Almuñécar aprueba sus cuentas municipales para 2024 con un incremento del 11,17% con respecto al anterior

El Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado gracias a la mayoría del PP el Presupuesto municipal para 2024 por algo más de 43 millones de euros, lo que implica un aumento presupuestario superior al 11,17% con respecto al 2021, año del último presupuesto aprobado y que ascendía a algo más de 38,6 millones de euros. Un presupuesto que según los datos dados a conocer tiene una previsión de un ligero superávit de cumplirse la previsión realizada por el equipo de Gobierno, y que no ha contado con el beneplácito de todos los componentes del pleno municipal.

Desde el Consistorio sexitano aseguran que son unas nuevas cuentas que denotan una gran importancia para los ciudadanos ya que se plasmaban los objetivos y reivindicaciones principales para los próximos. "Previsiblemente, tras la liquidación de 2023, nuevamente el presupuesto estará en cifras positivas. Traemos unas cuentas adaptadas a la realidad actual, tras el de 2021 que se hizo en un momento de excepción con la pandemia que condicionó la elaboración de los mismos para dar respuesta al momento que vivíamos", ha explicado la edil de Hacienda, Beatriz González. No obstante, según ha avanzado la responsable del ramo, en estas nuevas cuentas se han mantenido algunas partidas presupuestarias que se aumentaron para dar respuesta a la situación vivida enfocadas a las ayudas sociales, incrementándose en un 26%.

González ha indicado que con estos nuevos presupuestos inician la senda marcada en campaña electoral que es "mantener y mejorar los servicios públicos y de atención al ciudadano, así como la realización de importantes actuaciones de inversión que nos dirigirán hacia una ciudad más moderna, que tiene en cuenta la sostenibilidad, la calidad de vida y el progreso de sus vecinos". Además, y tras una encuesta realizada por el Consistorio, así como de la Agenda Urbana aprobada, han reforzado el área de Limpieza con la adquisición de nuevas máquinas y servicios prestados, aumentan un 68,59% para el nuevo servicio de jardinería y mantenimiento de las zonas verdes, pasando de algo algo más de 498.000 euros a más de los 840.000 euros actuales. También se contempla la construcción del nuevo centro de día para los mayores con una dotación superior al medio millón de euros o la apuesta turística, tanto nacional como internacional, del destino Almuñécar La Herradura.

Por su parte, el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha asegurado que estos nuevos presupuestos aprobados, que se han realizado "escuchando a los ciudadanos", solucionarán problemas trasladados por los vecinos, como la limpieza, donde se incrementa 116.000 euros anuales para la nueva compra de maquinaria de vapor y alta presión; el cuidado y mantenimiento de parques y jardines, que se ha incrementado más de un 68% el presupuesto que va a destinado al cuidado; o la reivindicación de los más jóvenes con la puesta a punto de parques infantiles y pistas deportivas de los colegios.

"Son unos presupuestos que recogen por primera vez en la historia una importante cantidad económica para solicitar ayudas a Europa, destinando 800.000 euros, trasladando así nuestra apuesta firme por colaborar en esa subvención, y si todo sale bien a final de primavera podremos tener una respuesta, que esperamos que sea positiva, para que lleguen entre 10 y 15 millones de euros para obras de mejora de la ciudad", ha avanzado Ruiz Joya.

Construcción de nuevas viviendas

Entre las novedades que recogen estos nuevos presupuestos se encuentra la cesión de unas parcelas para la construcción de nueva vivienda, lo que permitirá al municipio sexitano disponer de un nuevo mercado inmobiliario que de solución al problema del acceso a la primera vivienda. En este sentido, Ruiz Joya ha incidido en que en unos días se hará oficial la firma del convenio entre la empresa pública Visogsa, dependiente de la Diputación Provincial, y el Ayuntamiento de Almuñécar para la construcción de 101 alojamiento protegido en el solar donde se ubica actualmente la feria de día en el P4, un solar que albergará además un edificio singular, de alrededor de 600 metros cuadrados, en los que el Consistorio trasladará alguna de sus dependencias municipales, aún por concretar.

Se trata de una zona "bien comunicada con la playa, cerca de los centros de salud, con grandes supermercados, es decir, una apuesta clara y en un lugar digno y asequible para que todas aquellas personas que tienen muchas dificultades para acceder a su primera vivienda, puedan acceder a ella", además de solucionar un problema que hay en el municipio donde cada vez es más complicado acceder a un alquiler durante todo el año, ya que debido a la alta demanda turística, los propietarios de los inmuebles prescinden del contrato en temporada alta.

A este algo más de centenar de viviendas que se construirán próximamente en el P4 se unirá otra promoción de la que el Ayuntamiento no ha querido facilitar, por el momento, más información.

Por otro lado, la portavoz del PSOE, Rocío Palacios, ha advertido que "los gastos más gordos están por venir y son los que han llevado a cabo en campaña electoral, donde la improvisación, los excesos y la falta de control presupuestario han sido las notas dominantes", por lo que no serían unos presupuestos "reales". "No podían prorrogar el presupuesto más porque, llevaban dos años prorrogándolo y la oposición se lo íbamos a recriminar, cuando además cuentan con la mayoría absoluta".

Palacios ha criticado que la concejala de Hacienda, Beatriz González, excuse la falta de presupuestos anteriores "por la pandemia", ya que "no los trajeron porque no se ponían de acuerdo los miembros del gobierno anterior y porque fueron incapaces de gestionar. Por eso, se han tirado los últimos años parcheando y trayendo al pleno modificaciones presupuestarias, reconocimientos extrajudiciales de créditos, por gastos generados sin control, que no tenían consignación presupuestaria y han devorado los remanentes de tesorería de los últimos dos años".

El portavoz IU Almuñécar para la gente, Francisco Fernández, ha analizado algunas partidas que habían bajado la cuantía y que pedía que se ejecutasen el mismo al final del año y no dejar paridas sin hacerlo. Además de calificar de "excesivo" el aumento en algo más del doble en la partida de Fiestas para el próxio año.