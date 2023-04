Almuñécar reclama al Gobierno que "deje de tirar arena" y construya los espigones

La historia se repite en distintos puntos de la Costa de Granada tras los temporales de Levante o Poniente, algunas playas sufren importantes regresiones por la falta de sistemas defensivos. Es una de las reivindicaciones que los ayuntamientos del litoral más demandan y, que por el momento, sigue sin solucionarse.

Los incidentes registrados por los distintas borrascas que se sucedieron en el mes de febrero, con temporales marítimos y vientos fuertes, provocaron diversos daños en diferentes zonas de la Costa Tropical y, en particular, en varios puntos del dominio público marítimo-terrestre, ahora el Gobierno invierte 1.198.000 euros para actuar en las zonas más afectadas, entre ellas Almuñécar.

Una situación que no contenta al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, que denuncia que "el gobierno de España tira el dinero de los contribuyentes al mar", con vertidos de arena a las playas, en este caso a la playa de Cotobro, arena que tema, volverá a llevarse los distintos temporales. "Si no se construyen los espigones que llevamos pidiendo tanto años, no servirá de nada". La demanda es una de las máximas que defienden desde hace años los distintos gobiernos municipales del litoral junto con la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical y todas las asociaciones que la forman, como la Asociación de Empresarios y la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, entre otras.

Ruiz Joya explica que "si mañana hubiera un temporal, todo el trabajo que hoy se está haciendo y todo el dinero que hoy se está invirtiendo se volvería a perder". Motivo por el que el alcalde sexitano pide al Gobierno de España que "deje de parchear y de tirar el dinero de los contribuyentes a la basura y que de una vez por todas haga lo que tiene que hacer, que es construir esos espigones tan ansiados de AquaTropic, Cotobro y Peña Parda".

Al hilo, argumenta que "es impensable en un municipio turístico como Almuñécar, que a finales de abril, estemos echando una tierra a la playa que no va a servir absolutamente para nada. Una tierra inútil. Una tierra, además, que no está en las mejores condiciones", haciendo alusión a que dicha arena viene con piedras, por lo que "no va a mejorar nuestras playas y, sobre todo, una tierra que, en unos días, en cuanto llegue el próximo temporal, se va a perder y ni siquiera va a llegar al verano".

La aportación de arena a las playas de Almuñécar y La Herradura superó el millón de euros, el año pasado y el presupuesto de la aportación de este año asciende a más de un millón setecientos mil euros. "Si sumamos las cuantías de los aportes que se han venido haciendo los últimos años, hay dinero para hacer la defensa y los espigones de todo el mediterráneo andaluz", asevera el regidor sexitano.

Hace unas semanas Costas inició las labores, a la espera de la posible llegada de algún temporal más antes del verano, que consisten en la colocación de la escollera de defensa de la playa en su extremo de levante, en el Peñón de San Patricio, y a la reposición de sedimentos, en el caso de Melicena; la regeneración de la playa y la recolocación de la escollera que se haya podido mover en el extremo de levante de la playa, sin avanzar ni aumentar las defensas y sin cambiar dimensiones ni trazado, en la playa de La Rábita; la reposición de sedimentos perdidos durante los temporales en El Pozuelo, Casarones y El Lance; lo mismo que se realizará en la playa de Cotobro, en Almuñécar.