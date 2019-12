Almuñécar se queda sin reducción de IBI por su situación económica

Almuñécar no podrá reducir el IBI ni otros impuestos porque la situación económica del Ayuntamiento sexitano ha empeorado este año a raíz de varias sentencias judiciales que afectan al incremento del capítulo 1 de presupuesto (pago de nóminas) y la devolución de lo cobrado anteriormente en los aprovechamientos de convenios urbanísticos. En este sentido, "cualquier medida que suponga reducir ingresos en el Ayuntamiento de Almuñécar la informaré desfavorable. Ésta y cualquier otra".

Así de claro lo manifestó la Interventora Municipal en el pleno ordinario celebrado a última hora de la tarde, con quince puntos en el orden del día, en una sesión presidida por la alcaldesa, Trinidad Herrera. Y es que la moción de Convergencia Andaluza que proponía una bajada del tipo impositivo del IBI para 2020 se ha llevado la mayor parte de casi una hora que se ha prolongado la sesión plenaria.

El tema quedó zanjado por la Interventora Municipal a la que dio la palabra la alcaldesa para que manifestara cual era la situación real económica del Ayuntamiento sexitano. En este sentido, tras explicar la Interventora la responsabilidad en el apartado económico entre ellos velar por la adecuada aplicación del Plan de Ajuste Económico que tiene el Consistorio sexitano y que plasma en Informes de seguimiento que envía al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

"Entre mis funciones no solamente me limito a ver si se cumple o no que una posible bajada de tipo impositivo no supera la cota tributaria, sino que tengo que velar por la situación de este Ayuntamiento. Y es que en el último año la situación económica se ha visto mermada por una serie de sentencias que afectan al capítulo 1 (abono nominas) y que supondrá un incremento derivadas por sentencias como las trabajadoras de servicios sociales o colaboración social", indicó la Interventora.

"Asimismo, hay que hacer devoluciones sobre los convenios urbanísticos que hay que realizar por valor de millones de euros. Una de 1.239.000 euros y otras de 2.198.000 euros. Todo eso hace que el remanente de tesorería se vea afectado", explicó la Interventora Municipal y por ello advirtió que "ante esta situación cualquier medida que suponga reducir ingresos en el Ayuntamiento de Almuñécar la informaré desfavorable. Ésta y cualquier otra", subrayó.

Con anterioridad recordó que en 2018 la situación iba favorablemente y se había ido absorbiendo en cada uno de los presupuestos, las sentencias que llegaron; sin embargo ahora es imposible y por ello el informe desfavorable. Cerrando el debate la alcaldesa de Almuñécar reconoció que "a ninguno de los corporativos que estamos aquí sentados nos gusta subir los impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, tenemos, desgraciadamente, que asumir la situación económica que tenemos en el Ayuntamiento así como los informes de los técnicos y los requisitos que nos marca el Ministerio de Hacienda. A todos nos encantaría bajar los tipos impositivos y el que el IBI fuera mucho más bajo pero la situación económica es la que es", señaló la edil almuñequera.

El portavoz de CA, Juan Carlos Benavides, inicio el debate con la intención de que no se prolongara porque el asunto ya había venido en otras ocasiones y el informe de la Interventora también era desfavorable; no obstante y tras las intervenciones de las portavoces de Ciudadanos y PSOE, Beatriz González y Rocío Palacios, respectivamente, se animó el asunto.

La primera defendía la postura de los informes de la jefe del servicio económico y, la segunda, defendía la el informe de la responsable de rentas. Y es que había otro informe de la responsable de Rentas que no coincidía con la de Intervención, pero el asunto fue aclarado por la jefa de los servicios económicos. En la intervención del portavoz de CA vino a subrayar que su propuesta de rebaja "no se salía de la legalidad sino de la recomendación de la Interventora, que era cosa diferente", dijo.

La portavoz de Ciudadanos, pidió a la presidencia que la Secretaria informara sobre las consecuencias de aprobar una moción con un informe desfavorable. Así las cosas el portavoz dejaba entrever dudas, e incluso, posible presión sobre la Interventora, algo que la alcaldesa, Trinidad Herrera, rechazó con una refrán y permitiendo a la Interventora se manifestara libremente, cosa que hizo en base a su responsabilidad en el Área de los Servicios Económicos.

Otros asuntos

La sesión plenaria arrancaba con temas económicos y el visto bueno de las cuentas generales de 2017, así como al prorroga de suspensión de la tasa de mercados que se viene aplicando cada seis meses para los adjudicatarios de los puestos desde que se cerró el aparcamiento del mercado municipal. También se vieron los expedientes administrativos de desahucio de tres de los cuatro locales municipales de los Bajos del Fenicio.