Arranca la temporada de playas de Cruz Roja en Salobreña con servicio de baño adaptado e identificación de menores

Junto a la toalla, el agua y la protección solar, en la maleta a la hora de marcharnos de vacaciones siempre hay que dejar hueco para la seguridad: tanto la prevención a pie de mar, como la prudencia en las zonas de baño son prioritarias para que nuestras vacaciones no acaben siendo un dolor de cabeza, o un problema de grandes dimensiones en el peor de los casos. Desde cortes con basura, pasando por las picaduras de insectos o contactos con medusas, hasta las lesiones medulares que puede causar el baño en zonas de peligro, los riegos están presente en todos los baños, incluso cuando hay bandera verde. Las medidas de seguridad básica junto al mar no se nos deben olvidar, y para recordarlo y cuidar de nuestra salud, 19 profesionales de primeros auxilios y salvamento de Cruz Roja, entre socorristas acuáticos, personal sanitario, conductores y conductoras, personal de embarcaciones, etc., velarán por un baño seguro en las playas de Salobreña.

A este gran equipo de profesionales sanitarios hay que sumar el equipamiento con el que cuenta el servicio preventivo: 1 motos de agua, 1 todo terreno preparados para rescate y 1 ambulancia de soporte vital básico.

Cruz Roja dispone del servicio de baño adaptado para personas con diversidad funcional. Además de las tareas de atención de primeros auxilios y salvamento también se presta el servicio de identificación de menores, por el cual se facilita una pulsera de localización a los menores cuyos padres soliciten el servicio, de manera que los menores se pueden identificar más rápidamente en caso de extravío. La localización de personas extraviadas, es un servicio que puede pasar inadvertido pero que es necesario sobre todo en los días de mayor concentración de personas.

A Cruz Roja le avalan más de 6 décadas de experiencia en servicios preventivos en playas y zonas de baño interiores, y mantiene los sistemas de calidad y de medio ambiente con certificación ISO 9001/14001 para su proyecto de ‘Playas’.

Aunque la mayor parte de las asistencias sanitarias están relacionadas con picaduras, esguinces, luxaciones y otras curas, el componente medioambiental también forma parte de la intervención de Cruz Roja en las playas. La sensibilización a la población y la movilización de recursos para la recogida de plásticos y limpieza de playas son otras de las acciones destacadas en el dispositivo.

De manera paralela, el personal de playas también realiza una importante labor de concienciación con mensajes preventivos: son indicaciones que los y las socorristas dan a pie de arena a la población. Son recomendaciones que se realizan para evitar golpes de calor, cortes de digestión o lesiones producidas por los animales marinos, entre otras muchas medidas de precaución; esto se torna fundamental, “ya que evita que tengamos más atenciones en las playas, y por tanto, no sean necesarios más rescates o curas”, señala José Enrique Arcas, coordinador de este preventivo en Salobreña, “a veces parece que el mar está en calma y la gente se arriesga a bañase, pero puede que esté contaminado o con multitud de medusas. En estos casos se hace más imprescindible aún los avisos preventivos para evitar accidentes”.