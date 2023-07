Arrestan en Palma a un hombre que cometió dos robos con fuerza en Motril

La Policía Nacional detuvieron el pasado martes en Palma de Mallorca a un individuo al que se acusa de cometido dos robos con fuerza en establecimientos de Motril, además de un hurto en la ciudad costera, delitos que repitió en la capital balear en tres y una ocasión más, respectivamente. Se trata de un hombre español de mediana edad, ha informado el cuerpo en una nota de prensa.

Según el relato policial, los agentes estaban por la zona del Polígono de Levante, en Palma de Mallorca, el pasado martes sobre las 1:30 horas de la madrugada, cuando observaron a un hombre que sabían que se le buscaba por varios robos con fuerza y un hurto, todos cometidos en la capital de las islas.

El presunto autor iba en bicicleta, y los agentes cuando activaron las sirenas de la policía, fue cuando el denunciado cambio su rumbo y se metió en un parque, intentando fugarse de los agentes a la vez que decía "no me voy a parar, no me vais a detener".

Los agentes que no podían entrar en el parque con el coche por lo estrecho que era, optaron por evitar su escape por los diversos puentes que había. Momento en que llegó otra patrulla policial y fue en ese momento que si entraron en el parque cortándole el paso a sus dos vías de escape, por lo que en presunto autor opto por coger la bici y acelerar para atravesar una de las salidas que un policía tenía protegidas, siendo embestido el policía por el denunciado y por la bicicleta cayendo ambos al suelo. En ese instante fue cuando comenzó un forcejeo y el presunto autor fue reducido y finalmente detenido por la requisitoria policial que tenía en vigor, interviniéndole una tablet.

El grupo de Robos de la Policía Nacional se hizo cargo del detenido ya que lo había identificado en tres robos con fuerza en Palma, en tres establecimientos diferentes. En un establecimiento se forzó una vitrina y se sustrajo hasta diez relojes de una conocida marca, en otro establecimiento accedió de madrugada forzando la entrada y sustrayendo ropa y dinero. En el último establecimiento de Palma fracturaron una cristalera y sustrajeron diferentes aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Además los agentes pudieron averiguar que la tablet que portaba había sido sustraída al descuido.

Los agentes del Grupo de Robos tuvieron conocimiento de una investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional en Motril que consiguieron identificar al detenido en dos robos con fuerza en establecimientos de dicha localidad, así como un hurto en otro establecimiento, por lo que los agentes también lo pusieron en requisitoria judicial. Por tal motivo finalmente el hombre fue detenido como presunto autor de hasta cinco robos con fuerza y dos hurtos. El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.