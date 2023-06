Asaltan la casa de la madre de Luis Rubiales en Motril tras dictarse la sentencia contra su tío Juan

Como casi todos los días, Ángeles salió a primera hora de la mañana de su casa de Motril para recibir rehabilitación y cual fue su sorpresa cuando al volver una hora más tarde, sobre las 11 de la mañana, y al abrir la puerta, se encontró un enorme destrozo ocasionado en su vivienda. Daños, que parece que se hicieron con una doble intención al tener rotos hasta los techos del inmueble. Ángeles, es la madre de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y este miércoles, coincidiendo con la resolución de que la RFEF ha ganado un juicio que mantenía con su ex cuñado, ha visto como allanaban su casa sin forzar la cerradura.

La Policía Nacional baraja varias hipótesis, ya que la cerradura no estaba forzada y no se habrían llevado nada del domicilio, por lo que investigan si el responsable o responsables del suceso podrían tener una llave para acceder a la casa o algún tipo de mecanismo para abrir la cerradura sin necesidad de forzar la puerta. De momento, el caso se encuentra en fase de investigación y no se descarta ninguna posibilidad.