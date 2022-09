Cámara España entrega a título póstumo la medalla de oro a Ángel Gijón

Emoción y reconocimiento. Cámara España ha reconocido a título póstumo la encomiable labor que, durante más de una década, el que fuera presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, desempeñó para luchar por el progreso del tejido empresarial y de toda una comarca.

Un reconocimiento público con la entrega de la medalla de oro del ente cameral a manos del presidente de Cámara España, José Luis Bonet, a la viuda del empresario, Manuela Cortés Victoria, que falleció el pasado año a causa del Covid, que ha estado arropada por familiares, amigos y representantes institucionales y sociales.

Bonet ha señalado que se trata de un reconocimiento "más que merecido". "Con su trabajo desde Motril contribuyó a engrandecer, y muy particularmente a sus esfuerzos a favor de la modernización y progreso de las empresas motrileñas".

El presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez Rojas, ha resaltado el esfuerzo, entusiasmo, ejemplo y legado que dejó Gijón. "Ángel era un hombre de consenso, pasión y suma", y sigue "hoy más presentes que nunca entre nosotros, ahora tenemos el deber de continuar preservando por el bien de esta tierra, que es el mejor homenaje que le podemos hacer porque su obra y su lucha no se han acabado".

Por su parte, el presidente del ente cameral de Motril, Julio Rodríguez Martín-Feriche, ha agradecido al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y a Cámara España "por su sensibilidad a la hora de otorgar este reconocimiento a nuestro querido Ángel", además de subrayar la "ilusión por un acto que significa mucho para la Cámara de Motril, por los invitados que acuden, y queremos mostrar una imagen de la entidad y de la ciudad moderna y con mirada hacia el futuro en una comarca que merece estar en un lugar muy diferente al que está".

Rodríguez ha mostrado el orgullo por el reconocimiento que Cámara España le otorga a Ángel Gijón, "nuestro querido amigo, al que todavía no nos acostumbramos de no ver en cada momento". "En once años de trabajo al frente de la Cámara, Ángel aportó visión, compromiso, liderazgo, valentía, inteligencia y tengo que decir que con su trabajo la Cámara de Comercio de Motril dio un salto cualitativo muy importante".

Y ha añadido que "su lucha en defensa de un futuro mejor para Motril, para la comarca y Granada fue siempre su principal tarea, la finalización de las infraestructuras cuando llegó en el año 2010 todavía estabamos pendientes con la autovía, que finalmente se consiguió, siempre estuvo reivindicando con Rules, los espigones o el ferrocarril, además luchó activamente para que la línea marítima entre Motril y Melilla no se perdiera o por el campo de golf. Era una persona muy comprometida".

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia de Granada, José Javier Martín Cañizares, ha destacado que la Cámara de Comercio es "un puntal importante para los pequeños negocios, pymes y autónomos de la zona, jugáis un papel fundamental. Es importante que sigamos todos en la misma dirección, se avecinan tiempos complicados y tendremos que ir todos trabajando en unión".

Al hilo, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha resaltado el "placer" que es albergar en las instalaciones portuarias la reunión de todos los entes camerales de Andalucía, algo que "demuestra el pulmón económico de vuestras empresas asociadas".

Además, ha resaltado el trabajo incansable que Gijón realizó por el desarrollo de la Costa Tropical, y en particular por el Puerto de Motril, del que era consejero del Consejo de Administración.

Por último, la alcaldesa, Luisa García Chamorro, ha asegurado que "hoy venimos a dar fe y cumplimiento de la deuda moral, emocional y sentida de Motril hacia un gran hombre: Ángel Gijón Díaz quien, pueden estar seguros todos ustedes, vuelve a hacer muy presente su esfuerzo y pasión por su tierra, su entrega, sacrificio, lucha y defensa a ultranza de todos los valores que atesora el nombre de Motril".