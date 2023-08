Centrados en Motril pide un mayor mantenimiento y servicios en el Mercado de Abastos así como actuaciones de dinamización del comercio local

Centrados en Motril ha solicitado "responsabilidad y compromiso" con el Mercado de Abastos de la ciudad, así como con la dinamización del comercio local, ya que "son muchas la quejas del mantenimiento de estas instalaciones".

La presidenta de la formación, Ángeles López, junto a la vocal de Turismo, Comercio, Salud y consumo, Isabel Delgado han manifestado la necesidad de apostar por el comercio local y por el cuidado y el mantenimiento del Mercado de Abastos, como agentes de desarrollo de la economía y la generación de empleo.

López ha lamentado que el Ayuntamiento de Motril no aparezca entre las entidades locales beneficiarias en la provincia de Granada de las ayudas destinadas a impulsar la actividad comercial local. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado la resolución provisional de los proyectos que contará con ayudas al sector comercial se encuentran seis proyectos de ayuntamientos de Granada que movilizarán algo más de cinco millones de euros. "Entre las que no aparece Motril".

Las subvenciones son gestionadas a través de las administraciones locales adjudicatarias. "Aparecen municipios como Baza y Loja pero no Motril, muy mucho nos tenemos que estas ayudas no han llegado porque no se han solicitado", lamenta. Estas subvenciones pertenecen al Plan de recuperación y transformación digital para mejorar la economía local y la competitividad proveniente de fondos europeos. Están destinadas a programas de comercio sostenible, digitalización, adecuación y reutilización adaptativa de mercados de abastos así como de sus entornos, o mejoras de las instalaciones municipales, entre otras muchas acciones en las que se pueden encuadrar estas ayudas.

Al hilo, asegura que hace algunos meses animaron al Consistorio a impulsar la mejora, la modernización, la promoción del comercio y la artesanía local, tras la publicación de la convocatoria para fomentar el consumo local y el asociacionismo, "ayudas que tampoco han sido solicitadas por el Ayuntamiento motrileño".

Además la presidenta de Centrados en Motril informa que "el actual gobierno ha tardado cuatro años en llevar a pleno la Ordenanza Reguladora del Mercado Municipal de Motril, esperemos que no tarden lo mismo en adjudicar los puestos del mercado cerrados, mejorar el mantenimiento, así como de dinamizarlo y dotarlo de servicios".

Por su parte, Isabel Delgado propone una batería de propuestas para fomentar el dinamismo y el consumo del comercio local. Así señala que, desde Centrados en Motril "apostamos por el turismo y el comercio de cercanía como atractivo turístico, las degustaciones gastronómicas, actividades culturales y de ocio, así como actividades infantiles pueden ser un reclamo a visitantes así como a fomentar el consumo local. Tenemos el género y tenemos el espacio, nos falta la voluntad política para que nuestro mercado sea un referente en nuestra Costa".

Por último, López afirma que "los motrileños merecemos un mercado y un comercio atractivo, es muy importante potenciar la economía local y fomentar los productos de cercanía. Los mercados municipales y el comercio mantienen viva las ciudades y Motril merece estar en la vanguardia de este tipo de ofertas generadoras de empleo y riqueza".