Los empresarios de la Costa celebran un nuevo Círculo Empresarial a cargo del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, será el encargado de dar la conferencia de la nueva edición del Círculo Empresarial de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), este miércoles, 10 de mayo, a las 10:00 horas, en el Hotel Salobreña Suites. Se trata de una serie de conferencias a cargo de distintos ponentes con los que los que la asociación promueve que se conozcan los intereses, demandas y proyectos que interesan al empresariado de la comarca.

Una charla que, según el presidente de la asociación empresarial, Javier Rubiño, está generando mucha expectación por su amplio conocimiento sobre la situación económica en Andalucía y cómo se prevé su evolución durante el año, "tenemos incrementos del IPC, en los precios, o la propia sequía", además de facilitar información sobre Garantia, la sociedad de garantías recíprocas, "para muchos empresarios y autónomos es desconocida, y en muchos casos nos podemos apoyar en ella para conseguir financiaciones mucho más económicas y conseguir avales".

Por su parte, la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, señala que será inevitable hablar de la sequía, que "no solo afecta al campo, como tejido económico, sino también al propio tejido empresarial donde tendremos que ir mentalizándonos de que pronto las administraciones tendremos que empezar a tomar medidas que no lograran su objetivo si la ciudadanía no entiende que es un problema que afecta de forma global, y por tanto tendremos que empezar a cambiar nuestra mentalidad".

Al hilo, Rufino indica que otra de las grandes cuestiones que se le plantearán a González de Lara es la gran ventana de oportunidad que suponen los fondos europeos y que están teniendo repercusión directa en la acción empresarial, y conocer de cerca cuales son esas ayudas.

El Círculo Empresarial es un formato que consiste en invitar a un ponente de alto nivel, que realizan una conferencia de gran valor empresarial, que se desarrolla mientras los asistentes desayunan, y al finalizar pueden realizar preguntas. En ediciones anteriores han estado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes y el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín.