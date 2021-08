Costa de Granada: Los Guájares llevan año y medio sin servicio de autobús

El transporte por carretera constituye uno de los servicios más esenciales para la sociedad y para cualquier ciudad, al permitir el desplazamiento a lo largo y ancho de una zona, por cuestiones tan fundamentales como recibir una correcta asistencia sanitaria, acometer gestiones fundamentales o desplazarse a los distintos centros de educación para formarse de cara al futuro.

Unas acciones rutinarias que los vecinos de Los Guájares no pueden realizar de forma regular, al llevar algo más de un año y medio sin un servicio tan esencial como es un autobús que los lleve hasta Motril o Salobreña, donde tienen que desplazarse para hacer la mayoría de las gestiones administrativas o sanitarias. O incluso, para poder adquirir productos que en las pequeñas tiendas o supermercados que tienen no pueden conseguir.

Un problema que denuncian, sufren desde que se inició la pandemia, y que les dejó aislados de estos municipios a menos de que posean un vehículo propio o paguen un servicio de taxi para poder desplazarse.

Desgraciadamente la realidad de muchos pueblos es la historia de las carencias. Poco a poco se van perdiendo sucursales bancarias de muchos núcleos de población, el transporte público es dificultoso, llegando incluso a desaparecer las líneas regulares que los comunica con los pueblos cercanos, la conexión a internet depende del azar y los colegios se ven amenazados por la despoblación.

Por ello, en Guájar Fondón han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar a las administraciones que lo doten al menos de un microbús con los que poder trasladarse al médico en Salobreña o al Hospital u otras administraciones en Motril. Son apenas 30 kilómetros que, en muchos casos no saben cómo afrontar, la mayoría de los vecinos son personas mayores sin posibilidad de desplazarse por sus propios medios.

Una necesidad tan esencial que consideran que "no es lógica que hayan perdido", por lo que se han unido para reclamar a la administración que les escuchen y les den una solución, a la vez que "reviertan la decisión de suprimir el servicio, algo que es muy dañino y perjudicial", sobre todo para las personas mayores de la zona.

Los Guájares consta de tres núcleos urbanos: Guájar-Faragüit, Guájar Fondón y Guájar Alto, con algo más de mil habitantes, y se encuentra distante en cerca de 30 kilometros de Motril Y 20 de Salobreña, donde tienen que desplazarse para solucionar la mayoría de los asuntos administrativos.

José Cano, un vecino de Guájar Fondón que actúa como portavoz, explica a Granada Hoy que no se trata de un problema que haya surgido "de la noche a la mañana". "No hemos ido al día siguiente de que esto ocurriera, hemos sido pacientes para ver si era algo temporal o si alguien lo solucionaba, pero después de un año y medio, ya no podemos más", añade.

Lo único que piden es que se solucione uno de los grandes problemas que tienen en el municipio y que, la administración que tenga la competencia, "ponga en marcha todos los recursos para que vuelva la línea de autobús" que los une con Motril o Salobreña.

Señalan que el problema empieza con la llegada de las medidas antiCovid, cuando se redujo el número de ocupantes que tenía el vehículo, lo que propició que el servicio de transporte "ya no fuera rentable".

Una petición de "solución al autobús" que dicen la hacen a todas las administraciones y que la que sea competente que lo arregle, y si no deben de ponerse "de manera inmediata los ejecutivos nacional, regional, provincial o comarcal de acuerdo para poner remedio a la supresión del transporte por carretera entre Los Guájares y Motril o Salobreña".

"En los tiempos en los que nos encontramos, en los que las peticiones y los reclamos de la España vaciada se están haciendo oír con más fuerza, pedimos que se ponga remedio a la petición que estamos haciendo".

Por su parte, Teresa García, otra vecina del lugar, asegura que ahora mismo para poder realizar cualquier urgencia, tienen que pedir un taxi a Motril o Salobreña, con el consiguiente coste para ellos, que podría estar entorno a los 60 euros la ida y la vuelta, algo que no es asumible para la mayoría de los vecinos que están cobrando pensiones mínimas.

También tienen la fórmula de pedir un vehículo que les proporciona la Junta de Andalucía, señalan, un servicio que tienen que solicitar por teléfono llamando a Sevilla y que, en muchos casos no saben usar o se cansan de esperar, por lo que al final optan por no pedirlo.

Quieren mostrar su indignación por la situación en la que ha quedado la línea del autobús, que le supone la pérdida de movilidad para muchos de ellos. "Nosotros antes teníamos dos rotaciones diarias, y ahora nos hemos quedado sin ninguna, por lo que pedimos que al menos haya una para los tres pueblos", apunta otra vecina.