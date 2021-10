Costa de Granada: VOX denuncia que los motrileños están pagando por tres canales de la TDT que no emiten contenido

El consejero de la Radiotelevisión Municipal de Motril en representación de VOX, José Manuel Pérez Padial, ha denunciado la situación en relación a tres concesionarias de TDT local de Motril que no estarían cumpliendo con su obligación de emitir, lo que además acarrearía un gasto adicional para Telemotril.

Pérez Padial señala que "el múltiple digital de TDT local de Motril está compuesto por cuatro cadenas: una pública, que sería Telemotril, y tres cadenas privadas. Para poder emitir en TDT, las cuatro cadenas tienen que pagarle una cuota a la empresa encargada de difundir la señal, y parte de esa cuota debería ser compartida, pero Telemotril se está viendo obligada a pagarla íntegramente, porque de lo contrario no podría emitir. En este sentido, nos consta que la dirección de Telemotril viene trabajando en intentar revertir esta situación tan perjudicial para sus intereses, sin que hasta el momento esos esfuerzos hayan obtenido respuesta ni solución por parte de los actores implicados".

El consejero de VOX indica que "esto supone que el gasto compartido entre todas las cadenas, que suma algo más de 15.000 € anuales, lo está sufragando Telemotril, cuando solo le correspondería algo menos de 4.000 anuales, lo que supone un sobrecoste de aproximadamente 11.000 € al año que estamos pagandoindirectamente todos los motrileños".

"Se trata de tres cadenas privadas que, desde que se completara la transición analógica a la TDT, prácticamente no han emitido en todos los años de existencia del múltiple digital de TDT local de Motril, con excepciones puntuales, como la emisión durante algunos meses del canal Granada Club de Fútbol TV. No es de recibo que si a estas tres empresas les han dado tres licencias para emitir, no solo no emitan, sino queademás les cueste el dinero a los demás que no lo hagan. Esto es lo que le está pasando a Telemotril, que está cumpliendo religiosamente con su obligación de pagar por mantener la señal en abierto para todos los motrileños, incluso cuando parte de ese gasto no le corresponde", ha afirmado José Manuel Pérez Padial.

Además, se muestra tajante en cuanto a las exigencias de VOX al respecto, haciendo un llamamiento "a que empiecen sus emisiones o que le cedan la producción de sus canales a otras productoras, pero que por lo menos emitan algo. De lo contrario, que devuelvan las licencias para que sean sacadas a concurso otra vez, o que sea la propia Junta de Andalucía quien directamente se las revoque, quien también tiene culpa in vigilando por no exigir en todo este tiempo a los titulares de estas licencias a que cumplieran con su obligación de emitir".

El Consejero de VOX explica que, a su parecer, "el problema es el actual sistema de concesión de licencias por concurso, que da lugar a que algunas empresas acaparenvlicencias pero sin interés real de usarlas. Esas licencias deberían estar a disposición devcualquiera que quiera usarlas para emitir con solo mediar autorización: esa es la únicavforma de conseguir que se liberalicen los medios de comunicación", afirma José Manuel Pérez Padial.

Por último, el Consejero de VOX anuncia que "hemos comunicado esta situación al Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Andalucía, que ya se ha puesto manos a la obra y va a llevarlo a la Comisión al efecto a fin de depurar responsabilidades, tanto por la falta de vigilancia de la Junta de Andalucía, como de las empresas titulares de las tres licencias de TDT local de Motril", ha afirmado el Consejero de VOX en la Radiotelevisión Municipal de Motril, José Manuel Pérez Padial.