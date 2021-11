Costa de Granada: Los regantes denuncian trato discriminatorio por parte de la Junta con la agricultura de Almuñécar

Los regantes de Almuñécar se muestran descontentos tras el anuncio de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, hace unos días en una visita a Gualchos-Castell de Ferro, donde anunció que la provincia de Granada iba a recibir más de 12 millones de euros en ayudas para la modernización de regadíos.

Un anuncio que, según reseñan los regantes, "defrauda" a toda una comunidad de la Costa al excluirse a los de la zona de Verde, Seco y Jate, mientras ven como sus pozos se secan, además de comprobar nuevamente como no "se recoge el pago de la recarga del acuífero de río Verde a través de la tubería submarina".

Durante su visita la semana pasada a Castell de Ferro, la consejera de Agricultura se refirió a la modernización de los regadíos como "una prioridad" para la Junta de Andalucía, por lo que anunció que en la comunidad autónoma se invertirán 38,6 millones de euros para el desarrollo de diferentes proyectos de las comunidades de regantes, que en el caso de la provincia de Granada se traduce en más de 12 de esos millones.

En este sentido, el presidente de la asociación Verde-Seco-Jate, José Luis Ruiz Olivares, señala que la Junta "margina, una vez más", al municipio sexitano al asegurar una inversión de más de 12 millones para distintos proyectos de la provincia, "pero no tiene los 400.000 euros que hacen falta para pagar el coste de la recarga del acuífero, que es competencia de la Junta".

Algo por lo que, Ruiz Olivares lanza la pregunta de si Almuñécar-La Herradura "no pertenece a Granada", ya que "no se entiende que nos nieguen el pan y la sal, el pago de la urgente recarga, mientras anuncia obras en lugares que no tienen la urgencia que nosotros".

Y afirma que, "si tanto interés tiene y afirmó su apoyo a la realización del desglosado 3 de las canalizaciones, como afirmó en su visita", que "retome el proyecto de tubería negra que la Junta aprobó en 2012 para traer el agua a la cabecera de Río Verde".