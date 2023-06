La Costa de Granada se rinde ante el Rey Felipe VI en una playa de Motril abarrotada de gente

Bajo un sol de justicia y una temperatura agradable, pese a las primeras previsiones que auguraban una tarde pasada por agua, unas 25.000 personas se han congregado en las inmediaciones de la Playa de Poniente de Motril para intentar estar lo más cerca posible del Rey Felipe VI, que ha presidido una revista aeronaval y una exhibición dinámica programada como antesala al acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar este sábado en Granada capital.

Desde primera hora de la tarde el tráfico rodado de la playa se cortaba a la espera de la llegada de la comitiva Real. Cientos de motrileños y visitantes se agolpaban a lado y lado de la carretera a la llegada del coche oficial con la esperanza de ver y saludar a su Majestad e intentar inmortalizar el momento, móvil en mano. Los bares y chiringuitos de la zona estaban a rebosar, el ambiente festivo ha sido la tónica general de una jornada inolvidable e histórica que quedará en el recuerdo de la ciudad de Motril. Esta es la primera visita oficial que realiza el monarca a la costa granadina, ya que en septiembre de 2006 lo hizo en calidad de Príncipe para entregar la bandera de combate a la fragata Álvaro de Bazán.

De hecho, hay quien recuerda la visita y repite la experiencia bajo otro prisma. Es el caso de Laura Pérez, que recuerda cómo aquel 20 de septiembre acudió al Puerto de Motril junto a sus compañeros del colegio para presenciar de cerca la llegada de los Príncipes de Asturias. Ahora, cerca de 17 años después y con 35 años, no se lo ha pensado dos veces y se ha desplazado hasta la playa junto a sus dos hijos para que tengan el "mismo" recuerdo que tiene ella.

Los actos han comenzado sobre las 17:00 horas con la revista aeronaval presidida por Felipe VI a bordo del buque de acción marítima "Furor", donde ha estado acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otras autoridades, previamente ha sido recibido por el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes. La parada naval, que se ha llevado a cabo entre el Puerto y la playa de Poniente con la participación de más de 2.000 militares, ha contado con 11 buques de la Armada, dos submarinos, 11 aviones y 12 helicópteros, que han estado encabezados por el portaaeronaves "Juan Carlos I", seguido de los buques anfibios "Castilla" y "Galicia", las fragatas F100 "Cristóbal Colón" y ''Almirante Juan de Borbón", además de las F80 "Victoria", "Santa María" y "Canarias" y los cazaminas "Duero" y "Tambre", además de dos patrulleras de la Guardia Civil que cerraban esta formación naval.

El "Juan Carlos I" es el buque insignia de la flota, íntegramente construido en España y que puede actuar como un buque anfibio; como portaviones haciendo las veces de plataforma para la aviación naval; como un buque de transporte estratégico y como buque hospital para prestar todo tipo de ayuda médica donde sea requerido.

El ambiente festivo reinante en la ribera motrileña en el que se han juntado familias enteras, ha derivado en un multitudinario aplauso y gritos al unísono de "¡Viva España!" y "¡Viva el Rey!". Caras de emoción, sonrisas nerviosas y alguna que otra lágrima por el sentimiento contenido, también mucha sorpresa entre los más pequeños que no terminaban de comprender la situación y otros tantos que con el móvil de sus padres en mano, y subidos sobre los hombros, chillaban emocionados al asegurar que habían fotografiado al Rey. Y ahora sí, revuelo, murmullo y el incesante sonido de los muchos medios de comunicación desplazados hasta la zona para la ocasión, hacían adivinar su reciente llegada.

El Rey se ha desplazado a la Playa de Poniente, escoltado por los muchos vecinos que lo aguardaban por el camino y a la entrada del parking de Poniente, donde lo ha recibido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, entre otras autoridades provinciales y autonómicas, y donde le esperaban varios miles de personas para presenciar una exhibición que se ha iniciado con un salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) y de una exhibición de la Patrulla ASPA, ambos del Ejército del Aire y del Espacio.

La exhibición dinámica, que se ha prolongado durante más de dos horas, ha sido contemplada y aclamada por los numerosos asistentes, que han presenciado demostraciones de persecución y detención de narcotraficantes por la Guardia Civil.

Los congregados más privilegiados que han conseguido un sitio en alguno de los extremos de la zona acotada, se turnaban para dirigir sus miradas entre las distintas exhibiciones y cualquier movimiento que hiciese el monarca. Javier, de Almuñécar, aseguraba emocionado mientras grababa cada detalle que no podía perderse esta oportunidad única. "El sábado iré con unos amigos a Granada para seguir el desfile de las Fuerzas Armadas, espero que no llueva, pero no me podía perder verlo en la playa de Motril, porque es algo tan cotidiano y normal para los que vivimos en la Costa venir a la playa, que me parece maravilloso que nuestro monarca visite la Costa Tropical".

Otro de los grandes momentos de esta exhibición y que ha arrancado los aplausos de los presentes, ha sido la llamativa presencia de vehículos de combate y personal de la Brigada "Guzmán el Bueno" X del Ejército de Tierra con base en Córdoba, que han realizado simulacros de intervención en la playa.

El espectáculo a cargo de la Armada ha concluido con una demostración anfibia de elementos del Tercio de Armada de Infantería de Marina y 2 Harrier AV-8 de la novena Escuadrilla de Aeronaves. Algo que también ha gustado mucho ya que, según apuntaban algunos, "es como ver una película de acción en directo".

Se trata, según el Ministerio de Defensa, de la mayor concentración de buques de la Armada de este porte en un puerto nacional en los últimos años. El vicealmirante José María Núñez Torres explicaba que en el caso de la Armada, suelen trabajar lejos de costa, "es extraño ver tantos barcos juntos en un mismo puerto. Habitualmente, cuando salimos a hacer un ejercicio, distribuimos los barcos en distintos puertos pero en esta ocasión hemos tenido la suerte de que Motril cuenta con una infraestructura portuaria asombrosa y nos puede acoger a todos los barcos".

Sin duda, se han superado todas las expectativas marcadas en el evento. Las caras de felicidad de los muchos vecinos de diferentes puntos de la geografía española que se han desplazado para vivirlo en persona, lo corrobora. Manuel y Carmen, por ejemplo, un matrimonio de Granada que ha venido expresamente para la ocasión, indicaban que es algo histórico que podrán contar a sus nietos dentro de unos años. "Hemos pasado un día magnífico en Motril, estuvimos el miércoles viendo los barcos por dentro gracias a las jornadas de puertas abiertas y hoy los vemos en acción. Menos mal que nos ha acompañado el tiempo porque todo apuntaba a que en cualquier momento podía empezar a llover, y más cuando me decían desde Granada que allí estaba lloviendo".

Este desfile naval y aéreo celebrado en Motril ha marcado el inicio del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central se celebrará este sábado en la ciudad de Granada, una parada militar presidida por los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Desde el pasado miércoles y hasta este viernes se han sucedido tanto en Granada como en Motril, exposiciones, exhibiciones y demostraciones del Ejército, jornadas de puertas abiertas, así como un encuentro de músicas militares.

En esta edición, que tiene como lema "Defensores de la paz y la libertad", se conmemoran el centenario de la primera aeroevacuación médica en España, el 35 aniversario del ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas y los 50 años de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.