La Costa celebra por todo lo alto la noche de San Juan de la "normalidad"

Mucha música, barbacoas y sobre todo ganas de fiesta. La Costa de Granada ha recuperado la alegría, la magia y el fuego tan característicos de una de las noches más esperadas del año por centenares de personas para dar el pistoletazo de salida a la época estival: la noche de San Juan. Una festividad que ha sido celebrada a medio gas por vecinos y foráneos que desde primera hora de la tarde empezaban a reunirse en las distintas riberas del litoral granadino para asegurarse un sitio en la playa para disfrutar con familiares y/o amigos, y cumplir con la tradición de lavarse la cara con agua del mar o darse un buen baño a partir de las doce de la noche.

Una noche donde grandes y pequeños se han concentrado en torno a las grandes hogueras dispuestas por los distintos ayuntamientos o han disfrutado de los distintos conciertos musicales, pero sin duda lo que más se ha repetido entre los muchos asistentes son las ganas que se tenía desde hace demasiado tiempo por volver a celebrar grandes eventos con normalidad. Poco ha importado que no estuviera permitido realizar hogueras particulares como en años pre-pandémicos en playas como Motril, Almuñécar o Torrenueva Costa, el ingenio y pillería de algunos era suficiente para solventar este contratiempo.

Y es que la noche de San Juan se ha vivido este año de una forma especial en la costa granadina que, tras dos años sin poder celebrar esta festividad, primero con el cierre de las riberas y con el sucedáneo de celebración del año pasado, ha podido disfrutar de un inicio del verano por todo lo alto con las estelas de fuego iluminando las playas y la fusión de la música de los escenarios montados para la ocasión, aunque en algunos casos el "fresquito" de estos días ha hecho estragos, ya que no se han cumplido todas las expectativas marcadas.

Pepa, Carlos, Carmen, Jesús, Trini y Juan Carlos son tres matrimonios de Granada y Jaén con una segunda residencia en la playa de Motril, que han decidido reunirse para "estar un ratito de parloteo" a la orilla de la playa, comer un poco de la tortilla de patata o de la ensaladilla que Carmen ha preparado por la mañana, beberse unas cervezas y lavarse la cara, "es lo que manda la tradición". Estos vecinos de la Costa aseguran que han aprovechado todo el día en la playa para ponerse al día, solo se ven de verano en verano cuando trasladan su residencia a la Costa en busca de temperaturas más llevaderas. "No hay forma de convencerles para echarnos después unos bailes en lo que han montado de música", bromea Carmen, mientras Trini y Pepa se ríen de la cara de su amiga y Jesús añade que ya habrá verano por delante para irse a bailar.

No muy lejos de allí, Pedro y sus amigos terminan de preparar una barbacoa. Algunos han salido de trabajar a las diez de la noche, y mientras han llegado a la playa y han montado todos los bártulos casi se les junta la cena con la hora del baño. "Estamos haciendo unas chuletas en la barbacoa y si vemos que dan las 12, nos damos primero el baño y luego comemos, hay mucha noche por delante".

La estampa se repite en prácticamente todas las playas del litoral granadino. En Salobreña los grupos de amigos se reúnen entorno a pequeñas moragas particulares, el grueso del público se concentra para ver el encendido de la hoguera municipal. Pero antes de todo eso, multitud de personas se han reunido en la Playa de La Charca para disfrutar de la fiesta de Dj’s o del pasacalle infantil que ha recorrido algunas de las principales calles de la Villa. Salobreña se encuentra en estos momentos celebrando una de sus fiestas patronales y ofrece un amplio calendario de eventos y festividades entorno al día de San Juan.

Laura y Marina, dos amigas de la Villa señalan que han quedado para cenar algo y acercase a la playa, "hay muy buen ambiente ahora con los conciertos, pero más tarde hemos quedado con el resto de amigos para irnos a la feria, ellos no querían venir a la playa por el fresco que hace, y nosotras no podíamos no venir".

Y en Almuñécar los vecinos disfrutan bajo sus 'chambaos’ de la festividad, mientras se refugian del relente y se comen, entre otros manjares, unos bollos de San Juan. "Lo traemos más por tradición que por otra cosa, porque ya venimos con bastante comida en la nevera, pero el bollo de aceite y el huevo duro siempre entra bien con la cervecita", explica Fran, vecino de Velilla.

Aunque la tradición manda lavarse la cara o darse un baño a partir de las doce de la noche, no han sido pocos los que, ya sea por las bebidas espirituosas o por diversión, los que no han podido esperar a la medianoche, o simplemente se han bañado en varias ocasiones.

Una noche llena de magia que ha estado coloreada por el rojo del fuego, el olor a salitre en la piel de los valientes que han optado por darse un baño, pese al fresco de la noche, y multitud de risas y sonrisas con sabor a nuevos comienzos.