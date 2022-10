La sequía en la Costa oriental amenaza la producción de vino, almendra e higo

Los agricultores de la Costa miran al cielo con la esperanza de que el aire otoñal traiga consigo la lluvia de la esperanza. La falta de precipitaciones generalizadas afecta a los campos de la provincia, y de forma especial a los de la Costa y la Contraviesa que ven como sus producciones merman con el paso de los días, el fruto no adquiere el tamaño adecuado o sus plantaciones directamente se secan.

El campo se seca y pone en jaque a muchas familias que se dedican exclusivamente a la agricultura y que ven como esta temporada está prácticamente perdida. Un problema que, si bien hasta ahora se había localizado sobre el campo sexitano, no es exclusivo del enclave. La zona oriental y la Contraviesa, de forma silenciosa, afrontar la falta de precipitaciones con la pérdida de uva, almendra e higo.

"La reivindicación más fuerte y a la que más voz se le está dando es a la falta de agua y la salinización de los pozos de Almuñécar y La Herradura, pero no es un problema que afecta solo a esta parte de la Costa Tropical. La Costa oriental y la Contraviesa está atravesando unos duros momentos y hay zonas, tanto de Castell de Ferro como de Albuñol que están fondeando más sus pozos y los están sondeando para intentar encontrar agua de mayor calidad y nos encontramos con un problema muy serio, porque como se siga así habrá algunos invernaderos que se queden incluso sin plantar. Los pozos tienen una salinidad muy alta y como no llueva el cultivo se va a perder. Además, tenemos un problema muy grande este año con la vid y el almendro, la producción de secano de la Contraviesa es mínima. La cosecha que están sacando los vinicultores es escasísima. Como sigamos así se va a perder todo", explica a Granada Hoy la presidente de la Mancomunidad de Municipios y alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez.

En este sentido, puntualiza que lo que predomina en la Contraviesa es el cultivo de secano, es decir, dependen casi en exclusiva de la lluvia. Además, "los invernaderos que hay en la zona y que utilizan los pozos tienen el mismo problema, los pozos que se utilizan se están salinizando, está pasando exactamente lo mismo que en Almuñécar".

Al hilo, reseña que, pese a que "se ha centrado todo el debate político en Almuñécar", el problema de la sequía es generalizado. "Hay muchos agricultores que tienen sus cultivos en otros municipios de la Costa, sobre los que no se habla, y están en serios problemas, y no sólo hablamos de vid, almendros e higos, en Castell de Ferro, Casarones y Albuñol también hay terrenos de subtropicales que no tienen forma de llevar el agua hasta sus fincas".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo Regulador de los vinos con Denominación de Origen Protegida de Granada y gerente de la Bodega Cuatro Vientos, Juan José Castillo, señala que la falta de lluvia se está notando especialmente en esta zona de la comarca. "La cosecha ha sido de mayor calidad, pero a la viña le ha faltado agua, algo que también le ha pasado factura a los higos y almendros. La Contraviesa depende de la poca agua que cae a lo largo del año y la humedad también es muy importante. El problema es que desde abril no llueve, todo está muy seco, lo que se ha traducido en una brisa más calidad y eso se nota en las plantas porque es una zona de secano".

Castillo reseña que en el caso de la almendra solo se ha podido recoger un 25% de la cosecha y el higo ronda el 50%. "Nuestra zona es de secano y estamos acostumbrado a la falta de agua, es como quien vive en el desierto, nunca hemos tenido riego y no lo echamos de menos, no es lo mismo que el que está todos los días regando, pero si es cierto que dependemos casi exclusivamente de la lluvia por eso este año la producción se ha reducido tan drásticamente".

Desde el sector señalan que la recogida de la uva se ha visto seriamente reducida por culpa de la sequía, de hecho, en el caso de la uva moscatel de Alejandría se ha perdido cerca de un 70% de su producción, y un 30% en el caso de las demás variedades. Una merma en la producción que se va a ver reflejado próximamente en los lineales de supermercados, sobre todo en el vino blanco y tinto.

Aunque la uva que se ha recogido tiene una calidad mayor. "La uva cuanta menos agua, más azucares tiene. Cuando llueve mucho y hay muchos kilos de producción, la calidad es más baja. Si es cierto que son muchos meses sin lluvia y eso muchos agricultores de secano no pueden soportarlo, y se ha perdido una parte importante de la cosecha".

Una de las afectadas, Margarita Castillo, vecina de Albondón, cuenta que este año "es un desastre", la producción se está perdiendo. "Por un lado se están secando los almendros por la falta de lluvia, la calima también les afectó e hizo que no respirasen bien, este año se ha unido todo y la producción ha disminuido. El año pasado también tuvimos problema con los almendros porque llovió poco y se secaron muchos de ellos, pero este año se ha juntado todo y ha sido mucho peor".

Castillo relata que "la calima coincidió con la floración e hizo que se cayeran las flores, algunos almendros estaban con la pepita pequeña y se cayeron también. Como sigamos así veo un futuro muy malo porque mucha gente depende de esto. Es cierto que algunos agricultores se están acogiendo a las ayudas europeas y medio se va subsistiendo, si no fuera por eso sería una ruina y muchas familias habrían abandonado el campo completamente".

Los agricultores de la Costa miran al cielo con la esperanza de que lleguen por fin las tan esperadas lluvias que sosieguen la sed del campo, y mitigar en la medida de lo posible los estragos que la falta de precipitaciones durante todos estos meses ha provocado.