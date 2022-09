La Costa recibe la visita de tres barcos históricos por el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo

Sorpresa y curiosidad a partes iguales. Nadie ha querido perdérselo, y muchos han sido los que incluso, móvil en mano, han retratado esta curiosa estampa. A primera hora de la tarde de este lunes, un gran galeón se dejaba ver por la línea litoral de la Costa de Granada muy cerca de la orilla. "¡Un barco pirata!", le gritaba un niño de apenas 6 o 7 años a su madre mientras estos paseaban por la playa. Poco después un estilizado buque hacía su aparición por la misma zona bajo la atenta mirada de algunos bañistas que comentaban que no había dos sin tres. Y efectivamente, minutos después un navío bastante conocido ponía la guinda a este trio de barcos históricos.

Se trata de los navíos Nao Victoria y Galeón Andalucía, además del pailebot Pascual Flores que, dentro de su ruta para conmemorar el 500 aniversario de la primera Vuelta al Mundo, han recalado en el Puerto de Motril para hacer unas jornadas de puertas abiertas y mostrar sus entrañas a todos los interesados.

El responsable de logística de la Fundación Nao Victoria, Álvaro Lecaro, explica a Granada Hoy que este año se conmemora el quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a bordo de la Nao Victoria. Motivo por el que "estamos realizando unos festivales en distintos puertos, empezamos en Sevilla, pasando por Málaga, ahora hemos recalado en Motril y continuaremos la travesía la semana que viene por el levante español".

La primera vez que coinciden las tres embarcaciones en la Costa de Granada. "Casi siempre nos dividimos, unos por Estados Unidos y otros por el norte de Europa o España, pero este año por el quinto centenario hemos decidido juntarlos y hacerlo mucho más vistoso y atractivo para el público que viene hasta el puerto para verlo en persona", añade Lecaro.

Los interesados podrán visitar los barcos en el Puerto de Motril desde este miércoles hasta el próximo domingo 25 de septiembre en horario de 10 a 20 horas, ambos días incluidos. La visita cuesta cinco euros para los niños hasta los 10 años y 10 en caso de los adultos y permite recorrer sus cubiertas, conocer todos sus entresijos y descubrir las condiciones en las que se navegaba en el siglo XVI. El barco cuenta con una oferta para las familias compuestas de dos adultos y hasta tres niños de 25 euros en total. Además, se ofrece la posibilidad de navegar a bordo del pailebot Pascual Flores, en travesías de tres horas de duración por el litoral granadino, con salida por la mañana y por la tarde a un precio de 25 euros para los menores de 14 años y 45 en el caso de los adultos.

Pero si la emoción por ver estos tres barcos fuera de la dársena motrileña ha sido grande, dentro de las instalaciones portuarias han ido en aumento conforme iban entrando y por una razón muy especial. Paqui Paula, vecina de Motril, no podía ocultar la emoción. En la Nao Victoria viaja como voluntario su hijo Óscar. "Yo soy feliz de ver a mi hijo feliz, y a él lo que le gusta es el mar. Se me hace un nudo en la garganta solo de ver aparecer la Nao Victoria porque sé que voy a verlo", cuenta mientras saluda a lo lejos al barco mientras se aproxima por la bocana del Puerto.

Ya en tierra, la emoción se palpaba en el ambiente. Óscar Rivera García, el único granadino en esta expedición y natural de Motril, señala que viajar en esta nave histórica es "una experiencia increíble". "Es un barco clásico con un tipo de navegación totalmente distinta a las que puedes estar acostumbrado en las navegaciones modernas, hay muchas características como el velaje o la estabilidad que lo distinguen del resto de barcos. Realmente recomiendo vivir la experiencia y navegar en este tipo de barco".

Incapaz de dejar de sonreír mientras habla de la Nao Victoria, señala la emoción que se siente al cruzar la bocana del Puerto en un barco histórico. "La he cruzado muchas veces en barcos recreativos y jamás me hubiese imaginado que estaría aquí hoy haciendo lo mismo, pero en la réplica del navío que realizó la Primera Vuelta al Mundo entre 1519-1522".

"Somos plenamente conscientes del privilegio que tenemos al navegar en un barco histórico. Cuando vamos navegando por alta mar, todos los barcos que nos vamos encontrando siempre se nos paran, nos saludan, me da mucha alegría poder participar en este proyecto", añade mientras explica que la idea de embarcarse surgió hace algunos años cuanto conoció la existencia de la Fundación. "Quería tener una vinculación mayor con la navegación, así que di un paso y me embarqué en este proyecto. Repetiría sin ninguna duda, y si por mi fuera continuaría a bordo el tiempo que hiciese falta, no hay palabras para describir lo que sientes cuando navegas en este barco".