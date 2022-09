La Costa de Granada se vuelca con 'La Vuelta' y con el sexitano Carlos Rodríguez

Cargados con botellas de agua y refrescos bien fríos, sombreros, muchos abanicos y hasta sombrillas de la playa. Cualquier objeto que proporcione sombra o de un respiro para el calor sofocante ha sido bien recibido entre los miles de personas que se han dado cita en la salida de la etapa 12 de la Vuelta a España, entre Salobreña y Peñas Blancas (Estepona). Nadie ha querido perderse este acontecimiento deportivo de primer nivel a su paso por la Costa de Granada que sirve, para muchos, como colofón final de unas merecidas vacaciones a la orilla de la playa.

Una salida de etapa que sin duda tenía nombres y apellidos: Carlos Rodríguez Cano. El almuñequero ha sido el gran esperado en su tierra, todo el mundo quería una foto con él, era difícil no encontrar a cada pocos metros, un grupo de personas con pancartas y banderolas con su cara para mostrarle ánimos y en Almuñécar un gran cartel sobre el puente de entrada al municipio rezaba que todo el pueblo está con él.

"Es algo muy bonito pasar por la carrera más importante del país y encima por mi tierra, es algo muy especial ver a gente que conoces, además he visto a mucha gente de Almuñécar en la zona de salida y estoy muy agradecido por el apoyo que me dan", ha explicado el propio Rodríguez momentos antes de iniciar la carrera.

Y es que no han sido pocos los sexitanos que se han desplazado hasta Salobreña, enfundados con camisetas y con maillots de la Escuela Ciclista Sexitana, Patronato de Turismo de Almuñécar o algún equipo ciclista. "Este es el año de Carlos y no podíamos perdernos su gran debut en la Vuelta cuando lo tenemos tan cerca", asegura José, un sexitano que asegura que le encanta el ciclismo "de toda la vida" y que sin pensárselo dos veces ha llevado a la Villa junto a sus dos hijas a las 8:30 de la mañana para asegurarse un buen sitio.

Desde bien temprano también se encuentra Gaspar Arévalo, vecino de Jaén, que en cuanto se enteró que una de las salidas se hacía desde Salobreña pensó que no podía perdérselo. "Me gusta mucho el ambiente que hay aquí y todo el revuelo, pero creo que debería ser mucho más grande. La Vuelta a España es toda una institución y no deberían andarse con chiquitas. Me encanta el ciclismo y aunque me gustaría poder practicarlo, no debo porque estoy operado del corazón, así que me conformo con verlo". Junto a Gaspar, un grupo de vecinas de Salobreña esperan sentadas en el poyete del paseo marítimo a que todo comience. Algunas, como Rosa María, de Chauchina, veranean desde hace varias décadas en esta zona de la Costa Tropical. "Han estado toda la noche montando la zona de encuentro, donde hacen actividades y dan muestras gratis y lo veíamos desde la casa y estábamos ya nerviosos por ver todo lo que hacían hoy. Llevamos desde las 9 de la mañana aquí sentadas esperando a que comience todo, nos hemos venido temprano para asegurarnos el mejor sitio –frente al escenario por donde los ciclistas pasan el control de firmas- y hemos sido listos y nos hemos bajado un par de sombrillas de la playa para quitarnos del sol y el calor", señala orgullosa esta granadina mientras invita a los más calurosos a resguardarse unos minutos del sol.

Siguiendo por la banda, María José, natural de Padul y vecina de Granada, tampoco ha querido perderse la emocionante salida de la Vuelta ciclista. "Estamos de veraneo en Salobreña y no podíamos perdérnoslo, a mi hijo le gusta tanto que incluso graba las distintas etapas por la tele y aquí estamos desde que hemos empezado a ver un poco de movimiento para coger sitio".

La promoción "impagable" de la Costa

"Hoy es el culmen de un año entero de trabajo para el Ayuntamiento de Salobreña, la Diputación de Granada, habíamos puesto muchísima confianza en el día de hoy por todo lo que supone. Es un evento internacional de primer nivel, un evento que nos va a dar una proyección mediática importantísima e impagable para cualquier administración y que Salobreña esté siendo una referencia del ciclismo mundial, y además con la participación de Carlos Rodríguez, un joven de Almuñécar que por primera vez está corriendo la Vuelta y de la manera que lo está haciendo, nos llena de orgullo formar parte de este hecho histórico", explica a Granada Hoy el diputado provincial de Deportes, Manuel Guirado.

Al hilo, indica que se trata de un día muy importante para Salobreña "por todo lo que conlleva a nivel de promoción turística, deportiva por supuesto, nunca antes ha habido un evento de esta magnitud". Y avanza que están trabajando para ser referencia, no solo en la comarca, sino en toda la provincia "como un lugar que es capaz de organizar y acoger eventos de primera magnitud a pesar de tener solo 12.500 habitantes, y creemos que con el simple hecho de que hoy la Vuelta se haya celebrado aquí, es sinónimo de que hemos dado la talla".

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, añade que se han superado las previsiones. "Al cortar la cinta y ver salir a los ciclistas salir de la línea de salida hemos soltado toda la adrenalina que teníamos encima de preparar un evento de esta magnitud en nuestra localidad, y que afortunadamente ha salido muy bien. Estamos muy satisfechos porque se barajaba una cifra que rondaba unos 3.000 visitantes y a la vista está que aquí hay mucha más gente, se han instalado puntos de encuentro a tres niveles distintos de playa y están los tres repletos de personas. Es un evento que ha marcado un antes y un después en la historia de Salobreña, no sólo en historia deportiva que ya abrimos página con la primera Vuelta Andalucía femenina, sino también con un evento de una magnitud que favorece a toda la comarca de la Costa Tropical y a la provincia de Granada".

El presidente del Senado de España, Ander Gil, tampoco se ha perdido esta etapa de la Vuelta. "Todos los años suelo venir a una prueba de la Vuelta, porque más allá de mi afición al ciclismo, como presidente de una cámara de representación territorial creo que la Vuelta Ciclista a España permite poner en el mapa a muchos lugares como este, y que muchos españoles y españolas conozcan sitios del mundo rural, yo mismo soy senador por la provincia de Burgos y la Vuelta pasa por lugares donde muy poca gente pasa. Es importante que pongamos luz y foco sobre la España vaciada, que luego además comprobamos que hay muchas cosas por ver en los entornos naturales y mucha gente está haciendo cosas muy interesantes y hay ayuntamientos como el de Salobreña que apuestan por el deporte, por el ciclismo y por darse a conocer".