Denuncian el cierre de un aula de infantil en el Colegio Público Cardenal Belluga de Motril

Los padres del alumnado del Colegio Público Cardenal Belluga de Motril han iniciado una recogida de firmas para solicitar a la Delegación de Educación que no cierre una de las dos clases del segundo ciclo de Infantil, tres años, que tienen en el centro. Si nada cambia, el próximo curso tendrán una sola aula con 25 alumnos y una maestra con plaza asignada tendrá que establecerse en otro centro.

La portavoz de las familias del Cardenal Belluga y madre de un alumno, Jennifer Egeda, explica a Granada Hoy que en este curso cuentan con unos 30 niños de tres años repartidos en dos clases, y el curso que viene "nos quieren quitar una línea para dejarnos una clase con 25, nos quieren aumentar la ratio y eliminar una clase". Además, señala que para el próximo curso se han recibido 31 solicitudes, por lo que seis niños han tenido que reubicarlos en otros centros.

Egeda indica que están recogiendo firmas y manifestándose ante la negativa de la Delegación de mantener la línea abierta. "El problema no es una falta de espacio, incluso en sexto de primaria hay tres clases, siempre ha sido un colegio muy solicitado y hace unos años había incluso tres líneas en infantil, por lo que no entendemos porque quieren hacer esto cuando hay colegios alrededor que tienen tres líneas de infantil, y a nosotros nos dejan solo con una".

Por su parte, el director del colegio, Francisco Prados, explica que en el proceso de admisión de tres años salió directamente con una sola unidad, solo hay 25 plazas. "En el colegio hemos llegado incluso a tener tres líneas de tres años, y por infraestructura hay dos clases por curso, por lo que perder esta unidad significa que se pierden posibilidades de que algunos niños se puedan matricular en el centro, una pérdida del profesorado y de recursos económicos".

La pérdida de una clase que conocen desde finales de febrero. "En ese momento se pidieron explicaciones y solicitamos que dieran marcha atrás. Que esperasen a recibir las solicitudes para el curso que viene y ahí decidir si realmente era necesario cerrar una clase, pero nos dijeron que no, que Motril lleva descendiendo en natalidad mucho tiempo, hace tres años nacieron muchos menos niños y de los colegios que hay en la zona con las mismas características que las nuestras, este es el que menos solicitudes recibió el año pasado", señala Prados.

Hay centros escolares por la zona que tienen más clases abiertas. En ese sentido, el director del Cardenal Belluga puntualiza que no quieren que "se quiten plazas de la escuela pública, solo queremos que mantengan las nuestras".

Pese a que alegan a la baja natalidad, hay seis niños que solicitaron este centro escolar y que han tenido que ser reubicados en otros de la zona por el cierre de la clase.

En el escrito presentado a la Delegación Provincial de Educación y Deporte de Granada, el Ampa El Candelón, del CEIP Cardenal Belluga, expone su malestar y rechazo ante la decisión adoptada al entender que perjudica al propio centro. Señalan que, entre otros motivos, las familias eligen este colegio por el alto nivel y los resultados académicos que adquieren los niños, la confianza en la enseñanza pública de calidad que se da, el trato y la relación entre los propios docentes y las familias, y no solo por un tema de cercanía, ya que dicho criterio "no prima en ningún centro de la zona a la hora de ser elegido", por lo que "muchas familias se verán privadas de poder ejercer la libertad de elección".

Señalan que la bajada de natalidad en el municipio, lejos de suponer el cierre de aulas, es una oportunidad para realizar una bajada de ratios en los centros educativos, algo que, según los expertos en educación, es una medida que ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza. Por lo que piden que se lo replanteen y no eliminen el aula de tres años.

El director del centro señala que se trata de un centro muy demandado, incluso hay clases con más niños de lo que corresponde por clase y muchas solicitudes para cambiarse al centro, "los que apoyamos la escuela pública, siempre decimos que una de las mejores medidas que da resultados es la bajada de ratio, es decir, si atiendo a menos niños, los atiendo mejor, y por otro lado es cierto que no hay ninguna fuerza política que no defienda la libre elección de los padres, entonces este año se da la característica que vamos a ir en contra de esos dos factores. No vamos a bajar la ratio, al contrario, la vamos a poner por encima de lo que está este año y hay seis familias que no han podido elegir el centro que querían".