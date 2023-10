Denuncian la situación de abandono generalizado en la limpieza, mantenimiento y conservación de Motril

El grupo municipal de IU Verdes Equo en el Ayuntamiento de Motril denuncian que las calles de la ciudad están sucias, los contenedores de basura, además de obsoletos, no se recogen con la periodicidad necesaria, acumulándose los desperdicios y todo tipo de enseres a su alrededor ofreciendo una imagen deplorable de la ciudad, además de un riesgo evidente para la salud pública.

En este sentido, lamentan que el abandono de la ciudad está a la vista de todos y todas: vecinos, cruceristas y visitantes.

Entre las deficiencias que apuntan, señalan que el Punto Limpio de Motril es un ejemplo claro de mala gestión en lo relacionado con la recogida de residuos y el compromiso con el medio ambiente, sin que se adopte medida alguna para remediarlo. En el albergue municipal, no sólo están abandonados los animales sino que su gestión y las instalaciones presentan un deterioro cada vez más insostenible.

Entre las deficiencias, señalan que hace poco se vivió la caída de dos palmeras en la plaza de Gaspar Esteva sobre la terraza de una cafetería, por falta de mantenimiento. Los responsables municipales no dudan en talar árboles sanos, como se hizo recientemente en la plaza del tranvía o en el parque de San Antonio, pero olvidan el adecuado mantenimiento del arbolado de la ciudad.

Además, se anuncian aperturas de nuevos tramos de carriles bici que se quedan sin mantenimiento en cuanto los responsables municipales se han hecho el correspondiente reportaje fotográfico, una falta de actuaciones de mantenimiento que provoca su deterioro y contribuye en algunos tramos a su peligrosidad.

La portavoz de IU Verdes Equo, Inma Omiste, entiende que esta situación evidencia que el gobierno de García Chamorro y Escámez, tras obtener la mayoría en las últimas elecciones municipales, se ha desentendido definitivamente del cuidado y mejora de la ciudad.

Omiste ha afirmado en declaraciones a los medios que la "política de tierra quemada del PP y del partido de la familia Escámez ha dejado los servicios municipales bajo mínimos. No hay operarios municipales, no hay jardineros, no hay conserjes para atender colegios, museos y dependencias municipales, ni personal de mantenimiento, porque las derechas madrileñas no apuestan ni creen en los servicios públicos. Está en su ADN como una de sus señas de identidad, acabar con lo público y entregar todos los servicios a empresas privadas con ánimo de lucro".

Ha recordado que en Motril sigue habiendo, a día de hoy, más de 5.000 hombres y mujeres en paro.

Para IU Verdes Equo, tras cinco años de gobierno de las derechas en Motril, la ciudad carece de un proyecto de ciudad definido, de un modelo de futuro que ponga a las personas en el centro de sus políticas y apueste por actuaciones que mejoren el bienestar de la ciudadanía, de las familias trabajadoras y que adopte estrategias que permitan una transición a un municipio climáticamente sostenible, comprometido con la preservación de nuestro entorno medioambiental.

La portavoz de IU Verdes Equo ha denunciado que el gobierno local se dedica a los anuncios de futuro, a los proyectos megalómanos que tanto le gustan, a las inauguraciones y colocación de primeras piedras, a vender una ciudad que nada tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía y sólo existe en su realidadparalela.

Omiste ha incidido en que ha puesto en marcha una maquinaria de propaganda que tiene su eje central en Telemotril, "la televisión pública que pagamos entre todos y todas y que actúa como vocero de las actuaciones de la señora alcaldesa y del Partido Popular".

Motivo por el que la portavoz de IU Verdes Equpo ha lamentado que García Chamorro no esté trabajando para mejorar la vida de los motrileños, su día a día, sino que lo está haciendo para defender los intereses de su partido, por su imagen y por su carrera política.

A pesar de que Motril está recibiendo importantes recursos económicos desde el gobierno de España a través del Plan de Recuperación,-- más de 3.600.000 de euros en los últimos dos años para la realización de diferentes proyectos –, estos no están siendo utilizados para mejorar la ciudad sustancialmente y, sobre todo no están siendo de utilidad para hacer mejor el día a día de la gente. Nunca en la historia reciente de la ciudad, el Ayuntamiento ha dispuesto de tantos recursos públicos para abordar proyectos de mejora de la ciudad que beneficien a sus vecinos y a sus vecinas. Sin embargo, se ha devuelto financiación obtenida para algunos proyectos estratégicos, como el de la Agenda Local Urbana (200.000 euros) y no se ha solicitado ayudas en estas convocatorias para la implantación de una zona de bajas emisiones, vital para la mejora dela calidad del aire en nuestra ciudad y para la potenciación de una movilidad sostenible y para la promoción del comercio local.

Esta financiación tampoco está sirviendo de forma significativa para mejorar las infraestructuras, los equipamientos y las instalaciones deportivas y municipales, por ejemplo.

Por otro lado, Omiste ha afirmado que "ya casi no nos acordamos de cuando la piscina municipal estaba abierta. Bien lo saben los usuarios que tienen que nadar en otras instalaciones privadas o desplazarse a localidades cercanas para poder practicar deporte o preparar sus competiciones. También los niños y niñas de Varadero y los futbolistas del Puerto de Motril CF siguen sin disponer de un vestuario en condiciones y de un terreno de juego adecuado por falta de mantenimiento y compromiso municipal".

Desde IU Verdes Equo, se vuelve a exigir al gobierno de García Chamorro y Escámez, un compromiso integral con la limpieza y mantenimiento de la ciudad, de las instalaciones municipales, además de las necesarias inversiones en equipamiento. En definitiva, un compromiso sincero por la mejora de la ciudad y sus barrios, por la sostenibilidad ambiental y por la preservación de nuestro entorno natural.