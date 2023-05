Denuncian el robo de material de varios barcos de pesca en el Puerto de Motril

Los pescadores de Motril están intranquilos y sienten tristeza. En las últimas fechas, hasta cinco embarcaciones han sido el blanco de distintos asaltos y hurtos de material de pesca o herramientas, mientras los barcos permanecían amarrados a la dársena pesquera por la noche.

Lamentan que la seguridad que hay en el recinto portuario no es suficiente para atajar este tipo de actos vandálicos que pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza para los armadores, en algunos casos supone que ese día no puedan salir a faenar por los distintos trámites a realizar, y aseguran que en algunos casos no se trata del valor de lo hurtado, "un barco no puede salir a navegar si sus herramientas por si surge una avería en mitad del mar".

El patrón de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, explica que son varios los barcos que han sufrido este tipo de acto vandálico, "este mismo domingo un barco de cerco se disponía a salir por la noche a faenar y cuando llegaron se encontraron el candado de la embarcación reventada, esta es la quinta vez que ocurre y no aguantamos más".

López asegura que los hechos se han puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes en varias ocasiones para que tomen medidas al respecto, además de interponer las correspondientes acciones legales para intentar que se terminen este tipo de actos. Motivo por el que instan a la Autoridad Portuaria a tomar las acciones necesarias para proteger las embarcaciones pesqueras que se quedan desatendidas por la noche.

Al hilo, indica no entender cómo una persona puede acceder a la instalación portuaria y salir de la misma forma, "cometer un delito y que nadie sepa nada", se sienten intranquilos con la situación y piden que se tenga un mayor control de las personas que transitan por la dársena.

Esta no es la primera vez que los pescadores de Motril denuncian este tipo de hechos, por lo que piden que se tomen acciones "reales" para que no vuelva a ocurrir, se investigue a la persona o personas responsables y se les prohíba la entrada al recinto. "Lo mismo la persona que lo hace es por fastidiar y hacer la gracia, pero están jugando con el trabajo de mucha gente".