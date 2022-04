Destrozos e inundaciones: la Costa pide al Gobierno soluciones para terminar con los numerosos daños tras los temporales

Calles y playas inundadas, grandes piedras en medio de los paseos marítimos, chiringuitos con toldos y ventanas rotas o incluso con parte de la estructura flotando en el agua, carreteras anegadas y una frustración generalizada entre los responsables de los distintos ayuntamientos y administraciones de la Costa que ven cómo, una vez más, el fuerte temporal destroza sus riberas y deja impracticables sus zonas aledañas pese al esfuerzo y las inversiones que realizan periódicamente para poner a punto el litoral granadino. Una historia que se repite con mucha frecuencia, y años tras año, en la Costa Tropical.

Situación que en las últimas fechas han vivido en hasta dos ocasiones, y que pone en riesgo las actuaciones que se estaban realizando de cara a la Semana Santa, y hace peligrar algunas infraestructuras que ya se encontraban dañadas por los envites de los distintos temporales. Motivo por el que piden de forma generalizada una actuación de urgencia que permita construir unos sistemas de defensa del litoral que permita resguardar a las zonas más afectadas de la costa por los distintos temporales.

En el Pozuelo, pedanía de Albuñol, un vecino se afana con una azada de pequeño tamaño en abrir paso a las grandes balsas de agua concentrada en sus calles, mientras explica que la noche fue muy mala, "las olas llegaban a la carretera, y la calle principal se ha convertido en un estanque". Además, asegura que el problema es que "además del agua ha entrado mucha arena y ha formado barreras entre las calles y la playa", por lo que el agua no tiene posibilidad de salir nuevamente al mar.

Aunque reseña que les han dicho que van a llevar máquinas para achicar agua, no ha aguantado más y calzado con sus botas de agua, chubasquero y mancaje, se ha puesto manos a la obra para abrir un pequeño camino de tierra en la arena para terminar con las inundaciones cuanto antes. Unas calles atrás, otro vecino avanza y retrocede constantemente en su furgoneta para generar movimiento en el agua acumulado que alcanza medio metro, y que esta salga por otro de las zanjas que han hecho.

Castell de Ferro es otro de los municipios más afectados. El Ayuntamiento ha tenido que actuar de urgencia ya que el agua ha anegado una parte del paseo marítimo y de la carretera, y grandes piedras de la playa han quedado diseminadas por viviendas, chiringuitos y carretera. La alcaldesa, Antonia Antequera, señala que ya se encuentran reparando parte de los desperfectos que el temporal de Levante ha dejado a su paso por las playas urbanas del municipio, "ha afectado a zonas infantiles, pasarelas de la playa, o la pista de calistenia, en algunas zonas las olas han llegado a saltar al paseo marítimo".

Uno de los espigones con los que cuentan en el municipio se ha roto parcialmente, afectando a la playa del Sotillo, donde ha desaparecido una cantidad importante de arena. "Hacía años que no veíamos en el municipio un temporal tan fuerte y que afectara tanto a las playas. Una de las zonas más afectadas es la de la Punta del Rincón, donde llevamos años reclamando la construcción de un espigón que solucionaría este tipo de problemas", reseña Antequera, quien insta a las administraciones a que agilicen los trámites necesarios para dar salida a los distintos proyectos de defensa del litoral para acabar con un problema que se viene repitiendo en el tiempo.

Playas inundadas

Unos destrozos en las playas que en el caso de Motril conocen de sobra. Cada vez que hay un temporal sus playas se inundan o se quedan sin arena según si es de Levante o de Poniente. Se trata de un problema que las distintas administraciones llevan años reclamando por la falta de elementos defensivos que protejan sus riberas. El teniente de alcalde y concejal de Desarrollo del Litoral, Turismo y Playas, José Lemos, lamenta que nuevamente tengan que reclamar la protección de sus playas "para hacer frente a temporales como el que tenemos desde esta pasada noche y que nos ha dejado las estampas habituales: inundaciones en Playa de Poniente y literalmente sin playa en la zona final de Playa Granada". De hecho, han tenido que actuar de urgencia para achicar y abrir zanjas para canalizar el agua en zonas como el Camino del Pelaillo, la Policía Local tuvo que cerrar anoche mismo por la cantidad de agua acumulada.

Lemos añade que pese a que, según los compromisos de las administraciones, este mismo año se llevará a cabo el espigón de Motril – defensa del litoral que llevan años reclamando-, no pueden más que insistir en la importancia de que no se demore más esta actuación, "es un tema de interés general que afecta directamente a todas las playas del municipio". Al hilo de las necesidades, el responsable de Playas entiende que todos los municipios de la costa reclaman lo mismo y reconoce que hay zonas más afectadas con infraestructuras dañadas, pero recuerda que Motril "no está reparando infraestructuras, es algo que nunca hemos tenido, a nosotros nos afecta directamente en las playas porque no contamos con ningún tipo de defensa. Seguimos reivindicando una serie de infraestructuras que nos permitan proteger nuestras playas y seguir desarrollándonos como municipio turístico".

Y expone que han sufrido "la rotura de algunas pasarelas de Playa de Poniente y también inundaciones importantes en el anejo de Calahonda, donde el agua literalmente se pasea por las calles del pueblo". Algunos propietarios de embarcaciones ancladas en el embarcadero de Calahonda sacaron las barcas del agua por miedo a que el fuerte temporal rompiera los amarres y se destrozaran.

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, siente que temporal tras temporal las playas motrileñas se queden sin arena o se inunden, sin dar ni un respiro para reponerse. "En esta ocasión, no solo lamentamos los destrozos que se han ocasionado en Playa Granada, que se ha vuelto a quedar sin arena, sino que también lamentamos que una de las más bonitas del litoral granadino, la playa de Carchuna-Calahonda ha sufrido los estragos de este temporal". Y añade que desde el área de Desarrollo del Litoral, Turismo y Playas van a tener que hacer un "esfuerzo ímprobo" para tener las playas listas en Semana Santa. "La previsión que teníamos era la de empezar a poner esta misma semana algunas pasarelas para dar accesibilidad a las playas, aunque ahora habrá que esperar unos días a que baje el nivel del agua para empezar a ponerlas".

Daños económicos millonarios

Pese a que los responsables municipales de los principales municipios afectados se encuentran en estos momentos inmersos en intentar solucionar lo antes posible los distintos destrozos y no prefieren pararse a cuantificar los estragos de este temporal, la historia en Almuñécar no es nada nueva. Las diferentes tempestades han ido desgastando progresivamente las distintas infraestructuras y debilitado escolleras y espigones. El último informe realizado por el ingeniero municipal arroja la necesidad de una inversión superior a los 1,7 millones de euros para poder acometer "reivindicaciones históricas como los espigones para la playa de Cotobro, la defensa de la playa de Velilla y la escollera del parque acuático Aquatropic, junto a Peña Parda en La Herradura, a lo que hay que sumar cerca de 200.000 euros para las aportaciones de arena que el temporal se ha llevado de las distintas playas, y otros 200.000 euros para la reapertura de la senda peatonal y único acceso que tiene la playa de Calabajío desde Cabria", explica el teniente de alcalde y concejal de Turismo y Playas de Almuñécar, Daniel Barbero.

Además, adelanta que van a mandar una petición al Ministerio de Transición Ecológica para realizar dichas actuaciones, por lo que espera que la propia Subdelegación del Gobierno en Granada "coja el testigo" para presionar en la necesidad de una acción de urgencia. "Lanzamos un mensaje de S.O.S. necesario a la Subdelegación y esperamos contar con su colaboración más que necesaria porque es una pieza clave para defender los intereses de todos los ciudadanos de la provincia ante el Gobierno y el Ministerio para que se hagan las inversiones necesarias".

Instan al Gobierno a que visite las zonas afectadas

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios, María José Sánchez, solicita a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que realice una visita de urgencia a las distintas playas granadinas para que compruebe la situación de "emergencia" en la que se encuentran algunos municipios tras el temporal. Y exige el avance de la tramitación administrativas de los proyectos de Protección del Litoral de la costa de Granada, algo a lo que ya se comprometió el pasado mes de noviembre el Secretario de Estado, Hugo Morán, tras una reunión con representantes políticos y empresariales de la zona.

Sánchez pone de manifiesto la necesidad de que se agilicen los proyectos ya que "la mayoría de ellos aún están en supervisión y hay que hacer las tramitaciones medioambientales lo antes posible para que estén listos para licitar y ejecutar este mismo año", y añade que se tiene que incluir un plan especial para las riberas que quedaron fuera del proyecto aprobado en 2017, como es el caso de Cotobro y Velilla en Almuñécar, dos de las grandes afectadas tras cada temporal.

La responsable del ente mancomunado señala que "hay que ejecutar actuaciones de carácter extraordinario para dar respuesta urgente a la situación de catástrofe que tenemos a todo lo ancho del litoral de Granada, con incidencia especial en la pedanía de El Pozuelo, que esta mañana se encuentra inundado por el mar y con más de medio metro de agua en sus calles". Por lo que pide una respuesta inmediata para que "las actuaciones de emergencia comiencen desde ya", con vistas a salvar la temporada turística en la Costa Tropical.

Desde Subdelegación señalan que los técnicos de Costas ya han comenzado a elaborar un informe de evaluación de los daños ocasionados por el temporal que se finalizará una vez que termine el episodio de lluvia y viento y será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para estudiar posibles actuaciones.