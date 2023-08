Discrepancias por la 'cancelación de última hora' del pregón de las fiestas de Santa Adela de Motril

La polémica se cierne sobre la celebración de las fiestas populares del barrio marinero de Santa Adela de Motril después de que un 'imprevisto' impidiese que se celebrase el tradicional pregón con el que se da inicio a las fiestas, y posteriormente las actuaciones previstas. Cada año la asociación de vecinos elige a una persona inaugurar de forma oficial, después de su discurso, la celebración, sin embargo, las de este año generan discrepancias entre distintas formaciones políticas y el malestar de los vecinos, ya el escenario principal ha quedado 'a medio montar' y ha impedido que tal hecho se produzca.

Los hechos han generado un gran revuelo y algunos vecinos no han dudado en mostrar su descontento por la 'cancelación' en el último momento del pregón de las fiestas. Incluso, un vecino increpa, en un vídeo colgado en redes sociales, a los representantes políticos del Ayuntamiento de Motril (PP) para conocer el motivo por el que la persona encargada de realizar el pregón, Ángeles López Cano, líder del partido Centrados en Motril, y ex popular, que además es vecina del barrio, no ha podido hacerlo.

En este sentido, la concejala del PSOE de Motril, Dalmira Jiménez, denuncia que los propios vecinos aseguraron que "se había cancelado el pregón por parte del Ayuntamiento. La Alcaldesa, Luisa García Chamorro decidió prohibir el pregón en las fiestas de Santa Adela, ya que la persona elegida por los vecinos no era de su agrado. Además, nuestra Alcaldesa mantiene una enemistad personal y política con ella".

Jiménez asegura que el escenario se quedó "a medio montar" y tampoco se instaló el equipo de sonido necesario, por lo que los propios vecinos tuvieron que improvisar con un altavoz particular para que una actuación infantil, programada después de la inauguración, se pudiese celebrar a pie de suelo.

Los socialistas señalan que se trata de una "clara falta de respeto a la libertad de expresión y a la democracia que tanto valoramos. La censura es contraria a los principios fundamentales de nuestra sociedad y de nuestro país. Estas conductas dictatoriales son propias de otros regímenes, no puede dirigir Motril como su cortijo particular"

Por lo que exigen una explicación de los hechos y una disculpa pública a todos los vecinos de Santa Adela.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Motril inciden en que han colaborado con las fiestas del barrio marinero destinando más de 4.000 euros y facilitando toda la infraestructura que desde la asociación se hasolicitado para la celebración de sus fiestas.

Sobre las acusaciones del grupo socialista, la concejal de Anejos, Concepción Abarca, lamenta que "el PSOE utilice políticamente estas fiestas donde la asociación de vecinos trabaja todo el año y que ha contado en todo momento con la colaboración del Consistorio en todas las demandas e incluso una aportación económica que la propia asociación decide su uso".

Abarca asegura que "el Ayuntamiento ha pagado el gasto de toda la infraestructura necesaria, decoración, iluminación, actividades, más la aportación económica en unas fiestas que la propia asociación diseña y elabora con mucho trabajo y esfuerzo, es por ello, que no entendemos esta falta de respeto por el grupo municipal socialista".

Y asegura que la asociación de vecinos "en ningún momento nos ha solicitado entre sus demandas, el sonido ni iluminación para ningún pregón ni actuación posterior".