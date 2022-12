Discrepancias por el presupuento municipal de Motril para 2023

La aprobación del presupuesto de Motril para 2023 sigue sin convencer a los grupos de la oposición que instan al Gobierno municipal a reformular el proyecto presentado para modificar algunos defectos "formales" y "sustanciales".

Una petición que el grupo municipal de IU-Equo realiza tras asegurar que tanto su elaboración, como aprobación, no se ha ajustado al procedimiento establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incumpliendo diferentes aspectos, tanto en el estado de gastos como en el de ingresos.

Señalan que el equilibrio presupuestario proclamado por el Gobierno local, no es más que "pura propaganda", al no corresponderse con la documentación presentada que acompañan las cuentas, además de no estar equilibradas.

La portavoz, Inma Omiste, señala que son unas cuentas sesgadas que no responden a las necesidades reales de la ciudad ni a las de sus vecinos y vecinas, a la vez que reclama que sean los servicios técnicos municipales del Área de Gestión Presupuestaria los que elaboren y suscriban el Informe económico financiero preceptivo que asegure la efectiva nivelación de las cuentas.

El Informe que avala esta circunstancia y acompaña al presupuesto inicialmente aprobado, viene suscrito por el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, una anomalía que ha señalado la Intervención municipal. Una "actuación tramposa" que condiciona interesadamente la elaboración de las cuentas municipales dado que es a partir de este Informe del que se determinan los gastos y se estiman los ingresos del presupuesto municipal.

Omiste señala que el teniente de alcalde, Nicolás Navarro, actúa como juez y parte a la vez. "Las cuentas inicialmente aprobadas están al servicio de un modelo de gestión que supone el desmantelamiento de los servicios municipales y la hipoteca de la administración municipal para costear su puesta en manos privadas, la privatización de los servicios públicos que se prestan. Como ya está sucediendo con las labores de limpieza y las de jardinería, sin que su desarrollo por parte de empresas privadas esté suponiendo mejora alguna para el servicio". Y puntualiza que la principal consecuencia es la obtención de un beneficio económico por parte de las empresas concesionarias.

Por otra parte, la portavoz de IU-Equo indica que el deterioro de los servicios municipales se extiende al servicio de seguridad ciudadana y al Área de Deportes, donde cada vez son menos los monitores deportivos, con la consecuencia de la reducción de plazas en las escuelas deportivas. "Este deterioro se extiende también, como saben por su propia experiencia los motrileños y motrileñas, a los servicios administrativos de la Corporación de modo que realizar una gestión administrativa en dependencias municipales se puede considerar un logro del que alardear".

Gastos de Personal

Inma Omiste ha detallado que, en cuanto al capítulo de Gastos de Personal, tal como sostiene el Interventor municipal, no se presupuesta correctamente las vacantes de la plantilla, reduciéndose sustancialmente, de este modo, el gasto real que supondría su cobertura.

En el capítulo de gastos IU-Equo reclama la modificación de la aplicación presupuestaria de gratificaciones, consignada en el presupuesto inicialmente aprobado con 20 mil euros, cuando los pagos que se han realizado por ese concepto a lo largo del pasado ejercicio ascendieron a 233.357,50 euros y la estimación para el presente ejercicio se sitúa en una cantidad cercana a los 300 mil euros. En sus alegaciones, IU-Equo reclama que se consigne el gasto estimado real de esa partida presupuestaria.

La formación de izquierdas cuestiona en las alegaciones presentadas la adecuación del crédito necesario en el capítulo de inversiones para hacer frente a los gastos exigibles en los expedientes en tramitación de expropiación forzosa que ascienden a 2.211.495, cuando en el presupuesto se consigna una cantidad de 1.000 euros en la correspondiente partida presupuestaria para atender estas obligaciones. Una incoherencia difícil de justificar que tiene, entre otras consecuencias, la generación de intereses por las deudas acumuladas.

No comparte la previsión de ingresos presentada en el estado de Ingresos porque realiza una estimación de los derivados del Impuesto Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana que no se ajusta a la realidad, ya que el presupuesto prevé unos ingresos de 1.233.961,76 a pesar de que se encuentran en tramitación expedientes de devoluciones de ingresos indebidos por importe estimado de 2.016.817,84 euros.

IU-Equo no confía en que sus propuestas de modificación salgan adelante a la vista de los precedentes en la forma de actuación excluyente del gobierno local, por lo que espera que el equipo de gobierno aplicará su rodillo para desestimar todas las reclamaciones presentadas, tanto por parte de los de los Grupos municipales como de la Representación Legal de los Trabajadores del Ayuntamiento.

En cualquier caso, es intención de IU-Equo propiciar un debate en el que se pueda poner de manifiesto cuál es el modelo de gestión del PP y de su gobierno, y la alternativa que desde IU-Equo se propone a las cuentas municipales, un modelo que responde a un proyecto de ciudad social, progresista y verde.