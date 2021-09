Ecologistas advierten a los regantes del grave estado del acuífero de Motril-Salobreña tras varios proyectos

Asociaciones de ecologistas se muestran preocupados por la situación actual en la que se encuentra el acuífero de Motril- Salobreña, debido a la solicitud de varios proyectos de los regantes de la Costa, que podría provocar una serie de comportamientos hidrodinámicos que no se han evaluado.

Situación que ha motivado que desde la asociación Buxus se solicite a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Granada que se realice un informe sobre el impacto ambiental que dichos proyectos pueden generar en el medio natural, en especial sobre el espacio agroecológico de la vega de Motril, el acuífero detrítico de Motril-Salobreña, y el impacto sobre la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez.

Recientemente, la asociación ha mostrado su preocupación ante la solicitud realizada por la Comunidad de Regantes Virgen de la Salud a la Junta de Andalucía para ampliar la superficie de riego existente.

Por su parte, desde la Comunidad de Regantes se señala que en julio se mandó una solicitud a Agricultura para solicitar la aprobación del aumento de la superficie de riego. Una diligencia, que según reseñan desde los regantes, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía tiene un plazo de 18 meses para contestar a la propuesta realizada.

Según apuntan en el Boletín Oficial, la comunidad de regantes tiene una superficie regada de 136,7 hectáreas, con un volumen autorizado de 949.040 metros cúbicos al año procedente de la masa de agua subterránea del acuífero de Motril-Salobreña. Una superficie de riego que solicitan modificar hasta las 941,94 hectáreas, incrementando las extracciones del acuífero en casi 4.000 millones de litros anuales para nuevas superficies en Almuñécar, Ítrabo, Jete, Molvízar y Salobreña.

Algo que para la asociación Buxus puede poner en riesgo tanto la salinización del acuífero, como de los humedales que se encuentran en la Costa, como la Charca de Suárez. Un problema que viene dado por la tendencia de la administración de “estudiar los proyectos como piezas individuales, cuando todos utilizan la misma masa de agua”, el acuífero de Motril-Salobreña.

Señalan que se están realizando muchas actuaciones sobre el mismo espacio, empezando por las construcciones de las presas, que acabaron con "las aportaciones que se realizaban al acuífero", algo que según reseñan, ha quedado demostrado en distintos trabajos de investigación realizados en la Universidad de Granada.

Por otro lado, ponen el foco en el entubado de acequias que los regantes de Motril quieren llevar a cabo y que sustituiría el actual sistema de regadío a través de acequias por uno entubado que "supondría un gran impacto ambiental" que podría afectar a la calidad del agua subterránea, así como de los ecosistemas dulceacuícolas, o el paisaje y microclima de la zona.

A lo que habría que sumarle la solicitud de los regantes Virgen de la Salud para extraer cuatro hectómetros cúbicos de agua.

Reseñan que actualmente el acuífero se encuentra en situación estacionaria, al no experimentar prácticamente ninguna extracción. "Se han reducido las aportaciones, pero al no registrarse extracciones importantes, no hay una afectación significativa".