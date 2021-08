"El Puerto de Motril cambiará por completo su fisionomía en unos años"

El Puerto de Motril cada vez va a más. Así lo demuestran sus números y así se comprueba año tras año con la expansión a todos los niveles de una infraestructura que se ha convertido en un punto clave para el desarrollo de toda la provincia. Tal es así que, en la actualidad, la dársena granadina se encuentra inmersa en dos grandes proyectos que pueden cambiar su fisionomía en los próximos años. Así lo asegura el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, que tilda estos proyectos de "necesarios" para seguir siendo una pieza importante dentro de la economía provincial.

–Lleva algo más de dos años como presidente de la Autoridad Portuaria y le ha tocado vivir unos momentos muy difíciles por la pandemia. ¿Eso cómo se gestiona?

–El Puerto durante toda la pandemia se ha constituido como un elemento esencial y estratégico para la entrada de suministros de mercancías, muy vinculados a la propia pandemia. Durante los meses más duros tuvimos un incremento en el tráfico de mercancías de melaza para la fabricación de alcoholes para hidrogeles, así como un aumento en la pasta de papel, que también ha tenido una gran demanda. Pero también el suministro de combustible, la actividad pesquera, los abonos para la agricultura y, por consiguiente, la actividad portuaria no ha cesado en ningún momento. Es verdad que la afección de la pandemia ha sido importante porque las líneas regulares de mercancías con el norte de África –Nador, Alhucemas y Tánger Med– se encuentran paralizadas. Eso supone aproximadamente un 30% del volumen del tráfico de mercancías. A pesar de ello, hemos sabido reinventarnos con la incorporación de nuevas mercancías o el incremento de otras y al final el cómputo general del tráfico tanto en 2020 como de 2021, es esperanzador ya que hemos estado incluso en cifras récord en algunos momentos del año.

–¿Esperaba las cifras del primer semestre?

–Hemos trabajado para eso. La acción comercial en un Puerto es muy importante. Tienes que buscar nuevos yacimientos de mercancías, así como generación de nuevas empresas dentro de nuestra Zona de Actividades Logísticas. Hay que recordar que el puerto tiene a disposición 350.000 metros de suelo en su ZAL para la implantación de empresas que generen actividad económica, actividad portuaria y también empleo. Hemos tenido un importante avance en estos últimos dos años y en el primer semestre de 2021 se han dado concesiones por un total de 75.000 m2 que supondrá una ocupación importantísima.

–Entonces se podría batir un récord histórico en el movimiento de mercancías...

–Si se recuperan pronto las líneas regulares de mercancías, estoy absolutamente convencido que así será. Si no es así y conseguimos salvar el año con un tráfico similar al de años anteriores a la pandemia, nos podemos sentir satisfechos. La recuperación de las líneas regulares depende de muchos factores, entre otros, de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de España y Marruecos. No es algo que nos competa a nosotros como Autoridad Portuaria. Hay que recordar que son líneas mixtas, de mercancías y de pasajeros, y la frontera de Marruecos está cerrada al tránsito de pasajeros. La recuperación de esas líneas estaba muy vinculadas a la Operación Paso del Estrecho (OPE), pero no ha podido ser hasta ahora. Tendremos que estar pendientes a los acuerdos entre ambos países para ver si se vuelve a la normalidad.

–¿Qué línea de pasajeros hay funcionando ahora?

–Tenemos dos líneas regulares, ambas con Melilla. Por un lado la que opera la naviera FRS, que es la línea que había previa a la pandemia y que en este mes de marzo reinició su actividad. Por otra parte, la nueva línea de Balearia. Ambas están empezando a recuperar esa normalidad en el tráfico. De hecho, tanto a nivel de pasajeros como de vehículos está experimentando de manera paulatina un incremento importante y esperemos que se recupere esa normalidad en breve.

–¿Se puede recuperar el nivel que se tenía antes con las líneas que operaban con Transmediterránea-Armas?

–Claro. De hecho ahora mismo estamos en cifras similares. Es cierto que la OPE supone un volumen de pasajeros en torno a los 350.000 al año y eso, lógicamente, este año no va a existir, pero en el tráfico normal del resto del año las líneas están respondiendo de manera solvente.

–Y la línea con Tánger-MED, ¿cómo va?

–Es una línea mixta de pasajeros y mercancías, aunque mucho más centrada en lo segundo. Esperamos que la naviera pueda ponerla en marcha a la mayor prontitud posible. Es importante para el servicio que se presta a nivel general desde el Puerto, así como para toda la comunidad empresarial. Somos el único puerto del sur peninsular, junto con Algeciras, que tiene conexión con el puerto de Tánger MED, lo cual supone un plus importante.

–¿Hay previsión de poner en marcha nuevas líneas con otros lugares?

–Estamos trabajando en varias vías. Una de ellas es una conexión con el sur de Francia y otra con el norte de Europa, que nos permita dar cauce a muchos productos que ahora mismo se exportan desde la Costa Tropical y desde toda la provincia. De esta manera, tendrían una gran facilidad para el transporte de las mercancías y les supondría un ahorro a las empresas que lo utilizaran al ser menos costoso el transporte marítimo que el terrestre, por lo que serían más competitivas. Es muy importante y estamos trabajando junto con algunos operadores exportadores de la comarca en la implantación de esa línea a la que no le podemos dar fecha aún, pero en la que se está trabajando mediante un proyecto y un estudio de costes de posibilidades. Y también con navieras que puedan estar interesadas en prestar ese servicio.

–En un año complicado por la pandemia se han impulsado proyectos que, si prosperan, pueden cambiar el rumbo del Puerto e incluso de Motril, como la unión con Granada por tren y de la integración del Puerto con la ciudad...

–La conexión ferroviaria es un clamor porque somos el único Puerto de Interés General del Estado que no tiene en destino, lo que supone no solo un agravio comparativo, sino un déficit en competitividad respecto de los demás y es algo absolutamente necesario. Se lleva hablando 150 años ya de esta conexión ferroviaria y lo que hemos hecho ha sido arbitrar las herramientas que pueden propiciar que sea una realidad. La primera de ellas ha sido la redacción por parte de la spin off de la UGR de un estudio de viabilidad, que no da una sino tres opciones para su desarrollo. Con ello se eliminaría esa barrera con la que siempre se ha chocado para el desarrollo de esta línea, que es la dificultad orográfica, que lógicamente la hay, pero que no imposibilita la ejecución del proyecto, y también el ser excesivamente costoso, así como que las pendientes no lo permiten. El estudio viene a desmitificar todos esos obstáculos y por lo tanto ya tenemos una herramienta que lo hace viable tanto técnica como económicamente y que está dentro de los estándares de costes de unas líneas. Ya no hay excusa para no hacerlo. La oportunidad es histórica. Van a llegar unos 150.000 millones de euros para hacer aproximadamente unas 80 líneas como estas, con lo cual nosotros queremos una de ellas, las otras 79 se las pueden dar a quien quieran.

Este proyecto cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea: por una parte, el planeamiento previo, que lo tienen todos los planes de infraestructuras nacionales y autonómicos, que genere actividad económica en el propio estudio, habla de cuál es el impacto económico que puede tener en la zona de afección, tanto en Motril, como en Granada y su Área Metropolitana, que suponga también una mejora en la movilidad de las personas, puesto que es una línea mixta de pasajeros y mercancías. También eliminaría gran parte de la huella de carbono de todos los desplazamientos que hay entre Motril y Granada y la sostenibilidad del proyecto solamente en costes medioambientales estaría amortizado aproximadamente en unos 25 años, con lo cual también supone un aval importante a la hora de valorar por parte de la UE. Por tanto, si finalmente el Gobierno tiene a bien mandar el proyecto, estamos absolutamente convencidos que va a salir adelante.

–¿Y del segundo?

–Hemos iniciado ya ese Masterplan, que supondrá una inversión cercana a los 40 millones de euros. Es un gran esfuerzo que se realizará de forma mixta entre iniciativa privada y la Autoridad Portuaria y que supondrá la obra más importante de las que se han acometido en la dársena granadina en toda su historia, desde su creación en 1908. Este proyecto implica la apertura de una parte del Puerto, en torno a 412.000 m2, que quedarán integrados dentro de la ciudad a modo de paseo marítimo, zonas comerciales, incluso con una dársena náutica deportiva y pesquera que se va a abrir a los barrios de Varadero, Santa Adela, y por supuesto a todo Motril y que supondrá un cambio en toda la fisonomía de la zona litoral que hay colindando con el Puerto.

–Si solo pudiera escoger uno de los dos, ¿con cuál se queda?

–Lo tengo claro (sonríe). Con los dos. Son absolutamente necesarios. No me pida que coja uno porque eso es como si tienes dos hijos y dices ¿con cuál me quedo? Obviamente son dos proyectos importantes para la provincia. La conexión ferroviaria tendría un impacto en toda la provincia y el Plan Director, lo sería en los barrios de Varadero, Santa Adela, además de en la proyección turística de Motril, puesto que ahí van a quedar espacios comerciales, espacios de ocio, restauración, entre otros. La repercusión de esta apertura es muy grande, estamos hablando de la creación de muchos puestos de trabajo, de muchos equipamientos y muchos servicios. Por consiguiente, entendemos que el retorno económico que puede tener para nuestra comarca va a ser realmente grande.

–¿Qué plazos tiene el Plan Director y qué inversión se tiene pensado hacer?

–El Plan Director se iniciará este mismo año. Ya está en marcha el proyecto de la primera fase que es el paseo marítimo de la zona de Varadero, que irá desde donde ahora mismo está la actual Comisaría de Policía del Puerto hasta el propio edificio de la Autoridad Portuaria. El resto de fases irán acompasadas en función de la organización porque la ejecución de las obras hay que compatibilizarlas con la propia actividad portuaria. La fecha prevista para su conclusión es de 2026.

–Respecto a la apertura del Puerto de la ciudad, cuando habla del tema parece que sueña con un Puerto más abierto. ¿Tal vez lo traía desde que era concejal del Ayuntamiento de Motril?

–Como motrileño conozco de primera mano, y también por mi paso por la vida pública, cuáles son las necesidades que tiene nuestra comarca. Como Presidente de la Mancomunidad y también como concejal del Ayuntamiento de Motril, conozco perfectamente las necesidades, requerimientos y las reivindicaciones que se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo y esta es una de ellas. Cuando tomé posesión del cargo establecí una línea maestra, unos objetivos operativos estratégicos en los que queríamos trabajar para conseguirlo. Y ahí estamos. Por un lado, el aumento de los tráficos tanto de mercancías como de pasajeros, el crecimiento del turismo de cruceros, la ocupación de la zona de actividades logísticas y otra de ellas es la apertura del Puerto a la ciudad. En este sentido, durante estos algo más de dos años hemos estado trabajando para buscar cuál debe de ser el modelo a seguir, la forma de tramitación más adecuada y los cauces que habría que hacer. Finalmente, una vez que se han definido, hemos iniciado el proyecto de manera absolutamente decidida. De hecho, probablemente durante este mismo ejercicio 2021 se empiece la licitación para la concesión administrativa de esa nueva dársena náutico-deportiva y pesquera.

–¿El proyecto del Puerto deportivo es compatible con los que se han presentado en la Marina de Playa Granada y el de Almuñécar?

–Son absolutamente complementarios. Al final el turismo náutico deportivo es un turismo que se atrae entre sí. Es decir, ahora mismo Granada tiene un déficit de amarres enorme. En toda la provincia se cuenta con tan sólo 500 en agua, frente a los más de 4.000 que, por ejemplo, tiene Almería. Ahora mismo hay mucha demanda ya que todos están ocupados. Por lo tanto, cuantos más puertos se hagan, más amarres náuticos deportivos se tendrán.

–Retomando su pasado como concejal, ¿tiene cerrada esa etapa como político municipal o podría volver a ella?

–No me planteo ahora mismo esa posibilidad. La gente normalmente va cerrando etapas y ahora mismo aquí en el Puerto estamos inmersos en una serie de proyectos que son bastante ilusionantes y que me gustaría poder concluir. Además, a nivel municipal, creo que las actuaciones que se están haciendo son bastante acertadas y se está haciendo un excelente trabajo por parte del actual equipo liderado por la alcaldesa, Luisa García Chamorro.