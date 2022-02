Estudian un plan de rescate para reflotar el yate encallado en la playa de Carchuna

Habrá que esperar algunos días para saber el futuro que le deparará al yate 'Sk Yacht', el barco que encalló ayer en la playa de Carchuna tras averiarse en alta mar. Un futuro incierto que, incluso podría pasar por el desguace de este barco de lujo que está valorado en la actualidad cerca de medio millón de euros.

El propietario del barco, un francés que prefiere no desvelar su identidad, aguarda a escasos metros a la espera de encontrar una solución que le permita reflotar la embarcación en la que se montaron apenas unas horas antes de sufrir el incidente. La Capitanía Marítima les ha dado un plazo de 24 horas para presentar un plan de reflotamiento, que en caso de no realizarse, sería asumido por la administración marítima, para evitar así que la propia embarcación pueda suponer un riesgo para la zona.

Asegura que no esperaban terminar de esa manera, durante el trayecto sufrieron un problema con los filtros, ya que señala que se encontraban "sucios", por lo que el gasoil no conseguía llegar al motor del barco, algo que intentó en varias ocasiones sin tener suerte. "No eché el ancla porque pensé que sería peor", y finalmente "el viento nos trajo hasta aquí". En total tuvieron que esperar unas cinco horas hasta que finalmente fueron rescatados por los bomberos de Motril, ya que en un primer momento no querían abandonar la embarcación en la que portaban una medicación muy valiosa para ellos.

El barco, de bandera británica, lo había comprado el pasado octubre, y se encontraba desde entonces en Marbella con labores de mantenimiento. Ahora viajaba junto a su mujer y su cuñado en dirección a Italia, donde quería amarrarlo. Algo que no sabe si sucederá, ya que dependerá de si consiguen reflotarlo.

El barco no es lo importante

Este francés, que lleva navegando desde 1978, asegura que no está demasiado preocupado por el barco. "Para mí lo más importante ahora mismo es mi mujer, que tiene cáncer, lo demás no importa". Por ello, su mujer y su cuñado regresarán a Francia para no interrumpir el tratamiento oncológico, y el permanecerá en la Costa de Granada a la espera de ver como solucionan todos los trámites administrativos.

Por el momento, a la espera de que reciban el plan de reflotamiento, hay varias posibilidades abiertas para "rescatar" a este yate. Por un lado, se plantea la posibilidad de trasladarlo al Puerto de Motril remolcado por mar, para ello tendrían que colocar unos globos de aire en la parte inferior para ayudarle a ganar flotabilidad, ya que actualmente varios compartimentos inferiores están inundados; la otra opción es por tierra, utilizando varias grúas de gran tonelaje que lo saquen y posteriormente sea trasladado en un camión hasta la zona donde sea reparado, todo dependerá de las condiciones en las que se encuentre el buque tras los distintos envites del mar. Aunque también se baraja una tercera opción, que dependerá del estado en el que se encuentre en las próximas horas, y es que se espera próximamente un nuevo temporal que podría dificultar las labores de rescate, y en ese caso tendrían que desguazarlo, algo que según los técnicos en la zona estaría valorado en cerca de 10.000 euros.

Además, están estudiando las distintas maneras posibles de evacuar la carga de combustible, que rondaría los 6.000 litros de gasoil, ya que, según aseguran personas vinculadas a la operación, de momento no hay riesgo de fuga, pero tienen que contemplar todas las opciones posibles para evitar una posible contaminación en la zona en caso de que se produjera un derrame.

Un amplio dispositivo

Desde que se dio el aviso, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en torno al barco. Salvamento Marítimo, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos de Motril, Protección Civil, o Cruz Roja, entre otros iniciaron un operativo para asegurar la zona. Lo principal era rescatar a las tres personas que se encontraban a bordo y a los dos animales.

Ahora el dispositivo se centra en la embarcación, custodiada por la noche por varios agentes de la Guardia Civil, y en la que varios buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita han participado para examinar la embarcación y saber los daños que tenía el casco y la dimensión de la fuga de agua que tiene, para de esa forma comprobar si esta se puede arreglar en el mismo sitio.