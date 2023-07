Exámenes de piel a pie de playa para concienciar del riesgo de la exposición solar

El cáncer de piel en España se ha triplicado en las últimas décadas, cada año se diagnostican 5.000 nuevos casos de melanoma, y aproximadamente uno de cada cinco es mortal, la cosa aumenta considerablemente, hasta los 70.000 casos, si se amplía la búsqueda a carcinomas basocelular y carcinoma espinocelular. Motivo por el que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, lleva a cabo una campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel que en el caso de Granada, ha comenzado en la playa de Salobreña.

Los usuarios que se han acercado hasta la playa han podido realizarse un chequeo superficial de la piel por parte de médicos especialistas y conseguir una cita en dermatología, en caso de detectar alguna anomalía. Antonio Martínez, dermatólogo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, explica que la campaña consiste en "detectar lesiones que pueden ser sospechosas de malignidad para, posteriormente derivar a los pacientes de forma precoz a los centros de dermatología, y sobre todo mandar un mensaje de la necesidad de fotoprotección en entornos como la playa".

Martínez asegura que sobre todo se acerca gente preocupada por algún tipo de lesión que en la mayoría de los casos no supone ningún problema, "aunque en algunos casos si que son lesiones sospechosas de malignidad. Vemos sobre todo muchas marcas de quemaduras solares, estamos aún al principio del verano y vemos como mucha gente llega con marcas de haberse quemado con el sol y encontramos bastantes lesiones del sol que nos va dando a lo largo de nuestra vida".

El dermatólogo incide en el gran desconocimiento que sigue habiendo hoy en día en la necesidad de protegerse del sol, "seguimos viendo muchos hábitos de exposición solar que no son saludables, hay mucha gente que viene a la playa en las horas centrales del día, que no emplea la fotoprotección solar de forma adecuada, que no la renueva después de estar un rato al sol... al final las quemaduras solares de hoy son los cánceres de mañana".

Al hilo, cuenta que una quemadura de mayor intensidad puede acabar provocando ampollas en la piel, "el mayor riesgo de melanoma no es sol que nos da en el día a día, sino el que nos quema en verano cuando vamos a la playa, por eso es muy importante incidir en la necesidad de ponerse un fotoprotector para evitar que el paciente se queme y que el día de mañana pueda desarrollar un tumor potencialmente grave, como el melanoma".

No obstante, recalca en la necesidad de protegerse durante todo el año, "especialmente si nos da el sol de forma continua. Hay un tipo de radiación ultravioleta que es igual de intensa en invierno que en verano y atraviesa la nubes, por lo tanto, aunque esa no nos provoque quemaduras solares si que nos está provocando un daño solar crónico que a largo plazo puede suponer que desarrollemos otro tipo de tumores. La piel tiene memoria, y no podemos olvidar que el sol no se toma, el sol nos da y si nos da mucho, al final a largo plazo, se acaba manifestando".

Una campaña para concienciar

El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha explicado durante la presentación de la campaña en Salobreña que "el cáncer de piel se cura en un 100% de los casos si se detecta a tiempo" y ha animado a que todas las personas aprendan técnicas de autoexamen de piel y a identificar los signos de alarma del cáncer de piel.

Por su parte, el responsable de la AECC de Granada, José García Montero, ha destacado el papel de los voluntarios de la asociación, "siempre dispuestos a colaborar con la Delegación y la Consejería de Salud haciendo campañas de prevención como ésta y trasladando los buenos hábitos a los ciudadanos".

Un equipo de profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, integrado por médicos especialistas en Dermatología y enfermeras o técnicos auxiliares, junto al voluntariado de la AECC han realizado chequeos cutáneos a los vecinos del municipio que se han acercado hasta la playa de La Charca, y han ofrecido consejo sanitario personalizado en las carpas instaladas. En pequeñas cantidades, la luz del sol tiene efectos muy beneficiosos para la salud, pero, según ha subrayado Sánchez-Montesinos, "15 minutos al día de exposición a la luz natural son suficientes para mantener unos niveles adecuados de vitamina D en sangre".

Por el contrario, una exposición excesiva al sol puede ocasionar daños severos e irreversibles en el organismo. Desde un golpe de calor a quemadura solares, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis y, a largo plazo, cáncer de piel (carcinomas y melanomas) y cataratas, entre otros. Sin embargo, con la adquisición de unos hábitos saludables de fotoprotección desde la infancia y a lo largo de toda la vida es fácil prevenir el cáncer de piel con hábitos saludables. Y es que, en torno al 50 por ciento de los melanomas y hasta el 90% de los carcinomas cutáneos podrían evitarse con fotoprotección.

Recomendaciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el tiempo de exposición solar a mediodía, resguardarse a la sombra, beber abundante agua, y proteger la piel y los ojos empleando sombreros, gafas de sol, prendas de vestir cubrientes y cremas solares apropiadas a cada tipo de piel.

Estas medidas deben ponerse en marcha cuando el Índice Ultravioleta (UVI) alcance un valor de 3 o más y aumentarlas acorde al aumento de peligrosidad de la radiación solar.

Estas recomendaciones se deben aplicar a cualquier actividad que se desarrolle al aire libre, no sólo en la playa, también en el trabajo, realizando deporte o cualquier otra actividad de ocio.

Del mismo modo, deberán extremarse en situaciones de vulnerabilidad individual (infancia, senectud, embarazo, tipo de piel, historia de cáncer de piel o enfermedades predisponentes) o riesgo medioambiental (valor de UVI de 8 o más, nubosidad, viento, radiación releja). Por otro lado, las lámparas de rayos UV son cancerígenas, por lo que debe evitarse su uso recreativo.