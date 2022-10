Exigen a Educación que haga accesible el colegio de La Rábita para Pedro y todos los niños

Más de medio centenar de vecinos de La Rábita (Albuñol) se han manifestado a las puertas del Colegio Público Virgen del Mar para reivindicar la necesidad de acometer una serie de reformas en el centro para asegurar la accesibilidad de todo el alumnado. Una reivindicación que, pese a que llevan tiempo haciendo, este año es más necesaria que nunca. Pedro, un niño de tres años con parálisis cerebral infantil (PCI), hemiparesia doble y epilepsia, ha empezado con ganas e ilusión su nueva etapa en el centro pese a que está repleto de escaleras, el patio de recreo y su clase están a diferentes alturas, no hay cuarto de baño adaptado y los accesos son dificultosos.

Sus padres, María Dolores Viñolo y Miguel Pozo, iniciaron en los primeros meses del año los distintos pasos a seguir para matricular al pequeño en el centro junto a su hermana, y dejaron bien claro la necesidad de acometer una serie de mejoras para que pudiese iniciar el curso escolar sin dificultades. Algo que no ha ocurrido pese a las distintas promesas realizadas por los responsables educativos de la Junta de Andalucía. El plazo para realizar dichas mejoras aún no ha vencido, pero temen que, si durante el verano no han iniciado ninguna de las peticiones, ni se ha dado señales de algún proyecto para ello, no lo realicen con el curso escolar ya empezado.

"En enero tuve unas reuniones en la guardería y en febrero con el colegio. Me dijeron que no me preocupase, que todo estaría arreglando para el inicio de curso y a día de hoy no tenemos nada arreglado. Solo hay un pupitre, una silla adaptada y una colchoneta, pero todo lo demás no está", cuenta a Granada Hoy María Dolores Viñolo, quien asegura que incluso cada día transportan el andador que tienen en casa para que lo pueda utilizar en el colegio.

Cada mañana un PTIS (personal técnico de integración social) junto a otra persona, acompañan a Pedro desde el autobús escolar hasta un acceso que hay por la zona alta del centro, ya que por la puerta principal es imposible, detrás va su madre con el andador. "El problema es que a la hora del recreo tienen que recorrer el mismo camino, pero a la inversa. Pedro entra y sale del cole cada vez que tiene que moverse de clase, no hay otra forma".

Y añade que mantuvieron hace pocas fechas una reunión en la Delegación, "nos aseguraron que se iba a arreglar todo en un mes más o menos, pero aquí continuamos esperando y no se ve ningún avance ni movimiento". El plazo se cumple el próximo 10 de octubre, aunque temen que no se vaya a hacer nada.

Por su parte, María Jesús Montes, presidenta del AMPA del CEIP explica que es un colegio público que "en 40 años no han hecho absolutamente nada, han hecho pequeñas reformas que han tenido que repetir porque no se arreglaba bien. El patio del colegio es exactamente el mismo desde hace décadas, hay solo un baño adaptado en todo el colegio y está en el comedor, y esto no es un problema que afecte solo a Pedro. En el centro hay 11 niños con diferentes discapacidades que necesitan su PTIS y una atención personalizada, aunque actualmente solo está la persona encargada de Pedro".

Montes asegura que han mandado varios escritos a Educación, y "la respuesta siempre es que están en trámites, pero los niños mientras tanto tienen que venir al colegio". El AMPA lleva varios años solicitando la mejora del centro. "En 2019 ya pedimos la mejora del patio, había otro niño con unas necesidades específicas y conseguimos que se pusiera en 2020 un salva escaleras, aunque no se puede usar porque supuestamente está roto. Los patios querían arreglarlos, pero llegó el COVID y ahí se quedaron". "Estamos luchando por el derecho de nuestros niños, por el de todos, hay que ser solidarios y mirar por el bienestar de todos".

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, detalla que han mantenido varias reuniones con la Delegación de Educación para dejar constancia del problema de accesibilidad que tiene el CEIP Virgen del Mar. "No es un colegio antiguo, pero tiene muchos problemas de carácter estructural, desde el Ayuntamiento hacemos unas labores de mantenimiento intensivas, pero evidentemente necesita obras de inversiones e infraestructuras que la Delegación debería haber acometido este verano".

Sánchez reincide en que desde el Consistorio le han insistido a la Delegación que "estás obras de adaptabilidad tenían que estar realizadas desde hace muchos años". Por ello, piden que "acometan estas obras de urgencia, en nosotros siempre encontraran una mano para ayudar en lo que podamos, pero son ellos los que tienen que realizar estas obras de urgencia. Cada día, Pedro se encuentra con multitud de barreras arquitectónicas que le impiden hacer una vida normal".

El pequeño tiene una discapacidad del 79%, lo que le ocasiona una dependencia aguda. Tras realizar la solicitud de admisión en el centro escolar y tras reunirse con el AMPA del colegio, mantuvieron varias reuniones en Granada con personal de la Junta de Andalucía, entre ellos con la coordinadora para que se realizaran los acondicionamientos necesarios. A día de hoy continúan esperando las obras.