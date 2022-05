El Gobierno indulta a Andrea Martín, exdirectora de Ron Montero, condenada por la explosión de la fábrica en 2014

El Gobierno ha concedido un indulto parcial a Andrea Martín Targa, la que fuera administradora única de la fábrica Ron Montero de Motril, que fue condenada por el Juzgado de lo penal número dos de esta localidad a la pena tres años de prisión, como autora de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con dos delitos de lesiones por imprudencia grave, a consecuencia de un accidente laboral ocurrido en julio de 2014 que causó la muerte a un trabajador y heridas de gravedad a otros dos.

El indulto, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles día 25 de mayo, le conmuta la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto. Por lo que no tendría que entrar en prisión.

Para la concesión del indulto, pedido por el Ministerio de Justicia, se han tenido en cuenta los informes del tribunal sentenciador y del ministerio Fiscal, y se ha considerado las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en su expediente, lo que ha motivado que concurran razones de justicia y equidad para ello.

La pena impuesta en su momento se encontraba en la actualidad suspendida a la espera de la resolución que tuviese la petición de indulto realizada por la defensa, por lo que el juzgado no había reiterado la petición, realizada en su momento, de ingreso en prisión de la acusada para cumplir la condena que se le había impuesto el 3 abril del 2019 y que posteriormente fue ratificada por la Audiencia Provincial en mayo del 2020.

Inicialmente, la administradora única de la fábrica Ron de Motril, fue condenada por el accidente laboral ocurrido en julio del 2014 a tres años de prisión como autora responsable de un delito de homicidio grave y de dos delitos de lesiones por imprudencia grave.

Además, por las lesiones causadas tuvo que indemnizar con 268.641 euros a uno de los dos trabajadores que resultaron heridos de gravedad, Manuel G.R., y con 392.051 euros al otro, Miguel L.V. Fallo, que absolvió al técnico de prevención de riesgos laborales del delito de homicidio por imprudencia, lesiones y contra el derecho de los trabajadores por los que también estaba encausado, y le eximió de responsabilidad civil.

En ambos casos, la Fiscalía había solicitado tres años y cuatro meses de cárcel para los acusados, mientras que la acusación particular, ejercida por los trabajadores heridos, pedía para uno de ellos una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y para el otro algo menos de tres años.

El accidente se produjo el 2 de julio del 2014 a consecuencia de una deflagración ocasionada en el interior de un depósito de alcohol con capacidad para 30.000 litros que motivó un incendio que los bomberos tardaron varias horas en extinguir, puesto que hubo que esperar hasta que se consumiera el alcohol para evitar que se reavivaran las llamas.

El incendio se produjo en una instalación ubicada en la carretera de la Celulosa de Motril, circunstancia que motivó que esta vía estuviera cortada al tráfico durante varias horas.

En este incendio inicialmente resultaron heridos tres trabajadores que tuvieron que ser trasladados en helicóptero hasta la Unidad de Cuidados de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, uno de los cuales, M.G.R., de 45 años, murió, mientras que los otros dos estuvieron un largo tiempo hospitalizados.

Miguel Lorenzo Vílchez fue uno de los trabajadores afectados que resultó con heridas de importante consideración en el incendio de la fábrica de Ron Montero al verse afectado en más del 60 por ciento de su cuerpo, suceso que no sólo le ocasionó lesiones físicas, sino que incluso le hizo abandonar "su Motril de toda la vida" y que aún pese al tiempo pasado recuerda "me gustaría olvidar lo ocurrido, pero cada vez que me veo el cuerpo me acuerdo de ello", apunta a Granada Hoy.

En referencia al indulto concedido a Andrea Martín destaca que él "nunca se ha opuesto a que se lo dieran", y recuerda que "incluso durante el juicio propusimos un acuerdo, pero ellos no lo aceptaron". "Para mí el indulto es algo irrelevante" y asegura que lo único que lamenta "es el desprecio que han tenido con nosotros los políticos y ellos a nivel personal".

Lorenzo indica que "no se han preocupado por nosotros en ningún momento" y considera que es "sorprendente" algunas de las personas que han firmado la petición, entre los que se encuentran las alcaldesas de Motril, Salobreña y Almuñécar, "y el acuerdo unánime que han tenido casi todos los políticos para pedir el indulto", por lo que destaca que "podían tener la misma celeridad y acuerdo para otros problemas de los ciudadanos".