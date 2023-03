La Herradura inicia sus esperadas fiestas patronales con el concierto de Camela

Lleno hasta la bandera. La Herradura da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a San José con multitud de actividades para todos los gustos y públicos. No importa que sea jueves, y que en la mayoría de lugares no sea festivo, la N-340 a su altura por la localidad es un hervidero de coches desde primera hora de la tarde. El motivo: Camela. Muchos son los que no han querido perderse la actuación gratuita de los precursores de la tecno-rumba y disfrutar del buen tiempo de la Costa al ritmo de éxitos como 'Sueños inalcanzables', 'Háblale de mi' o 'Cuando zarpa el amor'.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha indicado en el saludo por las fiestas que este año es muy especial para él. "Me dirijo a todos vosotros como Alcalde de Almuñécar y La Herradura, una gran responsabilidad que he asumido desde la más profunda humildad, sacrificio, trabajo, esfuerzo y dedicación por construir un pueblo mejor para todos vosotr@s, para vuestros hijos y para los míos, desde el convencimiento que es lo mejor para La Herradura".

Ruiz Joya recuerda que han sido 11 años maravillosos de su vida "trabajando a diario por todos vosotr@s y ahora lo hago desde una responsabilidad mayor y también con un mayor compromiso por mi pueblo. En ese compromiso y desde la unidad, hemos organizado un Programa de Fiestas como nos merecemos, con el único objetivo de que por un momento nos olvidemos de nuestros problemas cotidianos y podamos celebrar y compartir entre todos, momentos inolvidables y que queden en el recuerdo para siempre", señala antes de felicitar a la Tenencia de Alcaldía y especialmente a su titular, Daniel Barbero por el programa de fiestas elaborado y también concluye con un recuerdo a los que, por un motivo u otro, no están presentes "pero si en el corazón y nuestros pensamientos".

Por su parte, el teniente de alcalde de La Herradura, Daniel Barbero, en su primer saludo a los vecinos como responsable de la organización ha manifestado que "este año nos hemos visto en la necesidad de cambiar la ubicación de la Caseta Oficial, debido a las obras de Plaza de la Independencia. Unas obras necesarias y que darán una nueva imagen renovada al corazón neurálgico de la actividad social y cultural del pueblo y que constituye el punto de encuentro diario de muchos vecinos. De igual forma que el arreglo de la mitad del Paseo Marítimo supuso un par de meses de obras, de las que ahora todos nos alegramos".

Barbero hace balance de los últimos años "hemos trabajado desde el corazón para abrir el primer museo del pueblo: 1562 La Furia del mar en nuestro Castillo. El mismo corazón con el que hemos abierto la oficina de turismo en primera línea de playa, junto a un renovado mercado municipal adaptado a los tiempos y conservando el espíritu de los puestos tradicionales".