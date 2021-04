Homicidio en la Costa de Granada: la detenida por la muerte de una joven en Motril era su pareja y confesó los hechos un día después

Tres de la tarde de este martes 13 de abril en Motril. Una mujer, de 34 años, se persona en dependencias de la Policía Nacional de la localidad. Según fuentes policiales, lo hace "para dar cuenta del fallecimiento de otra mujer con la que convivía y con la que presuntamente mantenía una relación sentimental". Los hechos habrían ocurrido horas antes, pues según confirman desde la Policía Nacional, habrían tenido lugar "el día 12 de abril, en una casa del Camino de Pataura de la localidad". Si bien, según ha podido saber Granada Hoy, la autora se personó no solo para dar cuenta del fallecimiento, sino para confesar el crimen de Marina, la joven de 18 años con la que convivía al ser su pareja y a la que habría arrebatado la vida tras apuñalarla a raíz de una discusión. Al respecto no hay pronunciamiento oficial más allá de lo ya citado. Al menos, no lo hay todavía, pues el caso sigue investigándose y se ha decretado el secreto de sumario.

Cuando apenas se habían cumplido 24 horas de que el revuelo comenzase en la zona del Camino de Pataura, Motril se echaba a la calle para clamar contra lo ocurrido. "Motril contra la violencia", rezaba en la pancarta desplegada por la corporación municipal durante una concentración para rechazar este crimen el cual, según la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, "ha tocado a un barrio humilde, como es Varadero-Santa Adela, y dejado a dos familias rotas: una por haber perdido a una hija y otra porque es la presunta asesina".

La pareja era discreta, al menos en la relación con aquellos que también residen en esta zona, bastante tranquila de las afueras de Motril. Vivía de alquiler en el número 10 del Camino de Pataura desde no hace mucho tiempo. Si bien sus raíces estaban en el barrio de Varadero-Santa Adela de la localidad, que no tardó en volcarse en las muestras de rechazo a lo ocurrido.

Pese a que en un principio se habría indicado que los hechos tuvieron lugar el pasado martes 13 de abril, la Policía Nacional confirmó este miércoles que habría que remontarse al lunes día 12, siendo esta la fecha en la que se data el inicio de este crimen que fue puesto en conocimiento, eso sí, sobre las tres de la tarde del martes día 13 por la autora.

Tal y como indicaron desde el Cuerpo, "la investigación comenzó ayer, día 13 de abril, sobre las 14:50 horas, momento en el que una mujer de 34 años se presentó en las dependencias policiales de la localidad de Motril para dar cuenta del fallecimiento de otra mujer con la que convivía y con la que presuntamente mantenía una relación sentimental". Si bien, fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario indican que esta mujer, que permanece detenida, habría confesado los hechos y relatado que una discusión entre ambas habría precedido el apuñalamiento.

"Una vez en el lugar los agentes se encontraron con el cadáver de una mujer de 18 años de edad con evidentes signos de violencia. Tras el levantamiento del cadáver este fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de la capital granadina donde se realizará la preceptiva autopsia", indicaron desde la Policía Nacional, algo que se habría producido sobre las seis de la tarde, cuando se habría declarado el levantamiento del cadáver, que presentaría heridas por puñalada, según ha podido saber Granada Hoy.

"En el día de hoy [miércoles], agentes especializados de la Comisaría General de Policía Científica desplazados desde Madrid, se encuentran realizando en el lugar de los hechos la inspección ocular técnico-policial, con el objeto de recabar pruebas y esclarecer lo sucedido", prosigue el escueto comunicado de la Policía Nacional, en el que se informa de que la mujer de 34 años que dio cuentas de lo ocurrido sigue detenida a expensas de pasar a disposición judicial y que el juez ha decretado el secreto de sumario para la investigación.

Ante ello, desde la Subdelegación del Gobierno en Granada se ha indicado que "de confirmarse la relación sentimental sería un caso de violencia doméstica, pero el caso está siendo investigado y bajo secreto de sumario y por lo tanto no se puede calificar aún".