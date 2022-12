"Hoy te quiero para mi, eres mi mucho Motril", la adaptación del villancico de Mariah Carey para felicitar las fiestas de la Costa

Llegadas las fiestas navideñas hay, sin duda, una canción que no deja de sonar una y otra vez en hogares, comercios y redes sociales… la archiconocida 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey. El éxito que cosecha cada año la neoyorkina es innegable, y pese a que muchos han intentado repetir la hazaña, ninguno lo ha logrado. Ahora, los vecinos de la Costa cuentan con una versión con un sabor más motrileño para cantar en estas fiestas donde no faltan las referencias a la quisquilla o la espichá, Playa Granada o La Garnatilla.

Se trata de 'Lo que quiero en Navidad eres tú', una adaptación de la canción de Carey realizada por Susana Feixas e interpretada por el artista Roberto Santiago, y que el PSOE de Motril ha grabado para felicitar las fiestas a todos los vecinos de la ciudad y anejos.

Un villancico muy especial en el que se resalta, entre otras muchas cosas, el clima tropical que hay en el municipio la gran parte del año, la rica gastronomía, sus barrios y gentes, así como el orgullo patrio y su "mucho Motril".

La secretaria general de los socialistas motrileños, Flor Almón, ha indicado que espera que la adaptación del villancico, despierte en la ciudad ilusión por la Navidad "Es un vídeo grabado con muchísimo cariño, lleva mucho sentimiento, mucho corazón y mucho amor por Motril".

Almón ha afirmado que han pretendido compartir el sentimiento que une a todos los socialistas de Motril, su cariño por la ciudad, y trasladarlo al hogar de la gente en las fechas navideñas. "Ojalá lo podamos conseguir y toquemos los corazones de nuestros vecinos y vecinas con esta felicitación".

Y ha agradecido el trabajo de Susana Feixas y Roberto Santiago adaptando la letra del 'Todo lo que quiero para Navidad eres Tú', ya que, al ver el vídeo con Roberto, "cantado con tanta ilusión y cariño, con esa voz tan preciosa y con las imágenes de Motril, ha sido imposible no emocionarse".

Por su parte, Roberto Santiago ha asegurado que hacer este villancico ha sido "muy importante" para él porque ama Motril y porque quería desde hace tiempo hacer una felicitación navideña que reflejara esa pasión.

"Así que recordé este villancico que estaba en el baúl de los recuerdos y nos pusimos manos a la obra con esta descripción tan bonita de Motril, que lo describe maravillosamente desde el Cerro de la Virgen a la Vega. Es, de verdad emocionante", ha asegurado.

Así que, este año All I want for Christmas is.... mucho Motril.