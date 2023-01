Incontables horas y mucha pasión, los secretos para confeccionar el Belén de crochet más original de la Costa

Varios municipios de la provincia llevan algunos años sorprendiendo a turistas y visitante con elaborados y simpáticos adornos navideños confeccionados por los propios vecinos. Guirnaldas, árboles de Navidad o coloridas bolas de ganchillo que se reparten por las principales calles de estos municipios y ponen en valor esta técnica para tejer con hilo o lana que se ha vuelto a poner de moda en los últimos tiempos.

Una laboriosa técnica que ha llegado hasta el propio Nacimiento. Por el escaparate de la Agencia de Seguros Millán Molina de Motril el tránsito de gente ha aumentado considerablemente en las últimas fechas gracias a la original Belén de crochet al que no le falta ni un detalle: un puesto de carne, panadería, una mujer tendiendo, un castillo custodiado por sus guardias, ¡hasta el propio Ayuntamiento está representado!

Se trata de un proyecto de Mari Carmen y Silvia Ruiz Béjar, dos hermanas a las que su pasión por el ganchillo les ha llevado a confeccionar toda una ciudad repleta de personajes y animalillos que exhiben en el negocio familiar. "Todo comenzó porque le hice un Nacimiento con los Reyes Magos a mi nuera, mi hermana y yo hacemos muchas cosas de crochet porque nos gusta, y después de mucho hablarlo, sabíamos que tenía mucho trabajo detrás, dijimos ¿y por qué no?", explica a Granada Hoy Mari Carmen.

De esta forma empezaron a crearse sus primeros protagonistas. "Nos ponemos por las tardes y echamos dos o tres horas, no es algo que hagamos todos los días, ya que tenemos también encargos o desconectamos haciendo otras cosas que nos gustan. Realmente no sabríamos cuantificar el tiempo que hemos invertido, pero más medio año seguro que hemos estado haciéndolo", señala mientras recoloca algunas de las figuras y añade que es el segundo año que lo hacen. "Este año lo que hemos hecho es ampliarlo, con nuevos personajes, el castillo, el Ayuntamiento de Motril o el propio cielo. Puede parecer sencillo, pero solo en el cielo hemos invertido mucho tiempo, tienes que tomar las medidas, idear como hacerlo, y luego cortar toda la lana".

Pero si el tiempo invertido es casi incalculable, la cantidad de hilo utilizada para hacerlo es impensable. En ese sentido, Ruiz vuelve los ojos y sonríe, "es imposible ponerse a pensar en eso, hemos gastado muchísimo hilo, pero no solo en esto, en todo lo que hacemos, pero vas poco a poco y no te das cuenta. No pensamos tanto en el hilo ni en el tiempo, es nuestro hobby y lo hacemos con gusto".

Por la Avenida Rodríguez Acosta es casi imposible pasar y no pararse para apreciar cada detalle, echar unas fotos o ver como cada día los Reyes Magos van moviéndose por este Belén separado en dos escenarios, en busca del Niño Jesús para entregarle los presentes.

"Silvia es la cabeza pensante y la que hace las piezas más grandes", cuenta Mari Carmen mientras puntualiza que ella se encarga de las piezas más pequeñas y de los personajes. "Las pequeñas quizás sean las más complejas porque tienes que tener cuidado y paciencia a la hora de hacerlas y que se vea bien. En los animales, por ejemplo, hemos tardado un poco más, pero porque son muy pequeños".

El Belén ha llegado para quedarse

Pese a que ya tiene un tamaño considerable, y necesitan los dos escaparates para lucirlo, no lo dan por finalizado. "Cuando termine la Navidad, descasaremos unos meses y nos centraremos en otros proyectos, pero pronto empezaremos a pensar en la forma de seguir ampliandolo. Ya hemos metido la propia Agencia de Seguros, el Ayuntamiento y a la alcaldesa en el Belén, queremos ir añadiendo poco a poco cosas características de la Costa, o cosas de antaño que ya no existe, por lo que no podemos decir que está terminado. El Belén ha llegado para quedarse mucho tiempo", señala.

Entre risas cuenta que se han planteado, incluso, montar el escenario en forma de L y cerrar la oficina. "A este paso nos vamos a quedar sin espacio, así que ya le hemos dicho que hay que empezar a plantearse cerrar la oficina para que podamos montar bien el Belén". Ya fuera de bromas, Mari Carmen reconoce que les gusta cuando la gente se acerca hasta el establecimiento expresamente para ver el trabajo que han realizado. "Es gratificante ver, sobre todo a los niños pegados al cristal y como se sorprenden viendo las distintas piezas o como le piden a sus padres hacerse una foto".

Los más rezagados aún pueden ver en directo este original Belén antes de que Mari Carmen y Silvia lo retiren y guarden hasta el año que viene. No obstante, es solo una muestra de la cantidad de muñecos y peluches de crochet que realizan y que pueden verse o adquirirse en la oficina.