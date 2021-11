Empresarios y regantes de la Costa buscan el apoyo de Granada para reivindicar necesidades urgentes de infraestructuras

La Costa se muestra harta e indignada del incumplimiento de promesas realizadas año tras año, y político tras político, con la realización de las distintas infraestructuras necesarias para el desarrollo de la zona, por lo que han reiterado el llamamiento a una gran manifestación para el próximo 15 de diciembre en Granada, para solventar lo que consideran "deudas históricas" con toda esta zona. Por lo que piden el apoyo de la sociedad civil en una gran manifestación, como las que se celebraron en otros momentos importantes para el desarrollo de la provincia en las que se reivindicaron, por ejemplo, la construcción del Hospital, la autovía Granada-Motril o para evitar el trasvase de agua del Guadalfeo.

La concentración partirá a las 12 de la mañana de la fuente de las Batallas para concluir en la Subdelegación del Gobierno, tras pasar previamente por Reyes Católicos y Gran Vía, pero no será la única acción que se llevará a cabo, ya que aseguran que es el momento de "pasar a la acción" y de no permitir que se sigan haciendo promesas que se quedan en nada.

El presidente de los empresarios de la Costa Tropical (Aecost), Jerónimo Salcedo, ha apelado a la unidad política para reivindicar unas infraestructuras sin las que la Costa está "abocada a que no haya un desarrollo económico en la comarca, como se viene sufriendo durante décadas. Resulta difícil explicar que tenemos una presa llena de agua y algunas fincas de subtropicales están abocadas a secarse porque no tenemos agua, una incongruencia y una realidad que para el que no es de la Costa es difícil de entender. Además, en los últimos días se ha visto como las playas se volvían a anegar de agua por falta de unos espigones que las protejan", unos espigones que se encuentran en distintos trámites administrativos y que, "mientras esa tramitación termina, nuestra hostelería de playa sufre las consecuencias".

Salcedo ha indicado que se gasta dinero público moviendo arena de una playa a otra, y no "en darle una solución definitiva" a las distintas riberas; y ha preguntado cómo es posible que el Puerto de Motril sea el único de Interés del Estado que no está conectado con un ferrocarril, pese a que la Universidad de Granada haya demostrado mediante un estudio de viabilidad que la conexión es posible tanto por la orografía, como por el impacto ambiental y económicamente.

El presidente de Aecost ha señalado que es el momento de involucrar a toda la provincia ya que "la riqueza que se pueda generar en la Costa, es para toda la provincia", ya que "no se comprende Granada sin su costa, ni la costa sin Granada". Además, ha asegurado que en las próximas semanas se mantendrán distintas reuniones con asociaciones y organizaciones de la provincia para solicitar el apoyo a la manifestación.

El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, ha pedido la participación de toda la ciudadanía para que "entre todos consigamos que las grandes demandas de la Costa que están pendientes, y son fundamentales para nuestro desarrollo, lleguen a las personas que toman las decisiones, que están un poco más lejos de la Costa, y que se den cuenta que realmente es una necesidad y que se haga real".

Rodríguez ha explicado que, desde la Plataforma que se creó hace 12 años, siguen trabajando para que "todos los temas vean la luz" pero que "las canalizaciones de Rules tendrán un beneficio para toda la provincia".

Al acto han acudido como el presidente de la Junta de Usuarios de Río Verde, Seco y Jate, José Manuel Fernández, el presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas, Francisco Trujillo, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, el presidente de Aecost, Jerónimo Salcedo, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, el gerente de Ecohal, Alfonso Zamora, el gerente de la Cámara de Comercio de Granada, Joaquín Rubio, así como la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, María José Sánchez, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

Todos han coincidido en destacar que la situación de los agricultores es "especialmente grave", ya que los precios de la energía hace imposible a los regantes, agricultores y comercializadores asumir los elevados costes del riego de sus cultivos abocados a secarse. La situación en zonas como el Valle de Río Verde es aún peor porque se están salinizando los pozos y peligra el acuífero, "de ahí que todos debamos sentirnos afectados en mayor o menor medidas, si no por nosotros, por el futuro de nuestros hijos".

Por otra parte, el presidente de la asociación Verde-Seco-Jate, José Luis Ruiz Olivares, ha hecho un llamamiento a los agricultores y vecinos de las cuencas del río Verde, Seco y Jate para desplazarse masivamente a Granada el próximo día 15 de diciembre a la manifestación convocada para reivindicar las canalizaciones del sistema Béznar-Rules.

Ruiz Olivares ha pedido al comercio, la hostelería y empresas del municipio, un cierre masivo de sus establecimientos para apoyar y facilitar la asistencia a la manifestación, y ha afirmado que "todos debemos de ser conscientes de que nuestra agricultura se encuentra en una situación de máximo riesgo por la ausencia de lluvias y que la salinización del acuífero, seguida de la pérdida de los cultivos, supondría un daño irreparable para las familias y la economía de la zona".