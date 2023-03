La Junta ofrece 12 millones de euros para pagar la mitad del dinero de los regantes en las canalizaciones de Rules

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Gobierno andaluz está dispuesto a poner la mitad del dinero que le corresponde a los regantes de la Costa de Granada de la ejecución de las canalizaciones de la presa de Rules, unos 12 millones de euros; y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aportar los otros 12 millones restantes a fin de "desbloquear de una vez por todas" este proyecto y que comiencen las obras "cuanto antes".

Moreno ha dicho que la Junta tiene "claro que hay que arreglar el problema" y "arrimar el hombro", "podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza todos los días entre la Administración General del Estado, la administración autonómica y la Diputación", pero "nosotros pensamos que hay que ayudar".

Además, ha recordado que de los once tramos que componen las conducciones de Rules, ahora mismo el Estado ha anunciado que va a construir dos, el tramo tres y el tramo nueve, pero "no da garantía ni ningún plazo del resto de los tramos". El coste total de esta primera parte del proyecto son 120 millones, de los que 96 provienen de fondos europeos y el resto se reclama a los agricultores.

El presidente de la Junta de Andalucía se ha preguntado si en este contexto "se les puede exigir 24 millones de euros a los agricultores sin darles ninguna garantía". "Nosotros pensamos que hay que ayudar", ha comentado, anunciando que la Junta está dispuesta a poner la mitad del dinero de los regantes, esos doce millones de euros" y ha emplazado a Pedro Sánchez a "comprometerse con los agricultores" y aportar los otros doce y de esa manera "facilitar de una vez por todas el desbloqueo de esos dos tramos que son fundamentales".

Todo ello, a fin de que las obras puedan comenzar "cuanto antes" y que se pueda llevar el agua a los agricultores, ha agregado, recordando el contexto de sequía en el que se encuentra el conjunto de nuestro país y la apuesta que viene realizando el Gobierno andaluz para la gestión del agua, también en la provincia de Granada, donde ha invertido en los últimos años 329 millones de euros en obras para infraestructuras hídricas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado que durante el tiempo que el PP estuvo en el Gobierno central "no hizo absolutamente nada por la presa de Rules" mientras que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha reactivado todo el procedimiento" y ha consignado ya 105 millones de euros que garantizan el ochenta por ciento de la inversión total.

"Por tanto, no sé a qué viene decir que el Gobierno de España no se implica en esta actuación" cuando "está demostrando fehacientemente" que "apuesta por la construcción de las canalizaciones de Rules", ha clamado Fernández, quien afirma no entender "esa posición tan absolutamente cicatera" de Moreno al "querer imputarle al Gobierno la mitad de ese veinte por ciento".

"Si estaba dispuesto a poner el cien por cien por qué no pone ese veinte por ciento, no lo entiendo de ninguna de las maneras", ha agregado, para insistir en que el Gobierno de España "está cumpliendo con la presa de Rules, con los regantes de toda la zona subtropical de la costa de Granada y va a seguir haciéndolo". En este contexto ha instado a Moreno a "dejarse de anuncios permanentes y a dedicarse a gestionar, poner el dinero y realmente trabajar por los andaluces".