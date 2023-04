La Junta y los regantes llegan a un 'preacuerdo' para financiar las obras de Rules

La Costa mira con esperanza a la Presa de Rules. La sed de agua es más que evidente en distintos puntos del litoral, que se agravan en momentos difíciles de sequía como los que se viven en estos momentos. A principio de año los regantes se plantaron y anunciaron que no estaban dispuestos a poner su parte de financiación mientras no se asegurase la redacción de todos los desglosados. Tras varias negociaciones, Junta de Andalucía y Gobierno central se emplazaban para tratar de desbloquear, nuevamente, la financiación, reunión que fue aplazada y que se celebrará, si no hay ningún contratiempo, el próximo 24 de abril. Ahora desde el ejecutivo andaluz anuncian que asumirán la parte de financiación de los regantes granadinos, aunque con matices.

La noticia saltaba a primera hora de la mañana. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía anunciaba tras una reunión con la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, que habían alcanzado unos acuerdos, destacando la disposición de la Junta de asumir la parte de financiación a la que tenían que hacer frente los regantes para la ejecución de los desglosados 9 y 3 de dichas conducciones. El acuerdo ha quedado plasmado en un documento que la propia Consejería de Agua elevará a la reunión bilateral que mantendrá con el Gobierno de España para abordar las conducciones, y se recoge la disposición de la administración autonómica de ayudar a los regantes al asumir la financiación a la que éstos tenían que hacer frente para acometer las obras del desglosado 9 y 3 de las conducciones de Rules, evitando así cualquier riesgo de la pérdida del 80% de los fondos europeos que estos proyectos tienen asignados.

Un acuerdo que, pese a que a priori, podría parecer negro sobre blanco, ha generado multitud de dudas sobre lo que realmente supone. El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, aclara que se ha conseguido un "preacuerdo" con la Junta de Andalucía, que necesitará muchas más reuniones y negociaciones en el futuro, con la intención de "intentar no perder los fondos de Resiliencia", de los dos desglosados sobre los que se está trabajando. Es decir, la Junta de Andalucía se comprometería en "adelantar" el dinero que tienen que asumir los regantes, y una vez puesta en funcionamiento la conducción se negociaría la forma de devolver el dinero.

De esta forma se pretenden agilizar los trámites para que las canalizaciones de la Presa de Béznar-Rules sean una realidad lo antes posible, siempre teniendo en cuenta que el marco temporal en el que trabajan es de cara a 2026.

Moreno explica que se habla de "adelantar" el dinero de los regantes porque tendrán que negociar en el futuro si el montante lo pagarán después los propios regantes con cánones o si finalmente no supone un gasto. "De eso ya nos preocuparemos más adelante, ahora mismo lo que nos preocupa es que entren los dos desglosados dentro de los fondos de Resiliencia, la Junta pondrá el dinero correspondiente de los regantes y a su vez, la redacción de todos los desglosados".

Al hilo, expone que su objetivo es desbloquear la situación de las canalizaciones de Rules para que sean una realidad lo antes posible, "no podemos permitir que las conducciones no lleguen ya, estamos viendo como muchos agricultores se están quedando sin cultivos, otros están cortando ya sus plantaciones, hay que encontrar una solución para los agricultores, y si estas son las condiciones para conseguir de una vez por todas las canalizaciones y que el agua llegue a todos los agricultores, con la redacción de todos los desglosados por delante, lo aceptamos. Ya hablaremos después de como hay que pagarlo".

El desglosado nueve está presupuestado en unos 61,8 millones de euros, de los que el Gobierno central aportaría 55 millones a través de fondos europeos, y el 20% restante se repartiría entre Mancomunidad de Municipios y los regantes (6,6 millones cada uno). Por otro lado el desglosado tres no cuenta con un presupuesto cerrado al encontrarse en redacción todavía, pero se estima que el Ejecutivo nacional aportaría de la misma forma unos 55 millones (80%) y los regantes el 20% restante, ya que el ente mancomunado no cuenta con una tubería en este proyecto.

En este sentido, el representante de los regantes incide en que no se ha hablado de cómo se pagará después, "tendremos que mantener más adelante distintas reuniones periódicas, se creará la Comisión de Seguimiento Técnica en la que estarán presentes la Comunidad General de Regantes, Mancomunidad de Municipios, el Estado y la Junta, los cuatro actores implicados".

Aluvión de impresiones

El anuncio ha corrido como la pólvora, y más tras la expectación existente entre los distintos sectores de la provincia que esperan con ganas la reunión de este viernes entre la Diputación de Granada, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la sociedad estatal ACUAES con comunidades de regantes, la Mancomunidad de Municipios y representantes de los empresarios de la comarca para buscar soluciones a la situación de bloqueo en que se encuentran las conducciones de Rules; y por otro lado la que mantendrán el próximo lunes Junta de Andalucía y Gobierno de España.

La delegada de Agricultura de la Mancomunidad de Municipios, Rocío Palacios, califica de "muy buena noticia" el anuncio de que el gobierno autonómico vaya a afrontar la financiación de los regantes, algo que llevan meses solicitando, e incide que incluso el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, llegó a pedir una reunión al presidente de la Junta de Andalucía para intentar desbloquear este asunto.

Palacios incide en que lo que le reclaman al ejecutivo andaluz es que asuma ese coste sin repercutirlo después sobre los regantes, "de la misma forma que están pagando infraestructuras de la misma naturaleza en las provincias de Almería y Málaga. Por lo que, si el anuncio supone que el pago real de la parte de los regantes, lo valoramos de forma muy positiva y pedimos que tengan la misma sensibilidad con el desglosado nueve y se replanteen ayudar también a los vecinos de la costa y al sector hotelero y hostelero, para evitar la incidencia de ese 10% en todos y cada uno de los empresarios y vecinos de la comarca".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) y miembro de la Plataforma por las Infraestructuras, Javier Rubiño, indica a este medio que prefiere no entrar en valoración del reciente anuncio de preacuerdo entre Junta y regantes al desconocer los términos en los que se ha producido, e incide en que no tienen conocimiento del acuerdo por escrito. Por otro lado, señala que no sabe la repercusión que puede tener este anuncio en la reunión fijada para el próximo 24 de abril entre Junta y Gobierno central para tratar justamente la financiación de las canalizaciones de Rules.

La delegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, lamenta que "aunque el anuncio es positivo, llega tarde", ya que "ha pasado casi un año desde que se presentó el proyecto a los regantes y en ese tendrían que haber mostrado su sensibilidad con los agricultores y no perder el tiempo en anuncios vacuos que nunca se llegaban a materializar". Además, señala que en varias ocasiones se ha animado a la Junta para que tome dicha decisión, ya que afecta a la Cuenca Mediterránea, sobre las que tiene las competencias directas el ejecutivo andaluz.

En la misma línea, la vicesecretaria general del PSOE granadino, Olga Manzano, lamenta "todo el tiempo perdido por el Gobierno andaluz" en esta materia, y solicita que "dé un paso más y se comprometa con los municipios para financiar la parte de abastecimiento de agua a la población". "Tras dilatar los tiempos para desbloquear el desarrollo de esta infraestructura vital para la Costa y posponer los encuentros con el Ministerio, ahora ante las dificultades financieras que supone para los ayuntamientos como para los agricultores hacer frente a su aportación, debería comprometerse a asumir la parte económica que los municipios deben aportar para el abastecimiento de agua potable en sus respectivas poblaciones, habida cuenta de las dificultades tal y como solicitamos a través de una iniciativa en el Parlamento andaluz".

Manzano considerado "fundamental tanto el riego como el abastecimiento para una población de casi 350.000 personas" y valora "la determinación y todos los pasos que hasta la fecha ha dado Entrena, que también elevó para su aprobación en el pleno de la Diputación Provincial una moción para pedir a la Junta que asumiera el 20 por ciento de las canalizaciones". Así, recuerda que "no solo propuso al Gobierno andaluz la financiación de las conducciones, sino que solicitó al presidente Moreno Bonilla una reunión inmediata para tratar este asunto y otros de interés provincial", algo que por el momento no ha sucedido.

Por otra parte, el diputado nacional por Granada, Carlos Rojas, echa el balón sobre el Gobierno central que "debe actuar y no poner más excusas para retrasar la ejecución de una obra necesaria y fundamental para los intereses de los granadinos y, muy especialmente, de los vecinos de la Costa Tropical", y aplaude "el compromiso con hechos sin paliativos", de la consejera Carmen Crespo ante una infraestructura que no es competencia autonómica sino estatal por el bien de la provincia de Granada.

Rojas asegura que Crespo y Junta de Andalucía "han demostrado hoy su sensibilidad ante una obra de vital importancia tras numerosas reuniones y negociaciones que han posibilitado alcanzar el mejor acuerdo posible para los granadinos", por lo que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que "de una vez asuma sus competencias y agilice los trabajos al quedarse sin argumentos para seguir condenando a una provincia que necesita del compromiso inversor de un Ejecutivo central que sigue sin responder a las muchas necesidades reales de la costa granadina".

El diputado nacional reitera la urgencia de que el Gobierno agilice la licitación del resto de desglosados "que no pueden seguir guardados en el cajón" para que las canalizaciones de Rules sean una realidad como un único proyecto.

Asimismo, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, celebran el anuncio de la Junta de Andalucía con el que "se demuestra que están junto a los agricultores".

La base del preacuerdo

Por el momento se han sentado las bases de un principio de acuerdo entre los regantes y el ejecutivo andaluz, comprometiéndose a ayudar a los regantes al asumir la financiación a la que éstos tenían que hacer frente para acometer las obras del desglosado 9 y 3 de las conducciones de Rules, evitando así cualquier riesgo de la pérdida del 80% de los fondos europeos que estos proyectos tienen asignados.

Ambas partes muestran su disposición de solicitar la constitución de una Comisión de Seguimiento compuesta por representantes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, los Ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, así como el resto de los usuarios. Igualmente van a solicitar que se contemple tratar los 11 desglosados como un único proyecto.

De otra parte, se acuerda solicitar al Gobierno de España en la próxima reunión la agilización de la licitación de los proyectos del resto de desglosados, así como la financiación de estos, al objeto de que la ejecución de todas las infraestructuras finalice durante el próximo ciclo de financiación hidrológica.

Por último, también, se aborda la necesidad de seguir impulsando la mejora de la eficiencia del uso del agua mediante la convocatoria de ayudas para la modernización de las infraestructuras de riego de las comunidades de regantes y de las explotaciones agrarias. Algo a lo que la Junta de Andalucía se ha comprometido ya que se enmarca en la hoja de ruta de su Política de Agua. Y que hará extensivo al Estado para que éste también haga lo propio destinado más fondos europeos a esta cuestión crucial para estos momentos de sequía.