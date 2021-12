Lotería de Navidad 2021 en Granada: La Costa y la Alpujarra se reparten más de dos millones de euros gracias a la comisión de fiestas de Polopos

Cada año el anuncio de la Lotería de Navidad incide en el mensaje de que el mayor premio es compartirlo. Y precisamente eso es lo que ha pasado en la costa de Granada, donde una aproximación al segundo premio ha repartido más de dos millones de euros por una gran parte de la orografía de la Costa Tropical y la Alpujarra. La comisión de fiestas de Polopos encargó, como cada año, el 72.120, en la administración nº6 'Las Palmeras' de Motril, un número que encargan en su totalidad para recaudar fondos para las fiestas del municipio, y que este año le ha "dado la alegría" de traer más de dos millones de euros.

El segundo premio, el número 72.119 se ha ido íntegramente para Basauri (Vizcaya), y su aproximación se ha repartido en el lado opuesto de la península. En concreto 1.720 décimos que la comisión de fiestas de Polopos se ha encargado de repartir los más de 2.300.000 euros, después de encargarlos en la administración de la calle Emilio More de Motril.

Jesús Ruiz Pérez, propietario de la administración, explica que se trata de uno de los premios más grandes que han repartido, aunque no es el único, ya que en este punto del litoral granadino han sido agraciados con varios premios de lotería nacional, aunque asegura estar muy contento porque "se ha repartido entre mucha gente a la que le hace falta, es un dinero que viene muy bien, y más en Navidad, como una paga extraordinaria".

Ruiz asegura, nervioso mientras sujeta uno de los billetes agraciados, que "estamos más contentos porque sabemos que se lo ha llevado sobre todo gente que trabaja en el campo, gente humilde y trabajadora". Y añade que él es uno de los agraciados porque la propia comisión de fiestas le regaló uno de los boletos. "Ellos venden todos los números, pero me regalaron uno por la deferencia que tienen conmigo, y cuando te hacen un regalo no puedes hacer el feo de decir que no, así que me lo guarde".

"Este día siempre vienes a trabajar ilusionado por ver si das alguna cosilla, aunque en el Gordo no piensas porque es muy difícil sí que tienes la ilusión por repartir algo más pequeño", señala mientras añade que, pese a que se trata de una cantidad "no muy grande por ser una aproximación", sí que es considerable "al haberse vendido todos los décimos en esta administración, el dinero es mayor".

Ruiz detalla que llegó como cada mañana a la administración para hacer trabajo de oficina interno, "no estaba muy pendiente del sorteo, pero al poco de salir el número, Mariló –dependienta de la administración- se dio cuenta que habíamos repartido el posterior y que yo también llevaba un número".

Por su parte, José Rodríguez Sánchez, de la comisión de fiestas de Polopos, indica a Granada Hoy que se trata de un número que llevan jugando varios años de fijo para recaudar fondos para las fiestas del municipio, y pese a que llevan varios años sin poder celebrarse por motivos de la pandemia, decidieron seguir jugando el número para "mantener el espíritu, la tradición y la esperanza de que podremos volver a celebrarlas próximamente".

"El premio está muy repartido porque lo empezamos a vender en verano entre los visitantes del pueblo y entre los propios vecinos", indica Rodríguez, quien dice entre risa que, "este año hemos sido como el anuncio de la lotería de la televisión con el lotero de Motril, al que le hemos regalado un décimo".

Y asegura que continuarán suscritos al mismo número por tradición, además "nunca se sabe, el número puede salir en otra ocasión".