Malestar entre vecinos y comerciantes de Almuñécar por unas obras en temporada turística

Vecinos y trabajadores de los comercios del paseo de China Gorda, en Almuñécar, se muestran indignados ante el inicio de las obras de mejora del pavimento en plena temporada turística, lo que, en muchos de los casos, les obliga a cerrar sus negocios durante "unos 20 días" en septiembre u octubre, según en el tramo de obra que se encuentren, ya que esta está dividida en dos partes.

Unas obras que, los comerciantes de la zona aseguran "son necesarias" por el mal estado en el que se encuentra el acerado, pero que "es incomprensible que decidan hacerla cuando la temporada turística aún no ha finalizado en Almuñécar, después de permanecer cerrados cerca de cinco meses por la pandemia, tener que modificar constantemente el aforo en los establecimientos y los horarios de apertura, ahora tenemos que cerrar durante 20 días".

No a todos los negocios de la zona les afecta por igual. Mientras unos podrán mantener sus establecimientos abiertos con pasarelas para que los usuarios accedan a ellos, otros, del sector de la hostelería tendrán que permanecer cerrados el tiempo que dure la obra. El gerente de uno de estos locales, señala a Granada Hoy, que no podrán permanecer abiertos, y "día que no trabajas, día que no cobras".

Además, explican que los negocios de hostelería han tenido que desmontar las distintas pérgolas que tenían en las terrazas, un trabajo que cuesta dinero y que sale de sus propios bolsillos, y que tendrán que volver a pagar una vez finalicen las obras para volver a ponerlas en su sitio.

Otro de los empresarios indica que, desde el Ayuntamiento "se han planificado muy mal" para iniciar estas obras, "hacen falta pero no era el momento", y añade que les dijeron que se trataba de "un dinero que viene de los fondos europeos y tenían que gastarlo y justificarlo, pero podrían haber empezado antes, cuando la hostelería no podía abrir o cuando teníamos un horario reducido, no ahora que aún es temporada alta".

En este sentido, desde la oposición, la concejala de Convergencia Andaluza, María Luisa Díaz, ha reseñado que son varias las peticiones que se han realizado desde el grupo municipal para paralizar tanto las obras en el paseo de China Gorda como las del paseo Andrés Segovia de La Herradura, con las que "lo único que pretenden es cargarse el final de la temporada turística en estas dos zonas del municipio".

Unas medidas que, para la edil andalucista, lo único que se va a conseguir es causar "un daño importante a la economía de los negocios de la zona, donde se encuentran varios establecimientos de hostelería y restauración, así como comercios y de servicios" y que debido a las obras que se están acometiendo "los clientes y turistas" no pueden acceder a los mismos.

Desde Convergencia Andaluza aseguran que, tras consultarlo con servicios técnicos, se podrían cumplir las fechas de ejecución y de fin de obra previsto, "iniciándose a primeros de octubre".

Díaz afirma que septiembre es un mes de gran afluencia de turistas con gran poder adquisitivo, por lo que creen "un despropósito" que "en plena temporada, con playas y negocios llenos" se retomen estas obras.

Un vecino de Almuñécar con varios pisos de alquiler por la zona señala que, "no han podido escoger un peor mes para empezar estas obras", en septiembre y octubre es cuando llega al municipio el mayor número de turista extranjero en busca de unas vacaciones menos masificadas y más tranquilas, "y a nadie le gusta irse de vacaciones un mes o quince días y tener en su puerta unas máquinas haciendo ruido desde las ocho de la mañana".

Además, este vecino añade que la mayoría de su clientela suele ser gente de mediana edad, por lo que "si encima se encuentran con la acera levantada y teniendo que hacer una carrera de obstáculos para acceder a los pisos, no regresan".

Por su parte, fuentes municipales han señalado a Granada Hoy que los propietarios y establecimientos de la zona conocían la fecha de inicio de las obras, que tras iniciarse en junio quedaron paralizadas los meses de julio y agosto "para no afectar a la actividad" comercial, pero que, según los plazos de ejecución de la misma, tiene que estar terminada en el mes de octubre, por lo que "no se podía demorar más tiempo".

Las obras en cuestión cuentan con un presupuesto de licitación cercano a los 110.000 euros, financiados con fondos de la Diputación de Granada y municipales, para la renovación del pavimento del acerado, así como las jardineras y la iluminación de la zona. Un tramo de apenas 230 metros lineales entre el Paseo de San Cristóbal y Cotobro.