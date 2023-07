Moreno considera a Feijóo como “clave” para mitigar la sequía en Andalucia

El líder del Partido Popular andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha situado a Alberto Núñez Feijóo como ayuda clave ante la sequía en Andalucía y ha apuntado que se le necesita "como agua de mayo" para facilitar la colaboración necesaria del Gobierno central tras "la falta de sensibilidad y compromiso" del actual Ejecutivo nacional.

Moreno, en un encuentro sobre turismo sostenible en Motril, ha asegurado que llevan cuatro años peleando con el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de agua y que "nunca ha cumplido nada" de lo que le ha dicho pese a las necesidades hídricas andaluzas, además ha recortado un 11,5 % del presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Motivo por el que ha asegurado que ha iniciado una batalla dialéctica, política e institucional, con las autoridades de la Unión Europea para que se reconozca "la singularidad de región más seca de Europa" y de esa forma se puedan reprogramar parte de los fondos europeos para que se puedan dedicar a obras hídricas. Además, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que le ayude en la negociación que tiene que realizar con la Comisión Europea, pero a la vez que España, dentro del Pacto Nacional del agua, "tenga un fuerte compromiso con Andalucía", "tenemos un problema que se ha acrecentado con el tiempo como consecuencia del cambio climático", y ha aclarado que el Estado tiene pendientes 33 obras pendientes en Andalucía "que en cinco años han sido incapaces de iniciar siquiera el procedimiento de algunas de ellas".

Al hilo, ha apuntado que en el caso del desglosado 9 de las canalizaciones de Rules "se han podido desatascar por la presión social de agricultores y porque la Junta los dejó sin argumentos asumiendo la inversión que le correspondía a los agricultores". "Hemos logrado un avance", ha reconocido, "pero necesitamos que el Estado inicie los 11 proyectos desglosados sin marear la perdiz porque necesitamos el agua", ha añadido incidiendo en que si no se hacen las infraestructuras pendientes el PIB andaluz podría caer 7 puntos el año próximo y podrían perderse 145.000 empleos. Y ha lamentado que pese a su insistencia con el presidente del Gobierno sobre la necesidad de buscar una solución a la sequía en Andalucía, "en vez de poner más presupuesto en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para hacer obras de emergencia, le quitó un 11,5%".

Aprovechando su participación en la capital de la Costa Tropical, el presidente andaluz ha resaltado el trabajo conjunto que se viene realizando con el Ayuntamiento de Motril para favorecer su desarrollo; destacando la conexión ferroviaria entre el Puerto de Motril y Granada. "El Puerto de Motril es uno de los que más ha crecido de toda Andalucía, pero para que siga evolucionando tiene que contar con una conexión ferroviaria. Es el único Puerto de Interés General del Estado que no cuenta con ella, y hasta el pasado mes de abril no ha recibido el respaldo de la Unión Europea para que se abra la posibilidad". Ha recordado que después de mucho trabajo se ha conseguido incluir en el mapa de las conexiones, mientras desde el Gobierno andaluz "se trabaja en el Plan Director para sacarle a la dársena su mejor versión en materia de sostenibilidad y empleo, contemplando una inversión de 38 millones de euros -una inversión público privada-".

Por otro lado, ha destacado una serie de proyectos en los que el Gobierno andaluz ha realizado inversiones para favorecer el desarrollo de la zona, como la gran arteria de la Ronda Sur de Motril (con una inversión de 4,5 millones); el medio millón de euros para el embellecimiento del Casco Histórico; o los trabajos de mejora de la Plaza de la Tenería (360.000 euros); "la alcaldesa de Motril no para de pedir, como hace una buena alcaldesa, pedir y reclamar lo que es justo para su municipio".

El presidente de la Junta ha felicitado a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, por su gestión por "uno de los municipios que más potencia, posibilidades y desarrollo de futuro tienen del conjunto de Andalucía". Y le ha asegurado que cuentan con su "apoyo", "alianza" y "complicidad" para que "Motril vuele muy alto".

Los espigones de la Costa

Durante su visita ha Motril, Juanma Moreno ha recalcado la "batalla" por los espigones de la Costa Tropical y la "necesidad" de contar con un "gobierno competente" que entienda los problemas que se sufren cada año en el litoral tras los temporales. Este mismo viernes el Gobierno central anunció la aprobación definitiva del proyecto del espigón de Motril, algo que Moreno ha tachado de "casualidad" tras conocerse su inminente visita a la localidad y tras meses de espera, y ha bromeado con que tendrá que visitar más la Costa.

"Ahora tendrá que salir a licitación y se da un plazo de ejecución de ocho meses, esperamos que sean diligentes", algo que seguirán de cerca desde la Junta de Andalucía.

En materia de turismo, ha destacado que los buenos datos registrados en los últimos meses en la comunidad pueden vaticinar, si no hay ningún contratiempo, un "récord de turismo en Andalucía". "Andalucía cerró el 2022 con más de 30,8 millones de turistas, se han generado unos ingresos por importe de 16.900 millones de euros, y por las reservas que se están haciendo hay razones objetivas para cerrar el 2023 con récord, superando la cifra de los 33 millones de visitas, algo que no tienen muchos países de la Unión Europea. Hemos conseguido durante estos años gracias a un gobierno de cambio que Andalucía lidere el tramo del sector turístico en el que no era líder. Hoy es día somos líderes en el turismo nacional, se han ampliado el turismo internacional y estamos entre las tres comunidades autónomas con más capacidad de atracción, competencia y generación de valor añadido".

En este sentido, ha indicado que si se cumplen las previsiones, el conjunto andaluz recibirá 11,5 millones de turistas en época estival, "estamos comprometidos con el sector turístico, es una de las grandes industrias que ha sido descuidada por el Gobierno de Pedro Sánchez en momentos de pandemia, un sector con el que tenemos que tener la mano tendida permanentemente para seguir avanzando, tenemos que trabajar hacia un turismo sostenible, competitivo, que rompa la estacionalidad, que atraiga un alto valor añadido, y para eso necesitamos mejorar la infraestructura hotelera, la oferta gastronómica, las infraestructuras o la calidad de los servicios públicos". Motivo por el que ha asegurado que están trabajando en una nueva ley turística de la mano del sector, además de destinar cerca de 26 millones de euros para financiar proyectos de mejora de eficiencia energética en el sector turístico. Al hilo, ha recordado que en el caso de Motril se aprobó el pasado mes de diciembre una ayuda de 2,5 millones de euros para llevar a cabo el ambicioso proyecto de 'Motril, ciudad saludable'.

Llamamiento al voto

El presidente del PP de Andalucía ha vuelto a insistir en la importancia de acudir el 23 de julio a votar, a pesar del calor y a pesar de las vacaciones. Moreno ha resaltado la elección de la fecha para convocar unos nuevos comicios electorales. "Ha elegido un día en pleno verano, justamente el día que en la serie climática en Andalucía es cuando hace más calor". En este sentido, se ha preguntado qué busca el presidente del Gobierno en funciones convocando unas elecciones en pleno verano.

"Sánchez está buscando que no se salga a votar, que el calor, la dinámica y el agotamiento, los compromisos familiares nos alejen de las urnas. Que la mayoría de los ciudadanos que están descontentos con cinco años de sanchismo se alejen de los colegios electorales y que no haya una mayoría suficiente para que haya cambio político en España", ha aseverado para pedir a los andaluces "salir a por todas" y responder "votando masivamente por Alberto Núñez Feijóo y por el PP".

Por lo que ha incidido en la importancia de ir el 23 de julio a votar, "nos lo jugamos todo y no merece la pena un baño más, ni un gin-tonic más, por aguantar cuatro años más de Sánchez y vender a España, cuatro años más de incapacidad en la gestión, de desatinos y de soberbia".