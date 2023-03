Motril recuerda a María Teresa, la joven desaparecida hace 22 años, en el Día de las personas desaparecidas

"Cuando Mari Tere desapareció tenía 47 años y ahora, con 70, sigo esperando el más mínimo detalle o la llamada que nos diga donde está mi hija", explica emocionada Teresa Martín, la madre de la joven motrileña desaparecida en Motril con 18 años, el 18 de agosto de 2000. Acompañada por familiares y amigos han recordado a la joven en un acto organizado en conmemoración del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, junto al monolito que desde hace un año recuerda a la motrileña y a todos los desaparecidos junto a la fuente de la Esperanza, a la entrada del Parque de los Pueblos de América.

Teresa reconoce que, pese a que cada vez es más difícil, intenta agarrarse a la fuerza que le da su familia, los vecinos de Motril y "a la fuerza que saca una madre de donde sea porque cuando pierdes a un hijo y no sabes donde está, tienes que luchar con uñas y dientes hasta saber donde está". Han pasado más de dos décadas desde que se le perdió la pista a María Teresa, "no hay hipótesis, ni nada, todo sigue igual. Hemos podido hablar con el Inspector de la Policía Nacional que ha cogido el caso de mi hija, el señor Francisco Pérez Polo, que es quien llevaba el caso, ya se jubiló, y nos han dicho que lo están revisando todo de nuevo y que se están estudiando nuevas posibilidades".

Al hilo, lamenta que por el momento no haya ninguna nueva pista. "Es como si a María Teresa se la hubiera tragado la tierra, y no podemos comprender como una persona puede desaparecer sin dejar ningún rastro y sin causa aparente. Hay momentos en los que te hundes, te sientes abatida y cansada, son muchos años... pero tengo que pensar en mi familia y mis nietos. La lucha continúa y no podemos desfallecer hasta que María Teresa no aparezca".

Y hace un llamamiento. "El caso ha prescrito, y hay muchas formas de enviar una carta anónima, como ya lo han hecho en otras ocasiones, con recortes de periódico. Solo queremos saber donde está, que si ha pasado algo, nosotros podamos cogerla como esté y que podamos descansar de una vez, tanto ella como nosotros".

Varios ramos de rosas, rojas y blancas, depositadas a los pies del monolito, recuerdan a la joven motrileña para que el caso no caiga en el olvido, algo muy difícil en la Costa granadina que vive como si fuera ayer su desaparición. "Estamos muy agradecidos por tener este lugar al que poder venir y recordar a nuestra hija".

Al acto ha acudido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por miembros de la corporación municipal y de representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, donde ha indicado que se queda con unas palabras que dijo hace unos días el periodista Paco Lobatón en el acto celebrado en Madridhace unas semanas, "fue una frase muy corta pero con mucho significado: las familias tienen derecho a la esperanza".

"El Informe del Centro Nacional de Desaparecidos nos ha hecho conscientes de la magnitud social de este fenómeno que evidencian las 20.000 denuncias registradas durante 2022 en España. Más de 50 veces al día una familia ha acudido a denunciar ante la Policía la desaparición de un ser querido, las causas han sido muy diversas: desde la violencia de género, problemas de salud mental, el Alzheimer, hasta los conflictos intrafamiliares. La consecuencia siempre ha sido la de un impacto emocional arrasador para los familiares, más doloroso cuanto más extendido en el tiempo. Un año más hemos sido testigos del esfuerzo social e institucional que trata de paliar tanto sufrimiento aportado y reportando respuestas eficaces en la búsqueda y esclarecimientos de los casos", exponen en el manifiesto de la Federación Española de Municipios y provincias leído.