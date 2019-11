Motril presenta unos presupuestos “creíbles” para estabilizar Telemotril, San Luis, y la limpieza

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, encabezó la representación municipal que presentó ayer los Presupuestos del Ayuntamiento para 2020, que asciende a 57.118.391,62 euros y que, de aprobarse en Pleno el miércoles, sustituirán a los del año 2015, que desde ese momento se han mantenido prorrogados. Las cuentas experimentan un incremento de 7.167.880,16 euros con respecto a los anteriores de 2015, un 14,35% más según el Consistorio.

García Chamorro aseveró que "son los presupuestos que necesita la ciudad" y e indicó que el principio que ha regido la elaboración de las cuentas ha sido "no gastar lo que no se tiene" para no volver a "incurrir en déficit".

La primera edil destacó el hecho de que los grupos de la oposición conocieran el borrador de presupuesto antes de su presentación porque quieren ser “un equipo gobierno transparente” y les agradeció su disposición para reunirse con el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, cuando se les citó para presentarles el documento.

Por su parte, Navarro dijo que Motril vuelve a tener unos Presupuestos municipales, lo que calificó como "uno de los logros más importantes a corto plazo". Los definió como "creíbles", "expansivos", "de crecimiento" y "realistas", y esbozó los objetivos básicos: "garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del Ayuntamiento y sus organismos dependientes", dar una "impronta política" al presupuesto, apostar por las inversiones y congelar las tasas e impuestos municipales, con el compromiso de proponer bonificaciones a jóvenes y personas con escasos recursos durante el primer trimestre.

Según Navarro, las cuentas recogen los gastos reales de organismos como la Radio Televisión Motrileña, la residencia de San Luis y el servicio de limpieza, que, durante más de una década, han registrado un déficit que debía compensarse mediante transferencias de crédito y que afectaba a la seguridad laboral de sus plantillas.

Telemotril contará con 666.204, 52 euros para garantizar la cobertura de las nóminas de sus trabajadores, mientras que la Residencia de San Luis contará con 634.916, 83 euros, lo que permitirá estabilizar su plantilla y ofrecer mejores servicios a las personas mayores. Limpieza es uno de los servicios que más incrementan su presupuesto hasta alcanzar los 10,4 millones, frente a los 7,1 millones de euros de los que dispuso en 2015.