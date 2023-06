Motril comienza las obras del centro de recepción de visitantes de la Reserva Natural de la Charca de Suárez

La transformación de una de las joyas de la corona de la Costa de Granada comienza a dar los primeros pasos hacia su transformación con la construcción de un centro de recepción de visitantes. La Reserva Natural de la Charca de Suárez no contaba con un ningún espacio dedicado a recibir a las personas que se acercan hasta ella para conocer la gran biodiversidad que se encuentra 'escondida' junto a la playa de Motril. Hasta ahora, los visitantes que se desplazaban hasta este enclave solo podían ver como un modesto indicativo en su puerta indicaba lo que se esconde tras la verja metálica que la separa de la calle.

Algo que dentro de muy poco cambiará con el nuevo proyecto que permitirá poner en valor y mejorar la oferta turística y medioambiental de Motril. Aunque se anunciaron con anterioridad dos edificios, un centro de recepción y otro de interpretación, que sumarán algo más de 300m2, a los que se le sumará una zona de porches y parcela urbanizada, que según las previsiones podrá aumentar hasta los 500m2, por el momento comienza a dar los primeros pasos con la recepción.

Y es que los vecinos que han transitado en los últimos días por el Camino del Pelaíllo han podido ver con asombro la velocidad a la que están trabajando y como la entrada de la Charcha de Suárez empieza a cambiar la fisionomía de su fachada principal y ya se pueden ver las columnas del futuro edificio.

El teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura, Antonio Escámez, explica que junto con la oficina de empleo y la de juventud, son las tres últimas obras que tenían previstas para el termino de la anterior legislatura y el comienzo de la actual. "Quien venía a la Charca de Suárez no sabía por donde entrar, era necesario realizar una actuación y hemos invertido medio millón de euros en hacer una buena entrada para que todo el que llegue sepa donde está". Además, avanza que se ha contratado a nuevo personal para asegurar que la instalación no tiene problemas para abrir cada día. "Era incomprensible que hubiese días en los que no se podía abrir por falta de personal, hemos buscado una solución para que esté abierta los siete días de la semana".

Escámez señala que la protección del medio ambiente es fundamental y trabajan para que vaya de la mano del progreso en la zona. De hecho, hace pocos días se abrió al publico un nuevo vial de acceso entre Playa Granada y Playa de Poniente dentro de un plan de apuestas por las playas, entornos y por la que es la gran joya del litoral, y con el que se permite a los residentes de la zona norte acceder a la playa sin necesidad de rodear todo el complejo urbanístico. Unas obras de acceso que han contado con una inversión cercana al medio millón de euros.

El primer edificio, financiado a través de los fondos EDUSI, se proyecta como un gran pórtico que conecta el espacio protegido con el camino del Pelaillo y la zona residencial de Playa de Poniente. Esta construcción obliga a urbanizar la franja adyacente donde se generará una gran plaza de recepción para los visitantes. El edificio estará destinado a los equipamientos de oficina de recepción y sala multifuncional que acogerá una exposición permanente y equipada para la realización de actos culturales y de divulgación.

Según fuentes municipales, por la Charca de Suárez pasan al año una media de 16.000 personas, por lo que se persigue poner en valor este entorno natural el patrimonio natural y único en toda la comarca y en Andalucía.

Por otra parte, además del proyecto de recepción de visitantes, que supone una importante inversión de 500.000 euros con cargo a los fondos FEDER, el Ayuntamiento plantea realizar una inversión de 300.000 euros provenientes de los fondos Next Generation para la construcción del centro de interpretación de la Charca de Suárez".

Al hilo, Escámez, pone en valor la creación de este primer edificio de recepción de visitantes que contará con equipamientos de oficina de recepción y una sala multifuncional para acoger exposiciones y para la realización de actos culturales. "Era el momento de mejorar este acceso que estaba muy limitado y crear un edificio del que sentirnos verdaderamente orgullosos". Y señala que tendrán que quitar un par de eucaliptos que hay en la entrada y que molestaba a los vecinos.

Unos trabajos que se sumarán a los previstos dentro del proyecto turístico ‘Motril, Ciudad Saludable’, enmarcado dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística aprobados por la Conferencia Sectorial de Turismo, que cuenta con una inversión prevista de 2,5 millones, y que permitirá cambiar la fisonomía del turismo en la ciudad, con importantes mejoras en la playa de Poniente.

Dicho proyecto apuesta por la movilidad sostenible dentro del destino gracias al impulso de la propia senda litoral y cuenta con la implantación de nuevas tecnologías y herramientas digitales para la promoción turística.

Por el momento, el Ayuntamiento comienza a dar los primeros pasos en esa línea para convertir a Motril en el punto de referencia del turismo de calidad y sostenible que atraiga las miradas del resto de España o Europa.