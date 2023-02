De Motril a Río de Janeiro en velero: el reto de un noruego de cruzar el Atlántico con 77 años

Hay sueños en la vida que se van posponiendo en el tiempo por falta de tiempo, dinero o simplemente porque no es el momento adecuado. La mayoría de las veces esos sueños se acaban convirtiendo en inalcanzables y acaban desechados en un rincón de la memoria como lo que podría haber sido. Algo a lo que no estaba dispuesto Jorh Haga, un noruego afincado en Motril desde hace varios años que con 77 años se ha embarcado en el viaje de su vida: hacer la travesía entre Motril y Río de Janeiro navegando sobre su querido velero de 16 metros por el Atlántico.

Un reto físico y mental, el de cruzar el Atlántico en velero, cuyas aguas atraen a los más apasionados del mundo de la náutica, que espera poder concluir en algo menos de dos meses, y que, excepto el primer tramo -hasta Tarifa- que lo hace junto a dos amigos, hará en solitario.

Haga es un deportista experto en vela, ha sido campeón del mundo de la clase snipe y desde que se afincó en la Costa Tropical tiene el propósito de "hacer realidad esta aventura", una singladura que inició este miércoles, después de retrasar unos días la salida por el fuerte temporal de Levante, acompañado por un importante grupo de socios del Real Club Náutico de Motril, zarpaba en dirección a Gibraltar en su primera etapa de la travesía transoceánica y que le llevará también por Tarifa, Canarias, Cabo Verde y Río de Janeiro.

"Uno siempre quiere navegar un poco más, ir un poco más lejos, ir a lugares distintos y espero atravesar el Atlántico a bordo de mi velero", explica Haga quien señala que no entiende porque todo el mundo se sorprende de este "challenge" por su edad, "es sólo cuestión de números".

Al hilo, reseña que se trata de un reto personal muy importante que hace porque le gusta la vela, "ahora tengo mucho tiempo para poder hacerlo y el barco con el que se puede realizar". Reconoce que no le gusta la televisión y que prefiere "estar haciendo actividades que me llenen la vida", "tengo que aprovechar que estoy preparado físicamente y mentalmente para hacerlo".

Considera que no es peligroso cruzar el océano Atlántico en solitario sobre un velero. Y aunque no se marca un tiempo para realizarla la travesía, la primera etapa tendrá una duración de una semana, pretende atravesar el estrecho de Gibraltar y llegar hasta Canarias, donde repondrá víveres "sobre todo conservas", para partir posteriormente para Brasil bordeando la costa con una duración cercana al mes, con lo que si todo va bien para finales de marzo lo habrá concluido. No tiene prisa, quiere saborear cada instante que le regale el trayecto, por lo que no descarta que la travesía se alarga un poco más en el tiempo y hacer escalas algo más largas. En Canarias quiere visitar a unos amigos, al igual que en Río de Janeiro. Jorh Haga mira al frente en busca de la dirección del viento y reconoce que una vez llegue a la ciudad carioca se dejará llevar por el momento y lo que en ese momento le pida el cuerpo. Aunque cuenta con muchos amigos en Motril, a los que considera parte de su familia, no tiene responsabilidades familiares ni nada que le ate, por lo que no descarta nada.

El presidente del Real Club Náutico de Motril, Antonio Gutiérrez, cuenta que es un gran navegante de snipe. "Ha hecho mucho por la clase snipe y la ha potenciado desde que está con nosotros, incluso ha traído algunos optimist para el servicio de los socios. Es una persona extraordinaria a la que apreciamos muchísimo. Tiene un barco muy bueno con placas de energía solar que le ayudará en la travesía. Es toda una aventura, sobre todo desde Cabo Verde, donde ya no va a encontrar nada, tendrá que ir siempre buscando el viento para aprovecharlo y ojalá sea del través que venga de la parte derecha o izquierda pero que no venga de frente".

Manuel Camacho, miembro de la Federación andaluza de Vela, destaca la aventura que va a realizar y lo califica como un auténtico "animal náutico" muy querido por su implicación en las actividades náuticas del club, y "un referente por todos ya que ha demostrado sus grandes habilidades que le han llevado a ser campeón del mundo".

Camacho asegura que su llegada a la Costa Tropical supuso un "revulsivo para la vela en la ciudad, siempre está pendiente de los demás y de ver en que puede ayudar, sin duda lo vamos a echar mucho de menos mientras cumple su gran sueño".

Haga ya navega a bordo de su velero con la vista puesta en cumplir el sueño de toda una vida, dispuesto a vivir cada una de las aventuras que se le presenten por el camino, y regresar, no se sabe cuando, a tierras granadina para compartir con sus amigos la hazaña.