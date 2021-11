Motril acondiciona dos de sus caminos agrícolas con cargo al PFEA

El Ayuntamiento de Motri ha concluído los trabajos de adecuación, reparación y asfaltado de varios caminos agrícolas del municipio gracias a las actuaciones incluídas en el PFEA. Unas labores de acondicionamiento que recientemente se han terminado en el conocido como camino del Hocinillo y las Algaidas, en la zona del polígono industrial de la playa.

El teniente de alcalde de Agricultura del Ayuntamiento de Motril, Antonio Escámez, ha explicado que la actuación del Hocinillo, era algo que los trabajadores de las distintas empresas instaladas en la zona, así como varios particulares, llevaban mucho tiempo reclamando. Algo más de cuatrocientos metros de asfaltado, reparación y desbroce del camio que se ha realizado con 73.000 euros del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Escámez ha reseñado que "no se esperaban los agricultores que entrásemos aquí, porque no se podía ni transitar sobre todo con la lluvia, pero lo hemos hecho y cumplido" y aseguró que antes del final del mandato municipal "no quedarán caminos de tierra en la vega de Motril. Además hay establecimientos y empresas ubicadas en la zona que merecen nuestra atención y si no estamos vamos a estar, seguro".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha indicado que "se está aprovechando hasta el último céntimo, tanto del dinero que llega desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento de Motril" para llevar a cabo este tipo de actuaciones, el arreglo de viales muy relevantes para el trabajo agrícola y para la actividad empresarial de la zona.

Además, ha asegurado que tienen el compromiso de la Junta de Andalucía para realizar próximamente el arreglo del Camino de Minasierra, dependiente de la administración andaluza, por lo que desde el Consistorio motrileño se han incluído diversos caminos transversales en el PFEA, para que cuando se acometa esta infraestructura, esté toda la zona acondicionada.