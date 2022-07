De Motril a actuar ante los Rolling Stones

El talento y el desparpajo de la joven bailaora Sara Sánchez no está pasando desapercibido, hasta el punto de haber actuado ante auténticos mitos de la música internacional como son los Rolling Stones con motivo de su visita a Madrid, anteriormente ya participó en un concierto con más de 50.000 personas de Alejandro Sanz o más recientemente junto a Pablo Alborán.

La motrileña, que es un auténtico terremoto a la hora de bailar, sorprendió a la banda británica junto al cantaor Israel Fernández en una fiesta privada que se le realizó al grupo musical antes de su actuación en Madrid, interpretando una de sus canciones más conocidas, como es 'Paint It, Black', pero con un "toque muy especial aflamencado", y que entusiasmó al propio Mick Jagger que no dudó en compartir en sus redes sociales personales un fragmento de la actuación de la granadina que acumula cerca del medio millón de reproducciones.

Una actuación que según apunta la propia Sara a Granada Hoy, "fue una auténtica sorpresa, una hora antes de saber que iba a actuar ante ellos, leía en la prensa que venían a Madrid, y cuando me lo dijo mi padre no me lo podía creer, pensaba que se trataba de una broma, pero cuando me di cuenta de que era real me puse a trabajar a tope sin ser consciente del todo de lo que estaba pasando".

No es la primera vez que la bailaora actúa ante personajes de renombre musical, aunque asegura que siempre "se siente una emoción especial ya que son auténticos ídolos y cuentan con muchísimos seguidores, lo que te ocasiona una responsabilidad especial".

Además de una versión más personal de 'Paint It, Black', "también bailamos algunos palos más flamencos para que disfrutasen, pero le quisieron dar esa sorpresa versionando un tema suyo y creo que pensaron en mi porque bailo más estilos e intento traerme al flamenco cualquier música porque me gusta, tal vez por eso me llamaron y me eligieron para darle la sorpresa", señala modestamente.

Ahora que ha pasado un tiempo, y ha podido digerir todo lo ocurrido, cuenta con ilusión que ese día "tenía muchos nervios, aunque intentaba disimularlo, sentía algo extraño. Yo ya de por sí soy muy nerviosa, pues imagínate en ese momento".

Sara apunta que para ella "es impresionante" haber tenido delante a leyendas vivas como ellos, y "mucho menos sabiendo que te están viendo actuar". En el trato "son como cualquier persona normal, pero te pones a pensar todo lo que han hecho por la música y en la música y que estaban delante mía, es algo que en la vida me hubiese imaginado que me iba a pasar".

"Intenté disfrutar al máximo del momento, escuchar todo lo que decían y sin duda fue una noche que jamás olvidaré. Fue todo un regalazo para mí", señala emocionada, aunque entre risas añade que tal vez quien más disfrutó fue "el rockero de mi padre".

Sara Sánchez, que acaba de graduarse en el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada, vive el flamenco de una forma muy especial desde pequeña gracias a sus padres, Inma Rico -también bailaora- y Chema Sánchez -cantaor-, quienes la acompañan y apoyan a cada paso que da.

Está considerada como una de las bailaoras más prometedoras de la danza flamenca, actualmente está de gira con el grupo Patax, donde se atreve incluso a danzar temas de los Beatles a ritmo de jazz con tintes de flamenco. Esta motrileña de apenas 17 años, y para la que parece que no hay nada que la frene de cara al estrellato, tiene una meta clara. "Mi gran sueño desde pequeña es actuar en los grandes escenarios de Nueva York", por lo que trabaja incansablemente cada día, "me gustaría llevar mi baile hasta la Gran Manzana". "Otro de mis sueños era conocer a Alejandro Sanz, y hace tres años lo pude cumplir bailando con él en el Wanda Metropolitano de Madrid. Mi padre me grabó un día bailando 'Te canto un son' y Alejandro lo compartió en su perfil de Instagram, después de eso y tras varias llamadas lo conocí".

"Mi trabajo me sirve para desconectar"

Sara trabaja día y noche para perfeccionar su técnica, el baile, la música y el arte en general son todo para ella, por eso siempre está pensando en los próximos pasos a dar. Además, es muy activa en las redes sociales, donde acumula varios miles de seguidores que no se pierden ni uno de los videos que sube bailando, en muchas de las ocasiones en tono de humor, incluso hace pocas fechas publicó uno invitando a sus seguidores a practicar el 'flamenco – surf' al ritmo de Bad Bunny.

"Todo en esta vida es música, es cierto que mi estilo es el flamenco, que es donde me siento más cómoda y más disfruto, pero me gustan todos los palos y voy probando con el baile flamenco como quedaría en otros estilos de música", añade.

Esta motrileña no puede parar quieta, y cuando se le pregunta por ello asegura entre risas que encuentra tiempo para descansar, "lo que pasa es que no me gusta estar parada mucho tiempo y además tengo la suerte de que no considero el baile como un trabajo, para mí es una forma de expresarme, de divertirme y de vivir, por lo que también es mi forma de desconectar".