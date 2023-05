Llega a Motril un crucero de lujo de hasta 100.000 euros el pasaje con paradas en medio mundo

El muelle Dique del Puerto de Motril ha recibido esta mañana a un millar de turistas a bordo del crucero de lujo Seven Seas Mariner, operado por Regent Seven Seas Cruises, filial de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Se trata de un buque de bandera francesa que cuenta con todas las prestaciones y por el que sus pasajeros han pagado entre 60.000 y 100.000 euros al estar prensado para dar la vuelta al mundo.

A la gran afluencia de gente que hay este domingo por la Costa Tropical con motivo de las elecciones municipales, se ha sumado un amplio grupo de turistas que paseaban por las principales calles de la ciudad, cámara en mano, y con muchas bolsas de los propios negocios.

El buque, consignado en Motril por López Guillén, llega a la dársena granadina procedente de Agadir (Marruecos) y proseguirá su travesía hasta Alicante. El elevado coste del pasaje se debe a que es un crucero de los denominados por el mundo, inició su expedición el pasado 7 de enero en Miami y concluirá el próximo 30 de mayo en Barcelona, por el camino, los cruceristas han podido visitar sitios como Cartagena (Colombia), Manta (Ecuador), Lima (Perú), varios enclaves de la Polinesia francesa, Papau Nueva Guinea, Bali o Taipei (Taiwan), entre otros muchos destinos. De hecho, las nacionalidades de sus ocupantes es muy variada.

Durante su estancia van a tener la oportunidad de conocer la ciudad y la Costa Tropical, además de otros lugares emblemáticos de Granada y Málaga.

Es un crucero que cuenta con 348 suites con balcón al exterior, ocho cubiertas. El próximo crucero que hará escala en el Puerto de Motril será el Náutica, el 21 de junio.