Motril aprueba la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad a Franco

El Ayuntamiento de Motril ha votado en un pleno extraordinario la retirada de la Medalla de Oro de la Ciudad a Francisco Franco, después de aprobarse el pasado mes de noviembre en la comisión municipal de memoria histórica, a petición del grupo de IU-Verdes Equo.

Se trata de una petición que el grupo municipal ya había solicitado en varias ocasiones en el mandato anterior, y que en la sesión plenaria del pasado mes de septiembre volvió a debatirse tras un ruego de la formación de izquierdas.

El teniente de alcalde, Nicolás Navarro, ha explicado que la retirada de esta distinción se realiza en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que tras pasar por los distintos filtros de la Comisión de Distinciones y Honores de Motril, se acordó la retirada.

Por su parte, el portavoz de IU Verdes Equo, José García Llorente, ha recordado que la primera vez que se propuso el retiro de dicho reconocimiento fue a finales de 2020, "cuatro años después este pleno toma la decisión, lo que da la idea de la resistencia a reconocer que este país vivió una dictadura durante 40 años, y a reparar todos los horrores que se cometieron". García Llorente ha incidido en que hace cuatro años, el equipo de Gobierno, formado por PP, PMás Costa Tropical y Ciudadanos, se negaron a dicha retirada, pese a existir un marco legal que lo amparaba.

Al hilo, ha señalado que aún quedan muchos elementos en la ciudad que "ofenden e insultan a las víctimas del franquismo y a sus familiares", por lo que seguirán trabajando por la retirada de todos ellos.

Una decisión que ha salido aprobada por mayoría, con los votos a favor de IU Verdes Equo, PP, PSOE y AxSí y los votos en contra de tres de los cuatro concejales de Más Costa Tropical.

El teniente de alcalde, Antonio Escámez, (PMÁS Costa Tropical), ha explicado que su negativa a votar a favor de la retirada se debe a que "hace 61 años un grupo de motrileños acuerdan darle la medalla a Franco, supongo que por el reparto de parcelas y casas que hace el régimen en esta ciudad. Como ejemplo, los agricultores de Puntalón, que siguen con sus casas todavía, o Carchuna y Calahonda. No entro en el porqué de la retirada o no retirada, entro en la necesidad que tenían en ese instante los agricultores motrileños, que es por lo que se le da la medalla en aquel momento. En 1963 se agradeció a Franco el trabajo que hizo por esta ciudad. Más tarde sale la Celulosa, que dio y da, cientos de trabajos a una ciudad que no sabía decidirse entre la industria y el bikini -en referencia al turismo-".

Escámez ha proseguido enumerando varios centros de estudios de Motril -como el Instituto Julio Rodríguez o el Javier de Burgos-, que la convierten en la primera ciudad de la provincia, después de Granada, "ahora se habla de preserva la Memoria Democrática", y ha preguntado que si los vecinos que decidieron hace más de 60 años otorgarle dicho reconocimiento no eran demócratas ni hicieron nada por el progreso de la ciudad.

En este sentido, ha argumentado que con la retirada de dicha distinción no se preserva la Memoria Democrática. "Creo en un pueblo que supera todos los obstáculos, los de antes y después de Franco, y de los que queremos trabajar por un Motril mejor".

Por último, el el portavoz de IU Verdes Equo, José García Llorente, ha celebrado que por fin se haya aprobado la retirada y asegura que seguirán luchando "hasta que en este país haya verdad, justicia y reparación. Vamos a pelear con todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, y la Ley de Memoria Democrática es el primer instrumento válido y útil para recuperar la convivencia en este país. Sin memoria no hay concordia".