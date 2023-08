Mucha brillantina y ganas de fiesta: la Costa disfruta de las fiestas de agosto

'No lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón...' la Supernova de Saiko empieza a sonar y la feria de día de Almuñécar comienza a rugir. Tema tras tema, los jóvenes congregados en el recinto ferial sexitano disfrutan, bailan y corean los grandes éxitos del momento. La gente tenía ganas disfrutar de la Feria de Día, y eso se ha notado en diferentes puntos de la Costa donde lo normal estos días ha sido ver a grandes concentraciones de personas ataviadas con abanicos, ropa fresca, mucha brillantina, como si de un festival se tratase, y ganas de pasarlo bien, en las inmediaciones de los recintos habilitados para bailar.

Viendo la afluencia de público del año pasado, Almuñécar este año ha ampliado las instalaciones para que ningún vecino o visitante se quede sin poder entrar al recinto ferial para disfrutar con familiares y amigos. Una amplitud que el público asistente agradecía, aunque por momentos diese la sensación de que se quedaba chico, y eso que este año cuentan con una parcela de casi 4000 metros cuadrados donde se han instalado una gran carpa que ocupa 2.600 m2 y que acoge a 18 casetas. Nadie ha querido perderse el primer día de feria de día.

Olga, Antonio, de Granada, han salido de la capital nada más terminar el turno de trabajo. Han quedado con Carmen y Ricardo, también de Granada, pero con una segunda residencia en Almuñécar, y que no han dudado en quedar para disfrutar de los días grandes. "Llevamos ya unas dos semanas de vacaciones y nos bajamos a un piso de la familia porque este verano se quedaba esta quincena justo libre, y como tenemos sitio libre le dijimos a Olga y Toni que se bajaran a la feria de Almuñécar, es la mejor de la Costa, por el ambiente, te lo pasas genial, luego nos damos un bañito en la playa y por la noche a la feria", indica ella, mientras Ricardo apunta que "mañana más".

No son los únicos. Paola, Laura, María, Lidia, Bea y Rocío, de Almuñécar, también han empezado la fiesta por todo lo alto. "Estamos celebrando el cumpleaños de Bea. Somos amigas de siempre, su cumple es en marzo, y este año por distintas circunstancias no pudimos celebrarlo. Ella nos dijo que no pasaba nada que ya lo celebraríamos en las fiestas de La Herradura, y cómo fue imposible juntarnos todas, aquí estamos", explica entre risas María mientras Bea asiente y señala que es su "cumpleaños no cumpleaños".

El gran ambiente ha superado incluso las expectativas marcadas por los distintos ayuntamientos de la Costa. En Motril, la decisión de volver a llevar la feria de día al centro ha causado buena impresión entre los jóvenes que se reparten por las distintas plazas, algo que para los más nostálgicos ha sido como volver a tener "un poquito" de la feria que se hacía antiguamente. "Ya no es lo mismo, porque la recuerdas con nostalgia y quieras que no los años van pasando. Los que las disfrutamos en aquel entonces ya tenemos una edad y no se vive de la misma forma", indica Carlos mientras sus amigos empiezan a jalearle que está hecho un viejo.

Motril se prepara para celebrar este viernes su último día de feria de día con djs en la Plaza Cruz Verde, Plaza de España y Plaza del Ciprés después de tres días frenéticos de fiesta, música y ganas de pasárselo bien, mientras que en Almuñécar la cosa se alargará hasta el domingo. No obstante, ambos municipios de la Costa Tropical tienen preparado un amplio abanico de actividades y festejos para todos los gustos.

La Costa se ha metido de lleno en el mes por excelencia del verano con la celebración de las ferias patronales. Alegría, diversión y mucha música para inundar dos recintos, el de Almuñécar y Motril, que han recibido la visita de muchos vecinos y turistas para celebrar las fiestas.