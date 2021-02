Muere por coronavirus el arquitecto Ángel Gijón, presidente de la Cámara de Comercio de Motril

Lo malo de los obituarios es que en todos los casos son una sucesión de alabanzas y se obvian los zonas más oscuras de la persona en particular. Es lo malo porque iguala a personajes que directamente no tenían sombras no dobleces, sólo una sonrisa y una mirada amable. Este es el caso de Ángel Gijón, que ha fallecido a causa de la Covid-19 tras meses de lucha contra la enfermedad.

Arquitecto y urbanista, Gijón era presidente en Cámara de Comercio de Motril-Granada y presidente de la Comisión de Infraestructuras, Vivienda y Ordenación del Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de Andalucía. También fue, entre 1998 y 2007, decano del Colegio de Arquitectos de Granada.

El arquitecto motrileño, además de ser reconocido por su trabajo, también destacó por su firme compromiso con el desarrollo de la Costa, luchando por multitud de proyectos como las canalizaciones de Rules o la mejora de las infraestructuras y comunicaciones de la Costa, por lo que las banderas del Ayuntamiento de Motril ondearán a media asta.

"Estoy profundamente consternado por el fallecimiento de Ángel Gijón. En estos momentos no puedo sino recordar los muchos proyectos en los que desde las dos cámaras trabajamos juntos pensando en la provincia de Granada y en el crecimiento de nuestras empresas", ha señalado Gerardo Cuerva, presidente de Cámara Granada. "La imagen que guardaré de él siempre será la de ese hombre leal, siempre dispuesto a sumar y colaborar, obsesionado con el desarrollo de Motril y la provincia y comprometido con la red cameral. Será muy difícil llenar su hueco. Descanse en paz", ha continuado el también presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa).