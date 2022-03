Ola de solidaridad en la Costa de Granada para recoger material humanitario para Ucrania

Apenas unas horas han hecho falta para que los vecinos de la Costa de Granada se movilicen para intentar reunir la mayor cantidad de alimentos, ropa y productos de primera necesidad para ayudar de alguna manera a los miles de refugiados ucranianos que consiguen atravesar la frontera. Desde hace días grupos de personas solicitaban en los distintos municipios que se facilitasen distintas vías para contribuir en la colecta de materiales, y que en el caso de Motril anunciaban por redes sociales. Desde el perfil de la Policía Local se anunciaba que se habilitaba el área de Participación Ciudadana, ubicada en la Biblioteca de la Rambla de Capuchinos para trasladar las distintas donaciones en horario de 10 a 14 horas. Donaciones que serán trasladadas posteriormente a la Parroquia Santo Ángel Custodio de Granada.

Desde ese momento, según explican desde el área a Granada Hoy, ha sido un "no parar de gente" que se ha acercado hasta las instalaciones para traer de todo, incluso una de las trabajadoras ha intentado separar en distintas habitaciones la ropa de los productos alimenticios y sanitarios para "tener más espacio y que sea más fácil después entregarlo todo".

"Estamos ayudando todo lo que podemos, desde que se anunció que los ciudadanos podían traer sus donaciones aquí han llegado un montón de personas cargadas con cajas en sus coches, se pensaban que solo íbamos a recoger hoy y querían ayudar todo lo posible con lo que encontraban por casa", señala, mientras asegura que hay una gran cantidad de extranjeros residentes en Motril que al enterarse que estarán varios días han indicado que volverán con más medicamentos.

Las escaleras que llevan hasta la primera planta de Participación Ciudadana no dejan de recibir a vecinos del municipio que desde el recibidor de la Biblioteca preguntan si pueden entregar todavía alguna caja. Es el caso de Mari Ángeles, una vecina de Motril que se acerca hasta las instalaciones junto a sus dos hijos pequeños cerca de las dos de la tarde, con varias cajas cargadas con ropa de bebé y abrigo, medicina y zapatos. "Es una situación de emergencia y tenemos en casa muchas cosas que realmente no necesitamos, y creo que lo mejor es donarlo para que lo pueda aprovechar gente que realmente lo necesita. Vimos que en Granada se estaban organizando y en cuanto nos informaron por Whatsapp que en Motril se habilitaba también un punto de recogida, no lo dudamos". A ella y a sus dos niños le acompañan dos conejos de peluche, que los pequeños aseguraban que eran "para que otros niños puedan jugar", mientras lo introducían en una de las cajas.

Desde el Consistorio explican que se necesita medicación básica y accesible en farmacias como Betadine, Agua oxigenada, Vendas de tela, Enantyum o Dexketoprofeno, Nolotil, Paracetamol, Omeprazol, Primperan, Amoxicilina- Ácido Clavulanico y apósitos de cualquier tipo. En cuanto a alimentos, lo que se pide de la población es que aporte aquellos que se pueden conservar mucho tiempo y de rápida preparación, como alubias cocidas, fideos, conservas, garbanzos conservados, café soluble, té, sopas conservadas en latas, crema de sopa en polvo, magdalenas, galletas y, muy necesario e importante, comida infantil como potitos. O productos de higiene personal y, principalmente, pañales para niños; así como ropa de invierno.

En la ELA de Carchuna - Calahonda también se ha habilitado un espacio para la recogida de enseres en el mismo horario y que se destinará a la misma parroquia.

El Ayuntamiento de Salobreña recogerá alimentos, medicamentos y ropa en una carpa instalada en la plaza de la Casa de la Cultura de 16:30 a 20 horas.